Weekend a Roma: cosa fare sabato 21 e domenica 22 maggio

Un altro weekend è alle porte. Dopo la prima settimana di caldo estivo a Roma, il fine settimana potrà essere - finalmente - quella parentesi di relax a lungo desiderata.

Al mare, fuori Roma alla scoperta di qualche borgo (perché no!), oppure restando in città per trascorrere serate divertenti e spensierate all'aria aperta, per visitare qualche mostra interessante, per andare alla scoperta degli eventi culturali e gastronomici in programma in città.

Cosa fare nel weekend del 21 e 22 maggio a Roma

Quello di sabato 21 e domenica 22 maggio, sarà un altro weekend ricco di eventi da non lasciarsi scappare. La Capitale vive una vera e propria rinascita dopo i mesi delle restrizioni. Cultura, arte, food sono esplosi per regalare ai romani un cartellone assolutamente variegato.

Dai mercati alimentari ai mercatini di artigianato e culture orientali, dai festival dedicati al buon cibo e al buon bere, alla musica classica e pop che accende la città. Nel fine settimana aprono centinaia di edifici storici e contemporanei di Roma e si chiude la stagione della danza al Teatro Palladium.

Di seguito gli eventi da non perdere assolutamente sabato 21 e domenica 22 maggio a Roma:

15esimo anniversario del Mercatino Giapponese

Il Mercatino Giapponese festeggia i suoi 15 anni sabato e domenica, con un programma ricco di contenuti. Gli splendidi e ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante. Una grande mostra mercato con oltre 100 espositori selezionati per una proposta di shopping fuori dagli schemi. Si spazia dall'artigianato tipico giapponese alle proposte più green di bonsai, kokedama e terrarium, l'artigianato creativo di ceramiche, origami, kimono e kokeshi oltre a un'ampia selezione di manga, gadget e prodotti tipici della cultura comics & game nipponica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spring Beer Festival

Dopo il successo delle edizioni precedenti torna a Roma, dal 19 al 22 maggio, lo Spring Beer Festival. Il grande evento ad ingresso gratuito dedicato alle birre artigianali italiane si terrà alla Città dell’Altra Economia, nei locali dell’ex Mattatoio del quartiere Testaccio. Il tema di questa nuova edizione è “torniamo a far festa” in compagnia degli amici Birrai. Sono state selezionate 20 realtà brassicole italiane. Molti i fedelissimi del festival, ma anche tante nuove realtà. Previsti anche appuntamenti per i bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giovanni Truppi in concerto all'Auditorium

Dopo le performance sul palco dell’Ariston con Tuo padre, mia madre, Lucia, il brano in concorso al 72esimo Festival di Sanremo, e con Nella Mia ora di Libertà, brano di Fabrizio De André interpretato in duetto con Vinicio Capossela e la partecipazione a sorpresa di Mauro Pagani, Giovanni Truppi sarà in tour con "Tutto l'universo", e farà tappa a Roma domenica 22 maggio, all'Auditorium Parco della Musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Aperol Spritz Festival

Aperol Spritz Festival torna all’Auditorium Parco della Musica dal 20 al 22 maggio. Tre serate all’insegna del divertimento, in cui protagonista sarà proprio l’inconfondibile aperitivo arancione firmato Aperol Spritz. La suggestiva location si tingerà d’arancione insieme a 15 bartender Aperol, installazioni, gadget e intrattenimento. per tre giorni ricchi di iniziative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell'Amatriciana

All’amatriciana, uno dei condimenti per la pasta più famosi della cucina romana, Eataly Roma rende omaggio con una manifestazione esclusiva. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio il terzo piano del punto vendita romano ospiterà “La Festa della Amatriciana”: un lungo weekend in cui la ricetta di Amatrice verrà assaporata nelle più svariate e gustose declinazioni. Proposte classiche e varianti sfiziose solleticheranno il palato di tutti i partecipanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell'arrosticino tra 400mila bulbi di fiori

Un'area con 400mila meravigliosi bulbi di anemoni italiani, ranuncoli, rose, viole cornute nel cuore di Roma, presenta, nel weekend, la Festa dell’Arrosticino. La tipica pietanza abruzzese sarà, infatti, protagonista tra le meraviglie del Roma Flowers Park. Oltre agli Arrosticini, si potrà pranzare nel fornito ristoro, dove ad attendervi troverete primi piatti, secondi e contorni tipici della tradizione romana (disponibili anche per celiachi). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Universo BBQ: il giro del mondo attraverso le griglie

