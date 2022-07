Weekend a Roma: cosa fare sabato 9 e domenica 10 luglio

Secondo weekend di luglio. L'afa ancora protagonista in questa caldissima estate romana che, però, torna a vivere con eventi e appuntamenti per tutti i gusti in città e dintorni.

Dalle arene cinematografiche ai teatri sotto il cielo stellato. E ancora spettacoli pirotecnici, manifestazioni enogastronomiche per un fine settimana - quello di sabato 9 e domenica 10 luglio - pronto a sorprendere.

Cosa fare sabato 9 e domenica 10 luglio a Roma

Continua il programma di Rock in Roma 2022, sia all'Auditorium Parco della Musica che all'Ippodromo di Capannelle. Al Teatro Romano di Ostia Antica serata di spettacolo e divertimento con Max Angioini. Ma i riflettori di questo weekend sono tutti puntati sul Circo Massimo, per il concerto-evento dei Maneskin. La musica si estende fino al litorale e ad Anzio arriva il concerto gratuito di Umberto Tozzi.

Si resta a bocca aperta e si torna un po' bambini nei parchi divertimento di Cinecittà World e Magicland con un weekend speciale di fuochi d'artificio e non solo. Quello di sabato 9 e domenica 10 luglio è anche il fine settimana del grande ritorno del Taste of Roma, la manifestazione gastronomica che ha chiamato a raccolta, al Foro Italico, gli chef migliori della Capitale.

Ecco gli appuntamenti da non perdere sabato 9 e domenica 10 luglio a Roma e dintorni:

Campionato di Fuochi d'artificio

Secondo weekend di Campionato Italiano Fuochi d'Artificio a Cinecittà World. Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti "Stelle di fuoco" è di nuovo protagonista sabato e domenica. Le migliori aziende pirotecniche italiane si incontrano nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale. Ogni sera l’appuntamento è con tre fantasmagorici spettacoli (Piromusicale, Piroemozionale e PiroGiga) con introduzioni musicali. [TUTTE LE INFORMAZIONI] [QUI PER I BIGLIETTI A PREZZI SCONTATI]

Giochi pirotecnici e luci laser

Secondo weekend anche di Magic Fire Festival a MagicLand. Sabato e domenica protagonista un affascinante spettacolo di giochi pirotecnici. Quest’anno, per la prima volta in assoluto, il cielo di MagicLand, oltre a essere illuminato dal tradizionale e stupefacente spettacolo pirotecnico, sarà solcato da straordinarie proiezioni laser. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Maneskin, il concerto-evento al Circo Massimo

La data tanto attesa è arrivata: sabato 9 luglio il Circo Massimo si riempirà di giovani e giovanissimi, romani e non solo, per accogliere i Maneskin. Il concerto-evento, tra gli appuntamenti più importanti dell'estate romana, fa parte dell'edizione 2022 di Rock in Roma. Vista l'ondata estiva di Covid che sta colpendo duramente il Lazio, però, i medici raccomandano di indossare la FFp2 durante il concerto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Coronavirus, l'appello dei medici di Roma: "Al concerto dei Maneskin con ffp2, c'è rischio contagio alto"

Umberto Tozzi, il concerto gratuito ad Anzio

Umberto Tozzi apre ad Anzio il tour italiano di "Gloria Forever". Il concerto, previsto il 26 giugno scorso in Piazza Garibaldi ad Anzio, annullato a causa di un problema di salute dell’artista, è stato nuovamente programmato per domenica 10 luglio, alle ore 20.45. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Max Angioini, primo spettacolo di "Palco Comico" a Ostia Antica Festival

A Ostia Antica Festival arriva il primo spettacolo di "Palco Comico": Max Angioni, porta la stand up comedy al Teatro Romano di Ostia Antica, con "Miracolato", sabato 9 luglio. Reduce dai successi di Italia's Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, Angioini è uno dei nuovi e più importanti volti del panorama comico italiano attuale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti de Il Cinema in piazza

Ricco weekend di cinema sotto il cielo stellato di Roma con la rassegna de "Il Cinema in piazza". Sabato 9 luglio a San Cosimato c'è "Alla ricerca della valle incantata", mentre domenica prosegue la retrospettiva su Francesca Archibugi che sarà presente in arena con Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì per presentare "Questione di cuore". Alla Cervelletta sabato 9 luglio torna il cinema di Thomas Vinterberg con "Via dalla pazza folla", domenica prosegue la saga epic-fantasy con la proiezione di "Lo Hobbit - La desolazione di Smaug". Il fine settimana a Monte Ciocci prevede, infine, Ladj Ly che presenta "I Miserabili" sabato 9 luglio e la proiezione de "Il caso Mattei" di Francesco Rosi domenica 10 luglio. [QUI LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DE IL CINEMA IN PIAZZA]

