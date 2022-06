Weekend a Roma: cosa fare sabato 2 e domenica 3 luglio

Il primo weekend di luglio è arrivato. Temperature roventi, sempre più voglia di vacanze ma, per chi resta in città, c'è tanto da fare. Appuntamenti musicali, culturali, divertenti, golosi. Un cartellone ricchissimo di eventi in programma sabato 2 e domenica 3 luglio.

Cosa fare sabato 2 e domenica 3 luglio a Roma

E' la prima domenica del mese e, puntuale, torna l'ingresso gratuito nei musei. Continua il programma di Rock in Roma 2022, sia all'Auditorium Parco della Musica che all'Ippodromo di Capannelle. Al Teatro Romano di Ostia Antica serata speciale con Neri Marcorè. Ma l'evento principale di questo fine settimana è ad Ostia, perché è arrivato l'RDS Summer Festival e ci sono due appuntamenti da non perdere.

Tutto è pronto anche a Torvaianica per lo street food e ad Anzio per la prima tappa di Un Mare DiVino. Lasciando Roma, in provincia di Latina, arriva Ninfa di sera: il Giardino di Ninfa regala interessanti serate di musica e visite guidate al tramonto.

Ecco gli appuntamenti da non perdere sabato 2 e domenica 3 luglio a Roma:

Musei gratis

Domenica 3 luglio torna l'ingresso gratuito nei Musei Civici di Roma per tutti i visitatori, residenti e non residenti. Sarà possibile visitare anche le aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali. Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 09.30 e fino a un’ora prima della chiusura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Coez e Franco 126 a Ostia

A Ostia arriva l'RDS Summer Festival, tre serate di musica del format itinerante che animerà sei città italiane per tutto il mese di luglio, concludendo il suo viaggio con un appuntamento a settembre. Venerdì 1 luglio c'è Elodie, Sabato 2 luglio è la volta di Coez per poi chiudere, nella serata di domenica 3 luglio con Franco 126. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Deep Purple all'Auditorium Parco della Musica

I Deep Purple, tra i più famosi gruppi musicali hard rock, si esibiranno a Rock in Roma il 2 luglio. Il concerto si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica per una tappa del The Whoosh! Tour. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Madman all'Ippodromo di Capannelle

Partirà da Rock in Roma, il 3 luglio all’Ippodromo delle Capannelle, il “MM4 Summer Tour” di Madman. L’artista presenterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo album “MM VOL. 4”. MM4, un lavoro introspettivo, cupo, in qualche modo figlio della pandemia e dei lunghi mesi di lockdown e spaesamento, vedrà finalmente la luce con gli appuntamenti live. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Neri Marcorè a Ostia Antica Festival

Un Neri Marcorè versione cantante, sabato 2 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. Senza far mancare al pubblico la sua ironia, come già si evince dal titolo, “Le mie canzoni altrui” è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un Mare diVino

Dopo due anni di sosta forzata, torna la grande festa del vino e della cucina laziale. Prima tappa di "Un Mare diVino" sarà ad Anzio: una due giorni in grande stile tra cantine e tavole illustri, produttori da conoscere e cucina degli chef da assaporare. Un fitto programma di degustazioni, show cooking e approfondimenti per la più coinvolgente manifestazione estiva in materia di buon vino e buon cibo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street food a Torvaianica

E' iniziato il countdown per l'evento più atteso dell'estate di Torvaianica. Dal 30 giugno al 3 luglio, sulla terrazza di Piazza Ungheria che affaccia direttamente sul mare Torvaianica torna ad essere la capitale dello street food. Venti street chef provenienti da diverse parti d'Italia, ma anche da cucine estere, a bordo dei loro Food Truck e stand cucina, si sfideranno tra fornelli e padelle creando la ricetta migliore all'interno di una suggestiva location che diventerà il ristorante sotto le stelle più grande d'Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La "Notte bianca" dello shopping

Il centro commerciale Maximo nella sera fra sabato 2 e domenica 3 luglio, in concomitanza con il primo giorno dedicato ai saldi estivi, presenta una “Notte bianca” dedicata allo shopping e al divertimento. I visitatori del centro commerciale potranno dare la "caccia" agli affari fino alle ore 23 mentre la ristorazione sarà a disposizione fino alle ore 24. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ninfa Jazz, l'estate di musica nel Giardino di Ninfa

Il verde e le meraviglie del Giardino di Ninfa faranno da sfondo ad una interessante rassegna di concerti per l'estate 2022. All'interno del programma di "Ninfa di sera", infatti, tanti artisti allieteranno gli spettatori, ogni sabato sera, dal 2 luglio al 27 agosto. Si inizia proprio sabato 2 luglio con la musica di Claudio FIlippini Trio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]