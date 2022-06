Weekend a Roma: cosa fare sabato 25 e domenica 26 giugno

Weekend di fine giugno, estate ufficialmente entrata e una Capitale che, sempre più, pullula di eventi per tutti i gusti. Dai grandi nomi della musica italiana e internazionale alle rassegne cinematografiche, fino agli appuntamenti all'insegna del gusto. C'è davvero un gran da fare in città.

Cosa fare sabato 25 e domenica 26 giugno a Roma

Quello di sabato 25 e domenica 26 giugno è il weekend dei concerti gratuiti in città. Da piazza del Popolo, infatti, parte Tim Summer Hits, la manifestazione musicale che vedrà salire sul palco gli artisti più amati del momento. Musica anche all'Ippodromo di Capannelle, perché arrivano Guè Pequeno e il coinvolgente spettacolo "Queen at the opera". Domenica serata di "Spaghettiland" a Villa Ada con Vasco Brondi e altri artisti, mentre all'Auditorium Parco della Musica protagonista il cantautore e artista australiano Chet Faker.

Occhi aperti anche sulle rassegne cinematografiche perché il Cinema in piazza propone interessanti saghe e retrospettive nelle sue tre arene, mentre si aprono le porte dell'Isola del Cinema, una delle rassegne simbolo delle estati romane da moltissimi anni.

Spazio anche al cibo, con il Centocelle Food Summer Festival e tanti altri appuntamenti imperdibili. Pronti per un weekend davvero movimentato?Ecco cosa fare sabato 25 e domenica 26 giugno a Roma:

Tim Summer Hits a piazza del Popolo

La grande musica torna live e per di più gratuita a piazza del Popolo nel weekend. La piazza romana, infatti, inaugurerà il Tim Summer Hits, la manifestazione musicale, presentata da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Si parte giovedì 23 giugno alle 21 con Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Lazza, Marracash, Sangiovanni. Si prosegue nella serata di venerdì 24 giugno, sempre alle 21, con Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Ghali, Gigi D'Alessio, Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè, Noemi & Carl Brave, Pinguini Tatti Nucleari, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini & Lola Indigo, Tananai e Umberto Tozzi, per poi culminare nella terza serata, sabato 25 giugno, con Achille Lauro, Aiello, Alex, Annalisa e Boombadash, Baby K, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Mika, Nek, Raf, Valentina Parisse. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tutti gli appuntamenti de Il Cinema in piazza

Nuovo weekend di cinema gratuito con la rassegna il Cinema in piazza. Sabato 25 giugno ci sono "I Goonies" a San Cosimato, mentre domenica 26 giugno c'è Francesca Archibugi che presenta "L'albero delle pere". Al Parco della Cervelletta, sabato prosegue la retrospettiva del regista danese Thomas Vinterberg, con la proiezione di "Riunione di famiglia", mentre domenica 26 tutto è pronto per "Il Signore degli Anelli: il ritorno del re", nuovo appuntamento con la saga epic fantasy. Infine, nell'arena Monte Ciocci, sabato 25 giugno, Alessandro Redaelli e Ruggero Melis presentano "Funeralopolis - A Suburban portrait". Domenica c'è "Le mani sulla città" di Francesco Rosi. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DE IL CINEMA IN PIAZZA]

L'Isola del Cinema è tornata

La 28esima edizione dell’Isola del Cinema ha preso il via martedì 21 giugno con una veste grafica completamente nuova. Un’Isola più aperta al mondo, inclusiva e sostenibile, forte di essere stata classificata da Time Out come una delle arene più suggestive al mondo. Sabato 25 giugno appuntamento alle 21,30 con "Licorice Pizza" di di Paul Thomas Anderson presso l'Arena Lexus, alle 22, invece, sarò proiettato "A Bird Flew in" di Kirsty Bell e "Prestige" di Zara Ahooei presso il Cinelab. Domenica 26 giugno sarà la volta de "Gli idoli delle donne", di Lillo &Greg, alle 21,30 presso l'Arena Lexus e, alle 22, di "Woodgirls: a diet for a dream, di Azadeh Bizargiti e di "Chatter" di Jane Devoy. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il weekend alla Casa del Jazz