Sabato 21 e domenica 22 maggio, presso il grande giardino dell’Eur Social Park si potranno gustare le grigliate del mondo. BBQ americano, giapponese, greco, italiano, nello specifico una ricetta antica laziale e una tradizionale pugliese, argentino, messicano, brasiliano. Oltre al cibo, previsti spettacoli, corsi, show cooking e spazio per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival della cucina romana

Presso AgriPark, il parco della tenuta agricola biologica di Agricoltura Nuova in Via Castel di Leva, sarà un weekend all'insegna della cucina romana, quella vera, tradizionale e popolare. Un elogio ai piatti tipici dal sapore unico ed inconfondibile apprezzati in tutto il mondo. Cuochi e ristoratori si affronteranno a colpi di carbonara, amatriciana, cacio e pepe, gricia, porchetta d’Ariccia, coda alla vaccinara, trippa, coratella e abbacchio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Open House Roma

Il 21 e 22 maggio torna "Open House Roma", l'evento che celebra il design e l’architettura nella Capitale aprendo gratuitamente al pubblico centinaia di edifici storici e contemporanei. Un weekend speciale che offrirà a romani e turisti l'opportunità di scoprire i particolari più interessanti del nostro patrimonio architettonico, con appuntamenti pensati anche per le persone con disabilità visiva e uditiva. Fra le novità di quest'anno, il tour inedito tra le architetture di Ostia, i cantieri più interessanti in città, luoghi storici e speciali di Roma antica come la Piramide Cestia e opere ingegneristiche uniche come l’autorimessa Atac. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vivaldi Le Quattro Stagioni

l'Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia presenta Le Quattro Stagioni di Vivaldi, sabato 21 e domenica 22. Il concerto vedrà protagonista, nella duplice veste di direttore e violinista, l’americano Gil Shaham, uno dei più grandi violinisti del panorama attuale. Nominato nel 2021 “Strumentista dell’Anno” dalla rivista Musical America, Shaham ha ideato per il pubblico ceciliano un programma che alterna le celeberrime Quattro Stagioni a brani di rara esecuzione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"La Festa di Primavera" al Mercato Trionfale

Venerdì 20 e sabato 21 maggio al Mercato Trionfale di Roma, 5 artigiani e produttori etici hanno deciso di organizzare "La festa di primavera" per far conoscere al grande pubblico che frequenta lo storico mercato di Prati i propri prodotti. Dalle 12 alle 14 sarà possibile assaggiare le proposte ideate da Giovale Formaggi, Bottega Gamberoni, Piccola Bottega Merenda, Fattoria Pulicaro e Fattoria Faraoni in una degustazione dinamica e divertente aperta a tutti e gratuita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Artigiani in Mostra a Palazzo Colonna

Ultimo appuntamento prima dell’estate, sabato 21 e domenica 22 maggio, con Artigiani in Mostra nella Coffee House di Palazzo Colonna situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia. Sarà possibile acquistare creazioni di selezionati creativi di alto artigianato, in particolare una selezione di accessori moda dedicati alla prossima estate, in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mercato Contadino in Tour conquista Cinecittà Est

Domenica 22 maggio, il mercato Contadino Roma e Castelli Romani non si svolgerà, come di consueto, presso l’Ippodromo Capannelle, ma, a grande richiesta dei cittadini di Cinecittà Est, debutterà nell’area verde all’altezza di Via di Torre Spaccata 107, incrocio Viale Bruno Pelizzi (dietro gli studios di Cinecittà). Tra i banchi del mercato tante degustazioni tra prodotti biologici e tipici, con certificazione Igp, Doc e Dop, frutta e verdura, olio extra vergine spremuto a freddo, mozzarelle di bufala e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ultimo appuntamento di Orbita, la stagione danza al Teatro Palladium

Prima nazionale e prima romana il 21 maggio al Teatro Palladium con l’ultimo appuntamento di Orbita, la stagione danza diretta da Spellbound che intende mappare le realtà di punta della danza contemporanea. In scena due lavori della coreografa di origine serba, ma di stanza ad Amsterdam, Dunja Jocic, già premiata con il prestigioso VSCD Zwaan nel 2021, che presenta in prima romana il cortometraggio Bird, diretto insieme al regista Marinus Groothof e, in prima nazionale, The Previous Owner, uno spettacolo che esplora il tema del transumanesimo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]