Weekend a Roma: cosa fare sabato 30 e domenica 31 luglio

L'ultimo weekend di luglio è alle porte e Roma è ricca di eventi imperdibili. Le temperature roventi si combattono a ritmo di musica, spettacoli e appuntamenti gastronomici nella Capitale e non c'è da annoiarsi.

Cosa fare sabato 30 e domenica 31 luglio a Roma

Alcune rassegne culturali volgono al termine, altre sono appena iniziate. I concerti sono grandi protagonisti per tutta l'estate romana e si spostano anche nei borghi e sul mare. Il Parco degli Acquedotti si accende di eventi sotto le stelle e non mancano gli appuntamenti per le "buone forchette". Cosa fare nel weekend del 30 e 31 luglio a Roma e dintorni? Ve lo suggerisce - come ogni fine settimana - RomaToday:

Calici di stelle

Una notte di vino, con note di stelle dal tramonto all’alba: il 29 e 30 luglio, a Marino, arriva il calendario eno-astronomico 2022 più atteso dagli amanti del vino che, fino al 15 agosto, toccherà le piazze e i borghi più belli d’Italia. Protagonista il vino, eccellenza del paese dei Castelli Romani, che si unisce alle stelle nel suggestivo scenario del centro storico, con iniziative culturali in un clima di festa tra street food e musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

#Lepiùbellefrasidiosho alla Casa del Jazz

Domenica 31 luglio, “#LEPIÚBELLEFRASIDIOSHO” saranno protagoniste a I Concerti nel Parco alla Casa del Jazz. Federico Palmaroli, in arte Osho, in scena, per la prima volta dal vivo con l’accompagnamento musicale del Furano Saxophone Quartet, farà sfilare una dopo l’altra le scoppiettanti vicende di questi ultimi anni, accoppiando le sue celebri vignette a commenti verbali e musicali, in una catartica satira 2.0, a velocità 5G, travolgendo il pubblico con una fragorosa risata liberatoria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Steve Hackett, il chitarrista dei Genesis a Roma

Fa tappa in Italia il tour mondiale di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis: "Seconds out + more!", uno spettacolo mozzafiato che Hackett è entusiasta di portare anche a Roma. Il chitarrista sarà nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, sabato 30 luglio, alle 21. Lo spettacolo include brani da ognuno dei sei album in studio di Hackett durante il periodo dei Genesis e segna il suo ultimo lavoro con la band, che lasciò subito dopo per intraprendere la sua carriera da solista. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rkomi a Rock in Roma 2022

Dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata Platino; l'album “Taxi driver”, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di Platino –Rkomi arriva a Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, nel cartellone di Rock in Roma 2022. Il giovane e promettente artista farà tappa nella Capitale il prossimo 30 luglio, presentando al pubblico il suo "Insuperabile tour", modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ultimi appuntamenti de Il Cinema in piazza

Dopo quasi due mesi di cinema gratis sotto il cielo di Roma, si chiude il sipario de Il Cinema in piazza. Gli ultimi due appuntamenti nell'arena di San Cosimato a Trastevere, saranno sabato, con Small Soldiers di Joe Dante e domenica con Francesca Archibugi, Micaela Ramazzotti, Esmeralda Calabria e Francesco Piccolo che presenteranno il film "Vivere".

Spaghettongola, la festa delle vongole e del pescato locale

Tutto pronto a Fiumicino per la tredicesima edizione della ‘Spaghettongola’, il festival che celebra un ‘must’ della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole lupino. Dal 29 luglio al 7 agosto ogni sera dalle 19 (la domenica anche a pranzo) tanto cibo e tanto divertimento con gli spettacoli musicali. L'organizzazione è affidata come al solito all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’ del patron Stefano Conforzi. Tante specialità: oltre ai famosi spaghetti alle vongole lupino si potranno gustare la frittura di calamari e gamberi, le bruschette con cozze e vongole, i soutè l’insalata di polpo e patate. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Antrodoco torna al medioevo

Dal 29 al 31 luglio torna il Castaldato di Antrodoco. Tutt'intorno dame e cavalieri. Alfieri e giullari. Cortigiani, giullari e popolani. Abiti e acconciature, d'altri tempi. In un'atmosfera sospesa nel tempo “Il Castaldato di Antrodoco” ti accompagna nel Medioevo in un viaggio unico alla scoperta del passato nel borgo medioevale reatino, ai confini con Lazio e Abruzzo, che come per magia, tornerà ad essere il Castaldato che fu tra il 1228 ed il 1371. Tra giochi, atmosfere, musiche e profumi medievali di ben 794 anni fa, si potrà vivere un fine settimana irripetibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tivoli Fest

Quattro giorni di musica ed eventi a Tivoli. La cittadina alle porte di Roma, dal 29 luglio al 1 agosto diventa, infatti, palcoscenico di arte e cultura. Arriva il “TivoliFest”: il 30 luglio piazza Garibaldi è tutta degli Officina Zoè, grandi padri della musica salentina, che faranno ballare sulle note della pizzica. L’elemento di forza del gruppo è la ricerca costante della trance e della ciclicità, insita nel ritmo arcano dei tamburelli e intrisa di minimalismo nella musica e nel canto. Il giorno successivo, 31 luglio, sarà la volta della marching band Funk Off, protagonista di un concerto itinerante per il centro di Tivoli, da piazza Garibaldi a Piazza Rivarola. La manifestazione si chiude il 1 agosto con il concerto di Max Gazzè. [TUTTE LE INFORMAZIONI]