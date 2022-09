Weekend a Roma: cosa fare sabato 3 e domenica 4 settembre

Il primo weekend di settembre è arrivato. Roma è ormai tornata ai suoi ritmi quotidiani e l'estate, per molti, sembra già lontana. Eppure gli appuntamenti culturali, gastronomici, artistici in città non sono affatto terminati, al contrario, sembrano allungare la stagione estiva.

Cosa fare sabato 3 e domenica 4 settembre a Roma

Torna puntuale, come ogni primo fine settimana del mese, l'appuntamento con i Musei gratis. Tanti i poli culturali da visitare con prenotazione, ma senza pagare il biglietto, sabato 3 e domenica 4 settembre. Spazio anche alla musica, con Marco Masini che riprende l'Ostia Antica Festival, il Jazz che invade Fiumicino, vino, porchetta e buona musica protagonisti nei dintorni di Roma.

Ecco cosa fare sabato 3 e domenica 4 settembre nella Capitale:

Musei gratis

Domenica 4 settembre torna l'ingresso gratuito nei Musei Civici di Roma per tutti i visitatori, residenti e non residenti. Sarà possibile visitare anche le aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali. Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 9.30 e fino a un’ora prima della chiusura

Marco Masini a Ostia Antica

"Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno", dopo una sosta di alcune settimane, nel cuore dell'estate, riprende la programmazione a partire da sabato 3 settembre. A salire sul palco sarà Marco Masini con “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”. Un concerto speciale per festeggiare i 30 anni in musica e incontrare ancora una volta i suoi fan che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiumicino Jazz Festival

I grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale saranno protagonisti per la seconda edizione del Fiumicino Jazz Festival, la manifestazione ideata dal Museo del Saxofono con l'intento di promuove e di portare a Fiumicino una grande e articolata manifestazione dedicata al jazz. Quest'anno il festival sarà concentrato in due lunghi fine settimana, in programma dal 2 all'11 settembre. In particolare, sabato 3 settembre, si esibirà "Giampaolo Ascolese my heart for art". Domenica 4 settembre "Birra & Sax – Concerto al Birrificio" dalle 18: a notte fonda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della porchetta

Dopo due anni di stop torna l'attesissima Sagra della porchetta di Ariccia. Nel primo weekend di settembre, precisamente da venerdì 2 a domenica 4, si celebrerà la settantesima edizione di uno degli appuntamenti gastronomici più famosi del Lazio. Protagonisti i produttori di porchetta, insieme agli eventi folkloristici, agli sbandieratori, alla parata dei bersaglieri, alle attività per i bambini. E, in chiusura, non mancherà un suggestivo spettacolo pirotecnico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

XVIII Festa In Vino Veritas

Venerdì 2 e sabato 3 settembre, torna la XVIII Festa "In Vino Veritas" a Riofreddo. Giunta alla XVIII Edizione e definita da molti la Festa più bella dell'estate, "In Vino Veritas" mette al centro il perfetto abbinamento tra ottima cucina, vino e musica d'autore. E' possibile campeggiare gratuitamente presso l'area attrezzata "Pratarea" a circa 800 metri dalla Festa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]