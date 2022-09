Weekend a Roma: cosa fare sabato 24 e domenica 25 settembre

Ultimo weekend di settembre. L'autunno è ufficialmente arrivato e a Roma le temperature estive hanno lasciato spazio ad un clima mite, ideale per escursioni, passeggiate in centro, giornate alla scoperta della Capitale e dei suoi eventi, che non sono pochi.

Cosa fare a Roma sabato 24 e domenica 25 settembre

Nel fine settimana in arrivo, infatti, si spazia dalla ricerca alla vendemmia, dalla musica al vintage in tutte le sue sfaccettature. Non mancano la buona musica, lo street food, le sagre, le idee creative e fiumi di birra. Pronti per un fine settimana con un cartellone ricco e per tutti i gusti nella Capitale?

Ecco gli eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 settembre a Roma:

Renato Zero al Circo Massimo

Il concerto-evento del weekend è senz'altro quello di Renato Zero. Dopo molta attesa, infatti, al Circo Massimo arriva lo spettacolare live "Zerosettanta". Si inizia 23, 24 e 25 settembre, per poi proseguire con altre tre date a fine mese e inizio ottobre. Sei appuntamenti, in tutto, in cui Renato Zero festeggerà nell’imponente cornice del Circo Massimo 55 anni di carriera. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Lucio Dalla. Anche se il tempo passa", la mostra a Roma

E' arrivata a Roma la mostra-evento per celebrare Lucio Dalla. Il grande cantautore italiano viene raccontato nel suo straordinario percorso sia artistico che umano, nel decennale della sua scomparsa. L’esposizione, al Museo dell'Ara Pacis, nasce da una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino dell’artista emiliano dall’infanzia alla maturità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Elisa in concerto a Roma

Con "Back to the future live tour", la musica di Elisa sta allietando la Capitale in queste ore. Fino a sabato 24, infatti, la cantante sarà a Roma, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica con una tappa del suo tour. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market Opening

Il 24 e il 25 settembre, a Piazza Ragusa, va in scena l’opening del Vintage Market, uno degli eventi più longevi della capitale che ogni anno attira migliaia di appassionati, curiosi e turisti provenienti da tutta Italia e non solo. Un evento imperdibile che vedrà la partecipazione di più di 150 espositori, area kids, area food & beverage attiva dalle 10 alle 20 con un nuovo menù scintillante e tante altre novità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il Purgatorio di Dalì", la mostra

Nei rinnovati spazi de La Galleria delle Arti, storico ritrovo culturale del quartiere di San Lorenzo a Roma, al via la mostra "Il Purgatorio di Dalì". Dopo il grande successo di pubblico riscosso dalla precedente esposizione delle 34 tavole dell’Inferno, saranno esposte in mostra le 33 xilografie autografate che raccontano il Purgatorio. Un Purgatorio rappresentato da Dalì come passaggio tra le atmosfere oniriche dell’Inferno e le iconografie celesti del Paradiso, utilizzando una cifra pittorica media in cui prevalgono l’uso di fondi chiari ed una scelta cromatica tenue. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Abilmente, il salone delle idee creative

Da giovedì 22 e per tutto il weekend, presso la Fiera di Roma, è stata allestita la nona edizione di Abilmente Roma, il Salone delle Idee Creative. Oltre 160 gli espositori con i migliori strumenti e materiali nel laboratorio esperienziale più fantasioso d’Italia, che offre l’occasione a grandi e piccini, crafter esperti o semplici curiosi di imparare tantissime tecniche e trucchi del mestiere dalle creative e dai creativi più amati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gabry Ponte nel parco divertimenti di Roma

Sabato 24 settembre, Cinecittà World presenta un evento da non perdere: Gabry Ponte sarà, infatti, protagonista di una serata di musica non stop, dalle 22 alle 4 del mattino. La giornata nel parco a tema di Roma, tra attrazioni e piscina, terminerà, dunque, nella Cinecittà street del parco, insieme a ospiti, DJ Set e la Guest Star Gabry Ponte che, dal successo della band Eiffel 65, ai palchi da dj, continua a suonare e a far ballare con la sua musica dance. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Buskers Festival 2022

Dal 23 al 25 settembre, torna una nuova edizione del Buskers Festival al Porto Turistico di Roma. Una kermesse di tre giorni che vedrà esibire, a due passi da mare, artisti di strada provenienti da tutto il mondo. I Buskers si esibiranno lungo la promenade del Porto, una location esclusiva che permetterà di vivere appieno l’emozione dell’evento. L'obiettivo del Roma International Buskers Festival è quello di avvicinare il pubblico al mondo della musica e della cultura attraverso le esibizioni da strada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Oktoberfest di Roma

