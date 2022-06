Weekend a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 giugno

Primo weekend di giugno che, per i più fortunati, si trasforma in un lungo ponte attaccato alla Festa della Repubblica. Un fine settimana estivo tutto da vivere nella Capitale, tra appuntamenti culturali, musicali, enogastronomici, escursioni e tanto altro ancora.

Cosa fare nel weekend del 4 e 5 giugno a Roma

Sabato 4 e domenica 5 giugno si accendono i riflettori su varie rassegne estive nella Capitale, da Ostia Antica Festival a Dodici Note alle Terme di Caracalla. Torna anche Il Cinema in piazza, con le prime proiezioni sotto il cielo romano. Spazio anche ai mercatini vintage, alle sagre, alla musica elettronica. Ce n'è per tutti i gusti in questo weekend al 100 per cento estivo e tutto da vivere.

Musei gratis

E' la prima domenica del mese e torna, puntuale, l'appuntamento con i Musei Civici gratis. Domenica 5 giugno, per tutti i visitatori, residenti e non residenti a Roma, ingresso libero anche nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali. Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) ed entrata libera al Mausoleo di Augusto. La prenotazione è sempre obbligatoria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Claudio Baglioni in "Dodici Note"

Sarà Claudio Baglioni - con “Dodici Note - TUTTI SU!” - ad aprire la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla. È la prima volta in assoluto che un’apertura così prestigiosa viene affidata a un compositore e interprete di musica moderna. Per la prima volta in assoluto, inoltre, un artista si esibirà nella magnifica Arena delle Terme di Caracalla per 12 repliche. Si inizia il 3 giugno. Claudio Baglioni sarà protagonista anche sabato 4 e domenica 5 giugno, accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiorello apre Ostia Antica Festival 2022

Torna Ostia Antica Festival e l'apertura - quest'estate - spetta a Fiorello con il suo spettacolo "Fiorello presenta: Fiorello!". Dopo aver attraversato l’Italia a suon di sold out nei teatri, ora Rosario Fiorello approda nei grandi spazi all’aperto con questo show irripetibile e attesissimo che ha riportato l’artista al calore del suo pubblico a distanza di 5 anni dalla sua ultima tournée. Parte così, dal Teatro Romano del Parco Archeologico di Ostia antica il 3, 4, 5 e 6 giugno, la tornata estiva di uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il primo weekend de Il Cinema in piazza

A inaugurare la manifestazione, venerdì 3 giugno a Piazza san Cosimato, la proiezione di “I Predatori”, il premiatissimo debutto dietro alla macchina da presa di Pietro Castellitto (migliore sceneggiatura alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti, David di Donatello per il migliore regista esordiente), alla presenza dell’autore e del conduttore, autore e comico Valerio Lundini. Si prosegue sabato 4 giugno con "E.T - L'Extraterrestre" e domenica 5 giugno con Francesca Archibugi, Stefania Sandrelli e Serena Dandini che presentano "Mignon è partita". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Just Music Festival all'Auditorium Parco della Musica

Tra i giardini pensili e le sinuose architetture dell’Auditorium Parco della Musica, torna il Just Music Festival 2022, uno dei più importanti eventi internazionali che rende la Capitale teatro della migliore ricerca sonora contemporanea. La sesta edizione del Just Music Festival si svolgerà il 4 e il 5 giugno dalle 16 alle 24 e vedrà protagonista uno dei più importanti brand del clubbing contemporaneo a livello mondiale: il Circoloco, serata culto nata a Ibiza nell'ormai leggendario club Dc10 e in grado di radunare il meglio della house e della techno in circolazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori a Nemi

La Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori arriva all’89esima edizione e punta sulla cultura e sull'importante patrimonio archeologico e naturale. L'edizione post-Covid - che si svolgerà domenica 5 giugno - sarà l'occasione per donare la cittadinanza onoraria a Piero Angela, figura di altissimo livello culturale e storico di questo Paese per la divulgazione scientifica che ha fatto crescere l’intera Nazione e i cittadini italiani. Protagoniste della sagra come ogni anno saranno le bellissime “Fragolare” che sfileranno in corteo per l’intero paese indossando il costume tradizionale: gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di pizzo in testa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market "versione estiva"

Il Vintage Market torna in versione estiva negli spazi all'aperto e non solo di Largo Venue. Domenica 5 giugno, in programma un mercato in giardino pieno di meraviglie. Oltre 60 espositori selezionati di vintage, artigianato, illustrazione, home decor, libri, vinili e artisti indipendenti esporranno i loro lavori dal pomeriggio fino a tarda sera. Non mancherà selezione musicale e cocktail bar. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Noizy in concerto per la prima volta a Roma

Nella ricca estate a Cinecittà World, fatta di concerti, eventi musicali e dj set, arriva anche Noizy, in concerto per la prima volta a Roma. L'appuntamento è sabato 4 giugno alle 20. Il rapper albanese, tra i più in voga in Europa, si esibirà al Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma, per una serata all’insegna del rap internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appuntamento in giardino

Sabato 4 e domenica 5 giugno sarà possibile partecipare in tutta Italia ad oltre 150 eventi ospitati in parchi e giardini, alcuni aperti in via eccezionale, nell’ambito dell’iniziativa “Appuntamento in Giardino”. La manifestazione, giunta quest’anno alla quinta edizione nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins e si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Un evento particolarmente atteso, pensato come un’autentica “festa del giardino” che coinvolge anche due siti naturalistici alle porte di Roma. Si tratta del Parco Villa Gregoriana e di Villa Adriana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]