Weekend a Roma: cosa fare sabato 20 e domenica 21 agosto

Terzo weekend di agosto, Ferragosto archiviato e tanti romani di ritorno dalle vacanze. Si rientra in città, per molti, dopo qualche settimana di ferie, ma la voglia di sentirsi in vacanza è ancora tanta e, allora, non resta che vivere a pieno in numerosi eventi in programma nel weekend a Roma e dintorni.

Cosa fare sabato 20 e domenica 21 agosto a Roma

Sabato e domenica l'arte di strada è protagonista al centro di Roma, mentre nei dintorni della Capitale, l'appuntamento è con grandi musical, con concerti di artisti molto amati dal pubblico. Non mancano gli eventi che celebrano le tradizioni gastronomiche della nostra regione.

Ecco cosa fare nel weekend del 20 e 21 agosto a Roma e dintorni:

Cerchi e Fori

Artisti di strada, circensi, maghi, continuano ad animare via dei Fori Imperiali e in via dei Cerchi. "Cerchi e Fori" è infatti la manifestazione dell'estate romana che punta a far vivere a tutti i romani e i turisti un’esperienza spettacolare. Quasi magica. Le due vie per l'occasione saranno integralmente pedonalizzate, in orario serale, tra le 20.30 e le 23.30. Sabato 20 agosto Andrea Mineo, il Circo Diatonico Trio, Alice Blasi, Simone Romanò, la compagnia La Bottega dei Comici e l'Associazione Culturale Alt Academy saranno protagonisti della serata in via dei Fori e in via dei Cerchi. Domenica 21, invece, protagonista il Teatro di strada, spettacoli circensi, musica dal vivo e altre esibizioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Queen at the Opera, la tappa estiva

"Queen at The Opera” arriva nel bel mezzo dell'estate a Formia. Sabato 20 agosto, alle 21, nell’area del Porticciolo Caposele, l'appuntamento è con il coinvolgente spettacolo di musica e teatro. Queen at the opera è uno show dove il pubblico è parte integrante di un’esperienza unica. Registri lirici estesissimi delle voci soprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra elettrica si fondono con la dolcezza delicata degli archi, mentre si compongono le voci dei cantanti in un concerto senza una sbavatura. Luci, grafica, effetti visivi totalmente rinnovati completano questo spettacolo con un visual show immersivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Etruria Eco Festival, Franco 126 in concerto a Cerveteri

A Cerveteri è tornato l’Etruria Eco Festival. Super ospite della 16esima edizione della manifestazione è Franco 126, che sarà in concerto con una tappa del “Mare Malinconia Tour”. Il cantautore romano, una delle voci indie pop più apprezzate del momento, si esibirà in concerto nella location del Parco della Legnara, nel cuore del centro storico, sabato 20 agosto alle ore 21:30. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Achille Lauro al Civitavecchia Summer Festival

A Civitavecchia, invece, ha preso il via il Civitavecchia Summer Festival. Tanti gli artisti a salire sul palco, tutti molto conosciuti e amati dal pubblicp. E il 20 agosto sarà la volta di Achille Lauro. Il Superstar Tour dell'artista romano sarà uno spettacolo imponente. Appuntamento in piazza della Vita, a due passi dal mare alle 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli strozzapreti

Dopo due anni di pandemia, il paese di Canterano, immerso nella macchia mediterranea, a soli 60km da Roma, torna a festeggiare la decima edizione della Sagra degli Strozzapreti Pizzicati. Domenica 21 agosto, andrà in scena il gemellaggio tra le tradizioni gastronomiche degli appennini laziali e quelle musicali della Puglia: la "Sagra degli Strozzapreti Pizzicati". La festa organizzata dalla Confraternita di Sant'Antonio è diventata in poco tempo uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia di Roma, per il gusto irresistibile di un'antica ricetta e per l'effetto entusiasmante e saltellante della danza popolare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carpineto Buskers Festival

Il?19 e il 20 agosto?torna?il Carpineto Romano Buskers Festival. La XXXII edizione sarà ricca di arte e spettacoli con circensi, teatranti e musicisti pronti a stupire il pubblico del borgo in provincia di Roma, grazie alla direzione artistica del collettivo?Scuderie MArteLive, che ogni anno seleziona e valorizza talenti in tutta Italia ed Europa attraverso il Concorso MArteLive. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La festa di San Vittore M. a Vallerano

Torna la festa in onore di San Vittore Martire a Vallerano. Dal 18 agosto, nella località in provincia di Viterbo, ci sarà un ricco calendario di appuntamenti: dalla tradizionale "Distribuzione del Pane benedetto" alle famiglie di Vallerano alla musica dal vivo. E, ancora, sbandieratori, spettacoli folkloristici, messe e processioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]