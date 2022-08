Weekend a Roma: cosa fare sabato 6 e domenica 7 agosto

Primo weekend di agosto. Le temperature sono roventi, ma Roma premia i coraggiosi che sono ancora in città. Lavoro ad agosto? Vacanze romane? La Capitale non si ferma, anzi, presenta un mese ricco di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.

Cosa fare sabato 6 e domenica 7 agosto a Roma

Prima domenica del mese è sinonimo di musei gratis in città, anche nel mese più caldo dell'anno: tanti gli appuntamenti culturali da non perdere in questo fine settimana. Largo alla musica, al teatro, agli spettacoli sotto le stelle. Il centro storico apre le porte agli artisti di strada, mentre se si esce da Roma si scoprono tradizioni gastronomiche e segreti antichi.

Cosa fare nel weekend del 6 e 7 agosto a Roma? Ve lo suggerisce RomaToday:

Musei gratis

Domenica 7 agosto, come accennato, torna l'ingresso gratuito nei Musei e nei Monumenti di Roma. Un'occasione per vivere l'estate nella Capitale all'insegna della cultura e delle bellezze storiche che la città eterna vanta. I Musei Civici aprono le porte a tutti i visitatori, residenti e non residenti. Si potranno visitare anche il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Tanti anche i musei statali visitabili gratuitamente nel primo fine settimana del mese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cerchi e Fori

Nel cuore dell'estate romana, arriva “Cerchi e Fori": artisti di strada, circensi, maghi, animeranno via dei Fori Imperiali e in via dei Cerchi anche nel weekend alle porte, per far vivere a tutti i romani e i turisti in città, un’esperienza spettacolare. Quasi magica. Le due vie, che per l'occasione saranno integralmente pedonalizzate, in orario serale, tra le 20.30 e le 23.30. Sabato 6 agosto in programma numeri di equilibrismo, trampoli, gag, un duo femminile dall'animo disco/punk e uno spettacolo di capoeira. Domenica 7 agosto, appuntamento con spettacoli e musica dal vivo con Umberto Rosichetti, Alice Bella, Zaira Giannotti, Pejman Tadayon e altri artisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Edoardo Leo in "Ti racconto una storia"

Edoardo Leo porta il suo spettacolo "Ti racconto una storia", in versione " Summer Edition", al Castello di Santa Severa. L'attore romano si esibirà all'intero della rassegna "Vivi il Castello", sabato 6 agosto. "Ti racconto una storia" è un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dante al Castello di Santa Severa

Se sabato ci sarà Edoardo Leo, domenica 7 agosto, il meraviglioso Castello di Santa Severa sarà tutto per la Divina Commedia. Andrà in scena, infatti, una serata di letture dal titolo "Dante al Castello". Saranno letti alcuni tra i più bei canti della Divina Commedia di Dante Alighieri: il Canto V e il Canto XXVI dell’Inferno. Paolo e Francesca, Ulisse dantesco e tanto altro. Un'occasione per ascoltare una delle più belle opere della letteratura mondiale, in una cornice preziosa come il Castello di Santa Severa, a poca distanza da Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spaghettongola, la festa delle vongole e del pescato locale

Ultimo weekend di ‘Spaghettongola’ a Fiumicino, il festival che celebra un ‘must’ della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole lupino. Il 6 agosto dalle 19 e il 7 agosto anche a pranzo, tanto cibo e tanto divertimento con gli spettacoli musicali. L'organizzazione è affidata all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’ del patron Stefano Conforzi. Tante specialità: oltre ai famosi spaghetti alle vongole lupino si potranno gustare la frittura di calamari e gamberi, le bruschette con cozze e vongole, i soutè l’insalata di polpo e patate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Timeless Barbra, omaggio per gli 80 anni della Streisand ai Giardini della Filarmonica

Timeless Barbra (Happy 80th) è il titolo del tributo alla Streisand che la cantante Donatella Pandimiglio ha deciso di dedicare alla star mondiale per i suoi 80 anni. Uno spettacolo che la Pandimiglio si prepara a portare in scena il 7 agosto presso i Giardini della Filarmonica in occasione della manifestazione “I Solisti del Teatro”. Nello show musicale la protagonista ripercorrerà le tappe più significative della carriera della Streisand, voce di rara bellezza, esprimendo al meglio la sua espressività e la sua eleganza senza minimamente paragonarsi. Con lei sul palco un trio d’eccezione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Four Vegas in concerto al Village Celimontana

L'appuntamento della domenica al Village Celimontana è con Bevo Solo Rock'n'Roll: una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Il live di domenica 7 agosto è con i Four Vegas. Una band che farà rivivere le magiche ed indimenticabili atmosfere degli anni '50 e '60 con un repertorio che lascerà pieno spazio alle emozioni ed ai ricordi facendo rimanere gli spettatori senza fiato grazie ad uno show con un repertorio adatto a tutte le età. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Campo di Mare Teatro Festival, una rassegna di teatro contemporaneo

Dal 5 al 7 agosto, al Parco Vannini di Cerenova, va in scena la seconda edizione di Campo di Mare Teatro Festival. Una kermesse che propone una serie di appuntamenti teatrali, musicali e performativi in grado di coniugare i molteplici linguaggi della scena contemporanea nazionale, sperimentando contaminazioni artistiche e rivolgendo lo sguardo e la ricerca al tempo che viviamo. Il festival quest’anno si ispira al concept del Wormhole: un tunnel spaziotemporale in cui il passato e il futuro si toccano e si influenzano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fettuccine alla trebulana, aglio e persa. La sagra a Monteleone Sabino

Giu' di forchetta a Monteleone Sabino, perché sabato e domenica va in scena la Sagra delle Fettuccine alla Trebulana. Nel borgo adagiato a quasi 500 metri di altezza sulle propaggini meridionali dei Monti Sabini, l’appuntamento con la Sagra dedicata a questa delizia torna puntuale. Le fettuccine alla trebulana vengono preparate ancora oggi seguendo una ricetta tramandata oralmente per tanti secoli: vengono impastate farina e uova e poi la sfoglia viene tirata a mano con il mattarello di legno, una preparazione all’apparenza semplice che in realtà nasconde segreti noti solo alle cuoche del posto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]