Fine settimana caldissimo alla Casa del Jazz. Prosegue, infatti, il ricco calendario di Summerime, la rassegna dell'estate a Villa Osio. Si parte da venerdì 24 giugno con Fabrizio Bosso e Javier Girotto e il loro "Latin Mood". Sabato 25 giugno protagonista Alex Britti e domenica 26 giugno a salire sul palco della Casa del Jazz sarà Vinicio Capossela con il suo "Round one thirty five 1990 - 2020 personal standards". [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI SUMMERTIME 2022]

Guè a Rock in Roma

Guè Pequeno, il rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, arriva a Rock in Roma il 26 giugno. Una carriera instancabile e incredibile quella di Guè, lastricata di successi con una lunga serie di produzioni di altissimo livello. Si dagli esordi è stato un punto di riferimento a cui tutta la scena hip hop e non solo.

La sua presenza all'Ippodromo di Capannelle è sicuramente tra gli eventi più attesi di questa edizione di Rock in Roma che, torna, dopo due lunghi anni di stop. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Queen at the Opera

Ma il weekend di Rock in Roma accende i riflettori anche su uno degli show internazionali più amati: si tratta di Queen at the Opera, uno spettacolo che dal 2015 ad oggi ha raccolto standing ovation e tutto esaurito fino a due anni fa, quando ha dovuto fermarsi all’apice del suo successo; rinasce con la forza del rock e arriva a Rock in Roma il 25 giugno, all’Ippodromo delle Capannelle. Uno spettacolo dove il pubblico è parte integrante di un’esperienza unica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Centocelle Food Summer Fest

Dal 21 giugno al 1 luglio torna il "Centocelle Food Summer Fest" l'Estate nel quartiere che, negli ultimi anni, è diventato punto di riferimento per i food addicted della Capitale. Dieci giorni di degustazioni a costi promozionali. Proposte differenti, dai refrigeranti cocktail, a vini, tapas, pizza e pinsa, carne, pesce,summer box, dolci, street food e tanto altro per festeggiare con gusto l'arrivo dell'Estate,a prezzi pop. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Spaghettiland - Solo piatti forti" a Villa Ada

Spaghettiland, il festival a base di musica, comedy & food firmato Spaghetti Unplugged, torna a Roma, il 26 giugno, con Vasco Brondi, Chiello, Tenth Sky, Naolenop, Kaze, More TBA. Nella magica location di Villa Ada si aggiungono anche il cantautore ed ex frontman dei “Canova” Mobrici e il nuovo talento pop soul Folcast. A salire sul palco anche Maccio Capatonda e Alessandro Gori aka Lo Sgargabonzi, una coppia dalla comicità unica e imprevedibile che presenterà in anteprima assoluta il “ XXII Convegno Mondiale Sulla Letteratura Moderna”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Chet Faker all'Auditorium Parco della Musica

Arriva a Roma il tour esclusivo in italia, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, del produttore, cantautore e artista Australiano Chet Faker che si esibirà sabato 25 giugno Auditorium Parco Della Musica di Cavea. Ad aprire lo spettacolo sarà il collettivo 72 - Hour Post Fight, eclettico gruppo di musicisti capitanato da Fight Pausa. Chet Faker è uno dei principali protagonisti del genere elettronico che ha ottenuto, in questi anni, una notevole notorietà grazie anche ai diversi premi ricevuti agli Aria Awards. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Hippie

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno, nel centro storico di Tarquinia, arriva il Festival Hippie. Una manifestazione Family-friendly, con oltre 200 artisti da tutta Italia, tra artigiani, giocolieri, street band, circensi, maghi, djs, operatori olistici per un’esperienza magica ed emozionante. Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia. Oltre 5000 creazioni: gioielli, piante, gonnelloni e kaftani svolazzanti, borse e accessori in pelle, abiti gipsy in seta, bikini, macramè, turbanti, acchiappasogni, creazioni in legno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della porchetta e del vino dei Castelli

Un elogio al prodotto tipico romano, un tributo alla gastronomia genuina dei Castelli Romani. Si celebra la Porchetta d’Ariccia con un Festival di tre giorni, dal 24 al 26 giugno, nel cuore della Capitale, a Testaccio, all’interno dell’EX Mattatoio, ora Città dell’Altra Economia,. In ricordo delle belle scampagnate primaverili, in onore delle fresche serate trascorse nelle fraschette ai Castelli Romani, un tuffo nella tradizione culinaria romana con tanta porchetta, ma anche tanto vino dei Castelli, quello frizzantino e spumantino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]