Viaggi nell'Antica Roma, lo spettacolo multimediale

Prosegue lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Lo spettacolo - adatto anche per i bambini - è una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnata dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine da Eataly

Salpa la nuova edizione del Fish & Wine di Eataly Roma, la manifestazione che porta il sapore e i profumi del mare in tavola, nel ristorante Pizza & Cucina del grande store di Ostiense. Per tutta l’estate mangiare da Eataly sarà come viaggiare idealmente lungo le coste del nostro Paese, scoprendo le tradizioni, i sapori e le sfumature delle regioni italiane di mare con tanti nuovi piatti a base di pesce, abbinati ai vini di alcune tra le più importanti cantine di ciascuna regione. Nel dettaglio, saranno 10 le regioni costiere a cui verranno dedicati altrettanti menù da degustare. Fino al 10 luglio protagonista la Sicilia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rondodasosa + Baby Gang all'Ippodromo di Capannelle

Il 10 luglio si esibiranno sul palco di Rock in Roma, all’Ippodromo di Capannelle, due grandi della scena rap italian: Rondo Da Sosa e Baby Gang. Rondo Da Sosa, pseudonimo di Mattia Barbieri, rapper del collettivo SEVEN 7oo, è tra gli artisti più interessanti della scena rap italiana. Baby Gang è un giovane rapper italiano di origini marocchine, diventato popolare due anni fa con il suo primo pezzo Street, che ora conta quasi un milione di visualizzazioni su Youtube. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gregory Porter all'Auditorium Parco della Musica

Gregory Porter arriva nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, nel contesto del Roma Summer Tour, domenica 10 luglio. In questi dieci anni, ha conquistato il mondo, portando il Jazz contemporaneo alle masse e collezionato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui due Grammy Awards per Miglior Album Vocale. Quest’anno, dopo una lunga pausa causata dalla pandemia, Gregory Porter domenica 10 luglio sarà a Roma per l’unica data estiva in Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jannacci e dintorni con Max Paiella e Simone Colombari al Village Celimontana

Al Village Celimontana torna l’appuntamento con i Brunch musicali nel weekend. Questa domenica in programma un concentrato di Jannacci e quei geniali artisti che hanno accompagnato la sua carriera. Il racconto di capolavori che vanno da “El purtava i scarp del tennis”, uno dei suoi primi brani da solista, a “Vengo anch’io no tu no” il pezzo che lo ha reso famoso al grande pubblico. Gli inizi con Adriano Celentano, gli incontri fortunati con Giorgio Gaber e Dario Fo, il suo amore per il rock, per il jazz, ma soprattutto per le persone e le loro storie. Tutto questo con a Max Paiella e Simone Colombari. [TUTTE LE INFORMAZIONI].

Taste of Roma

Torna, dopo due anni di stop, il Taste of Roma, il festival più amato dai gourmand. Al Foro Italico, fino a domenica 10 luglio, ci saranno 8 tra i migliori chef della Capitale e, a rotazione, alcune giovani new entry della scena romana occuperanno due postazioni di cucina. Taste è anche un appuntamento con il buon bere: nel corso della manifestazione, infatti, due postazioni saranno occupate dai nomi più famosi della vineria romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Battello al tramonto sul Tevere e cornetti caldi

Sabato 9 luglio, a Nazzano, in provincia di Roma, è in programma una suggestiva escursione con battello sul Tevere al tramonto. Una navigazione guidata in uno dei tratti più belli del Tevere, al tramonto, quando il rossore del cielo accende il cuore, con cena al sacco, da consumare al fresco della sera, all'aperto, in una graziosa area pic-nic. A seguire passeggiata poetica in notturna e, per concludere, cornetti caldi a volontà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del tartufo

A Tolfa, in piazza Vittorio Veneto, dall'8 al 10 luglio, torna la Sagra del Tartufo. Un appuntamento gastronomico che lega gusto a intrattenimento e che propone per i tre giorni un menu che, dall'antipasto al secondo, vede protagonista sempre il tartufo con interessanti abbinamenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

