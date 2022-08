Weekend a Roma: cosa fare sabato 27 e domenica 28 agosto

Ultimo weekend di agosto, grande ritorno dei romani in città. Le ferie finiscono, ma gli eventi no. Con l'estate ormai agli sgoccioli, infatti, c'è una Roma ancora immersa nella magia dell'estate, da vivere, da scoprire.

E se vi state chiedendo cosa fare nel weekend del 27 e 28 agosto a Roma, niente paura, ci pensa RomaToday a suggerirvi gli eventi da non perdere:

Cosa fare sabato 27 e domenica 28 agosto a Roma

A Roma torna l'arena cinematografica galleggiante, è l'occasione giusta per ritagliare tempo alle bellezze romane, magari con interessanti visite guidate. Largo anche alle tradizioni, gastronomiche e non solo, con sagre, feste folkloristiche e tanto altro. Ecco cosa fare sabato 27 e domenica 28 agosto a Roma e dintorni:

Sagra della tellina a Ostia

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna, al Borghetto dei Pescatori di Ostia, la Sagra della tellina. La manifestazione più amata del litorale romano e dedicata al prelibato mollusco tipico del mare laziale si terrà dal 23 al 28 agosto prossimi. E quest’anno il caldo record potrebbe regalare un ottimo pescato. Cornice esclusiva anche della 57esima edizione sarà il cuore dello storico Borghetto: un gioiello incastonato tra la foce del Canale dei Pescatori e la splendida pineta di Castel Fusano e da sempre amato approdo dei pescatori del litorale romano.

Floating Theatre a Villa Ada

L'arena cinematografica galleggiante torna nell'estate romana, ma cambia casa: l'edizione 2022 del Floating Theatre, infatti, sarà a Villa Ada. Nel weekend alle porte spazio ai titoli più significativi delle passate edizioni della Festa del Cinema di Roma. Sabato 27 agosto ad inaugurare la rassegna “Film in Festa” sarà la proiezione di “Gli occhi di Tammy Faye” di Michael Showalter interpretato da Jessica Chastain. Domenica 28 agosto sarà ospite del Floating Theatre il calciatore Beppe Signori, uno dei protagonisti più importanti della storia del calcio italiano, per incontrare il pubblico e presentare il documentario “Fuorigioco – Una storia di vita e di sport" che racconta la sua vicenda sportiva e umana, tra calcio, infamia e sospetto, e di quando fu coinvolto nello scandalo delle scommesse dal quale risulterà innocente dopo dieci anni di processi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Magicland a tutta musica

Sabato 27 agosto, Magicland dà appuntamento alla musica live. Il palco del Parco ospiterà, infatti, Nuela, il cantante e creator romano noto per il tormentone “Carote”, che presenterà il suo nuovo singolo “Hangover”: il brano racconta le difficoltà giovanili vissute durante il periodo della pandemia e il desiderio di tornare a godersi la vita. A seguire i The Shacks, la band italiana che, con un mix perfetto tra stile, groove ed energia, ripropone le più grandi canzoni Rock degli anni 60' e 70'. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Rajche" a Subiaco

Sabato 27 e domenica 28 agosto torna "Rajche", l'evento che accende i riflettori su tradizioni e folklore nel cuore di Subiaco. La panarda, il ballo della Pantasema, il saltarello, la zampogna, la tamburella e l’organetto saranno protagonisti nell'ultimo weekend di agosto, nella Rocca dei Borgia. "Rajche, radici in comune" è anche poesia, stornelli, canti popolari e ricette tradizionali. L’evento permetterà ai visitatori di sentirsi sublacensi per due giorni, tra i vicoli di uno dei paesi più belli e visitati del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La festa di San Vittore M. a Vallerano

Fino al 27 agosto c'è tempo per vivere la festa in onore di San Vittore Martire a Vallerano. Nella località in provincia di Viterbo, ci sarà un ricco calendario di appuntamenti. In programma la Cerimonia dell'ottavario, un corteo diretto alla Chiesa di San Vittore Martire accompagnato dalla Banda Musicale “G.M. Nanino” di Vallerano. Poi la Santa Messa nella Chiesa di San Vittore, l'strazione della Lotteria e, in chiusura, “Salutando San Vittore…. Il borgo si accende. Arte, performance e degustazioni sotto il cielo notturno”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natalino Marchetti & Simone Alessandrini Duo a Ninfa Jazz

Lasciamo Roma per andare al Giardino di Ninfa, dove si esibiscono Natalino Marchetti e Simone Alessandrini. Il duo, nato dall’incontro tra gli echi popolari della fisarmonica di Natalino Marchetti e il lirismo evocativo del sassofono di Simone Alessandrini, propone un insolito dialogo tra le sonorità dei due strumenti, protagonisti di una sorta di conversazione estemporanea dagli esiti del tutto originali. Il tutto in una magica cornice, quella di uno dei giardini più belli d'Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Civitafestival

Dallo scorso 22 agosto ha preso il via la 34esima edizione del Civitafestival. Teatro, danza, musica da camera e classica e indagini sulla grande letteratura si alterneranno tra il Cortine della quattrocentesca fortezza del Sangallo, il trecentesco Chiostro di San Francesco, e i locali di ArtCeram Ex Chiesa Cappuccini a Civita Castellana. In particolare, sabato 27 agosto, nel Cortile Minore Forte Sangallo si esibirà ODM Orchestra Domenico Mazzocchi per Pier Paolo Pasolini. Domenica, invece, nel Cortile Maggiore Forte Sangallo ci sarà "GUCCIO! ì", spettacolo-concerto sull’Opera musicale di Francesco Guccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Apertura straordinaria di domenica di Monte Testaccio

Domenica 28 agosto, in programma una passeggiata sul panorama meno conosciuto (perché aperto solo su prenotazione) di Roma che offre uno spaccato unico sull'archeologia industriale della città. A condurla sarà una sociologa urbana che da anni studia e pubblica su Roma e New York e soprattutto su questo territorio che è stata sede del primo quartiere operaio di Roma capitale. La presidente dell'associazione di promozione sociale "Ottavo Colle" leggerà passi della sua ricerca "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale" e di "Roma durante l'occupazione nazifascista". I posti sono limitati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]