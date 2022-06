Weekend a Roma: cosa fare sabato 18 e domenica 19 giugno

Un nuovo weekend di giugno è finalmente alle porte. La Capitale dà il benvenuto a nuove manifestazioni estive, la musica è grande protagonista e non mancano gli appuntamenti all'insegna del gusto in città e nei dintorni.

Cosa fare sabato 18 e domenica 19 giugno a Roma

Quello di sabato 18 e domenica 19 giugno sarà un fine settimana molto vivace per tutti. E' il weekend dei grandi ritorni, con "Lungo il Tevere...Roma" e "L'Isola del Cinema" all'Isola Tiberina. La grande musica riempie gli spazi più importanti della Capitale, dallo Stadio Olimpico che vedrà protagonista il duo Venditti-De Gregori, all'Auditorium Parco della Musica dove, per il Roma Summer Fest 2022, ci sarà Rocco Hunt. Prosegue anche il cartellone di Rock in Roma che i Gemitaiz all'Ippodromo delle Capannelle e ancora musica alla Casa del Jazz con Giovanni Guidi e Furio Di Castri.

Buona musica sì, ma anche buon cibo con tanti appuntamenti enogastronomici in giro per la città: da Roma Hortus Vini all'Orto Botanico, ad Anzio Street Food per chi ha voglia di dirigersi verso il mare. Non mancano gli eventi all'insegna della cultura e quelli dedicati al cinema.

Ecco dunque cosa fare a Roma nel weekend del 18 e 19 giugno:

Venditti e De Gregori allo Stadio Olimpico

L'evento a lungo atteso è finalmente arrivato. Antonello Venditti e Francesco De Gregori saranno insieme, allo Stadio Olimpico, in un concerto-evento in programma sabato 18 giugno. I due cantautori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile, dando una nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lungo il Tevere...Roma

Quello in arrivo, sarà il primo weekend di una delle manifestazione simbolo delle estati romane: Lungo il Tevere...Roma. La kermesse, che quest'anno compie 18 anni, porterà sulle sponde del Tevere, da metà giugno a fine agosto, ben 80 serate di intrattenimento e un'offerta gastronomica internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Isola del Cinema

Weekend di grandi ritorni, perché si riaccendono le luci anche sull'Isola Tiberina per una nuova edizione - la 28esuna - de L'Isola del Cinema. Sulle banchine del Tevere, la manifestazione, totalmente rinnovata nella veste grafica e nei contenuti, è pronta a presentare un ricco calendario culturale con proiezioni, mostre, eventi speciali, masterclass e incontri con ospiti italiani e internazionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gemitaiz a Rock in Roma

Gemitaiz, romano classe ’88, arriva all'Ippodromo di Capannelle il 18 giugno, nel contesto di Rock in Roma 2022. Si tratta di uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo tre album in studio e svariati mixtape. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rocco Hunt al Roma Summer Fest

A due anni di distanza dall’ultimo disco Rocco Hunt torna con la sua “Rivoluzione” il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia. E sarà al Roma Summer Fest - all'Auditorium Parco della Musica - il prossimo 18 giugno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, spettacolo multimediale

Dal 10 giugno torna ilprogetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Gli spettatori potranno tornare a godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Cinema in piazza

Tanti gli appuntamenti con il Cinema in piazza che apre anche l'arena di Monte Ciocci. A Trastevere sabato 18 giugno sarà proiettato "Gremlins" di Joe Dante, mentre domenica tornerà protagonista Francesca Archibugi con "Il grande cocomero". Al Parco della Cervelletta, sabato sarà proiettato il film "Dear Wendy" di Thomas Vinterberg, mentre domenica appuntamento con "Il signore degli anelli: Le due torri". A Monte Ciocci è "Good bye, Lenin! di Wolfgang Becker ad inaugurare l'arena nella serata di sabato. Seguirà la proiezione di Salvatore Giuliano, film di Francesco Rosi, domenica 19. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DE IL CINEMA IN PIAZZA]

Giovanni Guidi e Furio Di Castri alla Casa del Jazz ?

Sabato 18 giugno, Giovanni Guidi presenta "Cento comizi d'amore", lo spettacolo solo piano, alla Casa del Jazz. A seguire ci sarà l'omaggio a Mingus di Furio Di Castri, tra i più grandi contrabbassisti contemporanei, nonché una delle figure chiave del jazz italiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Hortus Vini

Per il terzo anno, le porte del Museo Orto Botanico di Roma tornano a riaprirsi eccezionalmente nelle ore serali per dare vita a Roma Hortus Vini, il festival dei vitigni autoctoni. La manifestazione si svolgerà dal 17 al 19 giugno, con l'obiettivo di far scoprire, o riscoprire, a tutti i wine lovers, professionisti o semplici appassionati, i Migliori Vini Italiani prodotti in purezza in tutta Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli Arrosticini

Arriva a Castelnuovo di Porto, venerdì 17 e sabato 18 giugno, la Sagra degli Arrosticini. Apertura degli stand gastronomici solo per cena, a partire dalle 19. Il menu prevede arrosticini, patatine fritte, fritti misti, piadine con Nutella (a cura di Piadinery di Capena), birra, vino e acqua. Le serate saranno allietate dalla musica di "Mattia Music Band". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Anzio Street Food

Dal 16 al 19 giugno Anzio torna ad essere la capitale dello street food. Il percorso dello street food si articolerà su due piazze: Piazza Pia ospiterà 15 street chef a bordo di ApeCar e Food Truck, mente a Piazza Garibaldi, andranno in scena 12 stand cucina. Gli Street Chef si sfideranno tra fornelli e padelle a colpi di ricette gourmet dando vita al più grande ristorante del litorale sotto le stelle a due passi dal mare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]