Dal 23 al 25 settembre il festival bavarese più famoso al mondo arriva a Roma. E' L'Oktoberfest di Roma, in programma alla Città dell'Altra Economia ad ingresso gratuito. Al centro di Roma, negli antichi spazi restaurati del Campo Boario di Testaccio, 3.500 metri quadrati di esposizione con 7 birrifici da Monaco, 5 street food corner a tema, pretzel corner e altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vendemmiata Romana all'Orto Botanico

E' tempo di vendemmia all’Orto Botanico di Roma. Per il secondo anno, dal 23 al 25 settembre, andrà in scena il primo evento interamente dedicato alla natura, alla vigna e all’uva: La Vendemmiata Romana. Organizzato da Francesca Romana Maroni e da Luca Maroni, l’evento avrà come fulcro la raccolta delle uve del Vigneto Italia, che andranno a comporre qualche centinaio di bottiglie di un blend dei principali vitigni autoctoni italiani, e sarà animato da un ricco e variegato calendario di attività. Non mancheranno laboratori e attività per i più piccoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa del fungo porcino

Ultimo weekend per vivere la "Festa del Fungo Porcino‘". La grande manifestazione, che per più weekend ha animato il paese di Lariano, in provincia di Roma, conclude i festeggiamenti dei suoi primi 30 anni di vita, proprio sabato 24 e domenica 25 settembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lo street food a Colleferro

Dal 23 al 25 settembre, Colleferro si trasforma nella capitale dello Street Food. Come nelle precedenti edizioni, sarà sempre Piazza Unitalsi (Piazzale della piscina) ad ospitare i 20 Street Chef del format più famoso d’Italia. A bordo dei loro FoodTruck, ApeCar e Stand Cucina che si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Gli Street Chef, proporranno ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche cucine estere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Birra Festival a Ostia Antica

Dopo il grande successo della prima edizione, torna l'appuntamento con il Birra Festival. Dal 22 al 25 settembre, presso il Campo Sportivo Aldobrandini di Ostia Antica, sono in programma quattro giornate all'insegna della musica, dello street food e ovviamente della birra. Saranno ben 20, infatti, le varianti di birre che potranno essere gustate nel corso della manifestazione. Dalle bionde alle ambrate, dalle artigianali alle più fruttate, ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta per i numerosi amanti della bevanda alcolica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Biopic Fest

Dal 23 al 28 Settembre torna il Biopic Fest, un festival cinematografico internazionale che promuove tematiche sociali e opere biografiche dedicate a personaggi che hanno segnato la Storia in tutti i suoi campi: politica, musica, pittura, scultura, poesia, danza, cinema, architettura, sport e scienza. Vite straordinarie ed eventi epocali da scoprire, approfondire e rivivere insieme attraverso la magia del cinema. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Maratona Mentana sul grande schermo del Troisi

Nel weekend delle elezioni politiche, non mancherà anche un appuntamento dedicato: domenica 25 settembre, dalle 22 in poi, infatti, la lunga notte dello spoglio, fino agli esiti elettorali, si potrà seguire al Cinema Troisi. La nottata politica, in diretta con lo studio di La7, sarà commentata da Enrico Mentana e dai suoi ospiti. Un modo diverso per scoprire i risultati. E a caffè e cornetti per chi arriva all’alba, ci pensano i ragazzi del Cinema America. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circ Fest in Palestrina

Il Circo Contemporaneo di Ondadurto Teatro & Lit Circus sbarca a Palestrina dove, nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre, in Piazza Santa Maria degli Angeli le compagnie teatrali saranno protagoniste del CIRC FEST in Palestrina. Due giorni all’insegna della multidisciplinarietà e ibridazione, grazie ad eventi che utilizzano tecniche e linguaggi specifici e alla loro commistione. Un progetto artistico-culturale il cui scopo è quello di creare un format che coinvolga un pubblico eterogeneo, che prenderà parte alla proposta culturale inclusiva, capace di raccontare il mondo nei suoi mutamenti e nel suo sviluppo verso un la visione di una società allargata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La strada del vino a Castel Romano

Sarà un weekend all’insegna dell’eccellenza al Designer Outlet della Capitale, con la seconda edizione de La Strada del Vino a Castel Romano. Dal 23 al 25 settembre (e poi per un secondo weekend, dal 30 settembre al 2 ottobre), il Centro McArthurGlen accoglie il suo pubblico per un itinerario di degustazioni gratuite, in collaborazione con Strade del Vino di Latina, punto di riferimento delle migliori cantine del Lazio meridionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

