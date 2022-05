Weekend a Roma: cosa fare sabato 28 e domenica 29 maggio

Ultimo weekend di maggio, temperature estive e tanta voglia di relax. Vivere Roma con il caldo e con i ritmi frenetici della settimana, lo sappiamo, non è semplice, ma il fine settimana accorre in aiuto con iniziative all'insegna della cultura, della musica, del buon cibo, della spensieratezza.

Culture vicine e lontane si alternano in questo weekend, non mancano le escursioni nella natura, alla scoperta del nostro prezioso Lazio. E, ancora, teatro, concerti e tributi alle band più amate, shopping e tanto altro ancora.

Cosa fare nel weekend del 28 e 29 maggio a Roma

Quello alle porte è il weekend della tanto attesa Città della pizza, con pizzaioli che arriveranno nella Capitale da tutta Italia. Street food per tutti i gusti a Guidonia, ma anche culture e tradizioni dall'Asia protagoniste all'Eur. Spazio alle escursioni naturalistiche, in occasione della Settimana Europea dei Parchi promossa dalla Regione Lazio, che si conclude proprio questa domenica. A Cinecittà World iniziano gli appuntamenti musicali dell'estate e non mancano le occasioni per perdersi tra orchidee bellissime e querce secolari.

Cosa fare nel weekend del 28 e 29 maggio a Roma? Di seguito gli appuntamenti da non perdere.

La città della pizza

Torna "La Città della pizza" a Roma. Due giorni dedicati alla promozione delle tante sfaccettature della pizza, in un viaggio da Nord a Sud, passando per il Centro. Il 28 e 29 maggio, presso il Parco Tor di Quinto, si potranno assaggiare le pizze più buone d'Italia scegliendo tra oltre 45 ricette dalle più tradizionali alle più creative. Inoltre sarà possibile partecipare a laboratori gratuiti su come fare la pizza. Saranno 60 in tutto i maestri pizzaioli che, per due giorni, saranno presenti all’interno de La Città della Pizza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ortidea 2022

Dal 27 al 29 maggio, il giardino alle pendici del Gianicolo, un tempo appartenente a Palazzo Corsini, residenza di Cristina di Svezia, si trasformerà in un vero e proprio palco a cielo aperto dove protagoniste assolute saranno le orchidee, ma anche le tillandsie, le bromelie, kokedama e il variegato mondo del florovivaismo. Un tripudio di colori e profumi, dunque, e di specie vegetali, che andrà a impreziosire ancora di più la grande prosperità naturale dell’orto trasteverino che si estende per ben 12 ettari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Live a teatro", il concerto di Michele Bravi a Roma

Dopo il successo a Sanremo 2022, dopo il nuovo tour "Live a teatro", iniziato a metà maggio a Torino, Michele Bravi arriva a Roma, dove chiuderà il tour. Il cantante sarà all'Auditorium della Conciliazione domenica il 29 maggio. Michele Bravi tornerà ad esibirsi live proponendo la sua "L'inverno dei fiori" e altri amatissimi brani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gemelli DiVersi in concerto a Maccarese

I Gemelli Di Versi saranno protagonisti al Castello Miramare di Maccarese sabato 28 maggio. La band, a partire dalle 17,30, canterà live i suoi più grandi successi. Seguirà un aperitivo al tramonto con dj set di Jimmy Pelli. E per concludere il Beach Party, Dj Set fino a tarda notte. Il live dei Gemelli Diversi al Castello di Maccarese è una delle tappe del Summer Tour 2022 del gruppo, che attraverserà l'Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

International Street food a Guidonia

Sarà Guidonia, ad accogliere la ventesima tappa della VI Edizione dell'International Street food, con 30 cucine diverse che proporranno tantissime specialità: gli arrosticini abruzzesi, i carciofi alla giudia, gli arrosticini abruzzesi, il polpo alla piastra, i panini di mare, il Black Angus, la paella e tanto altro ancora. Sarà presente un banco romano con porchetta, un banco con specialità messicane, un banco argentino, un banco greco, i birrifici artigianali e i dolci internazionali come il famoso kurtos ungherese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Asian Culture Day

A Roma, la prima edizione dell'Asian Culture Day si svolgerà domenica 29 maggio, all'Eur Social Park. Un'occasione per rilassarsi nel verde e godersi musica, cibo e spettacoli in uno dei giardini più belli di Roma. Ci saranno spettacoli, workshop, area giochi e la possibilità di assaggiare e preparare specialità della cucina asiatica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il primo raduno dei fan dei Maneskin a Roma

Sabato 28 maggio, nel parco divertimenti di Cinecittà World, si terrà il primo, attesissimo, raduno dei fan dei Maneskin. Appuntamento alle ore 16 al Teatro 1 del parco del cinema e della tv, in zona Castel Romano. I più stravaganti e addicted anche nel look, avranno la possibilità di essere invitati sul palco per raccontare la storia della loro passione per la band romana. Ospiti speciali anche i Moonskin, la band romana tributo dei Måneskin che tanto sta facendo parlare di sé. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La festa di primavera all’Oasi Felina di Porta Portese

L'Oasi Felina di Porta Portese festeggia l’arrivo della bella stagione il 28 maggio, dalle ore 17 alle ore 21, e accoglie i cittadini in una giornata dedicata agli amici a quattro zampe. Un appuntamento pensato non solo per festeggiare l’Oasi Felina e i suoi sostenitori, ma anche per condividere le iniziative e le attività che l’Associazione Asta Odv mette in campo. Prevista anche la visita guidata dell’Oasi, la presentazione delle varie aree, la descrizione delle attività salienti . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Esperienza in kayak nel Lago di Bracciano

Nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi, promossa dalla Regione Lazio, sabato 28 maggio, c'è la possibilità di andare in kayak sul Lago di Bracciano. Si tratta di un evento gratuito e finanziato dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano coi fondi della Regione Lazio. Un’esperienza per grandi e piccoli, vivere il Parco in canoa direttamente da lago accompagnati e guidati da Istruttori e Tecnici di Base riconosciuti dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una Foresta Olistica

Il 29 maggio, al Parco Romano Biodistretto di Ariccia, sarà una domenica tutta dedicata all'armonia e al benessere fra le meravigliose querce secolari, con operatori olistici qualificati. Si inizia la mattina, dalle 8,30 con lo svolgimento del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani (che proseguirà fino alle 13,30). A seguire market magico e artigianato dalle ore 9 fino al tramonto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cenerentola, l'incanto di una notte al Teatro Ghione

Arriva al Teatro Ghione di Roma, il 28 maggio, la favola più amata da grandi e piccini “Cenerentola – L’incanto di una notte” dove la bella protagonista sarà interpreta dall’attrice Elisa Forte. Lo spettacolo, tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm vede alla regia Giuseppe Brancato e autrice del testo Chiara Alivernini. Una scarpetta, una storia d’amore, una matrigna, una coppia di simpatici sovrani tutti con un unico obiettivo: realizzare un sogno. Da qui parte la magia, anche se forse il vero prodigio non è nell’incantesimo, quanto nell'incanto più antico del mondo...l'amore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Scopri qui tutti gli appuntamenti in programma nel weekend