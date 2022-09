Weekend a Roma: cosa fare sabato 17 e domenica 18 settembre

Un nuovo weekend è alle porte. L'autunno è vicino ma, ancora, a Roma è estate piena ed è tanta la voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta. La Capitale, infatti, continua a proporre un ricco calendario di appuntamenti per tutti i gusti.

Cosa fare sabato 17 e domenica 18 settembre a Roma

Dalla grande musica allo street food che torna ad animare spazi e piazze cittadine. Dall'opera lirica sul Tevere agli eventi dedicati a culture lontane. C'è un gran da fare in questo fine settimana a Roma e provincia.

Ecco gli eventi da non perdere a Roma sabato 17 e domenica 18 settembre:

Spring Attitude, il futuro riparte dagli Studi di Cinecittà

Dai mostri sacri dell’elettronica mondiale ai migliori rappresentanti del pop più innovativo, passando per i protagonisti della nuova scena italiana. Tutto questo (e molto altro) sarà Spring Attitude, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea che si terrà presso gli Studi di Cinecittà venerdì 16 e sabato 17 settembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata Europea della Cultura Ebraica

Torna domenica 18 settembre, nella sua ventitreesima edizione, la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Una tradizione ormai consolidata che riunisce oltre cento località in Italia con l’obiettivo di approfondire storia, cultura e tradizioni ebraiche aprendo le porte di sinagoghe e musei ebraici. Quest’anno, il fil rouge delle iniziative sarà il tema del rinnovamento: un invito a pensare a nuovi modelli di convivenza e sviluppo di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bolsena Fish

Dal 17 al 18 settembre, il Lago di Bolsena, con la sua storia, i suoi colori, la sua biodiversità e le sue ricchezze, diventa protagonista di Bolsena Fish, due giornate per accendere i riflettori sul pesce di lago, tra street food e momenti spettacolo, con ospiti stellati e il coinvolgimento di professionisti dell’enogastronomia e operatori del settore ittico, senza tralasciare la cultura e la tradizione del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa del Borgo al Pigneto

Domenica 18 settembre Borgo Pigneto apre il suo giardino, dalle 12 alle 24, per un'intera giornata di Festa con musica, intrattenimento per gli adulti ed i bambini, banchi food e drink per una festa da ricordare. L'intrattenimento prevede musica popolare live con musicisti provenienti da tutta Italia che si alterneranno nel corso della giornata e ballerine che eseguiranno balli di musica popolare. Non mancheranno cartomanti, trampolieri e giocolieri, performance con bici chopper e performance acrobatiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco&chic market a San Lorenzo

Topo la pausa estiva, l'Eco & Chic Market torna ad animare il quartiere romano di San Lorenzo. Il 18 settembre, dalle 9.30 alle 19.30, oltre quaranta stand occuperanno la bellissima Piazza dell'Immacolata: come di consueto, la prevalenza di stand sarà composta da artigianato artistico, spaziando fra gioielli, ceramiche, accessori per la casa, abiti ecosostenibili, borse, cappelli di design, illustrazioni, cartapesta, porcellana fredda, mosaici, macramè e tante altre"chicche" da intenditori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa degli artisti e Sagra del tartufo

Sabato 17 e domenica 18 settembre, torna a Cervara di Roma la "Festa degli artisti e Sagra de tartufo". Si inizia sabato 17 settembre, con la presentazione del volume "Gli artisti del Grand Tour a Cervara di Roma e dintorni". L'evento culmina, domenica 18 settembre, nella 21esima Sagra del Tartufo di Cervara di Roma. Gli stand gastronomici apriranno dalle 12,30 in via S.Rocco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan days, il mercatino giapponese a Roma

Primo grande appuntamento stagionale per i Japan Days del Mercatino giapponese, un weekend che sarà una vera e propria kermesse a 360 gradi sul mondo del Giappone . La ormai consolidata mostra mercato con oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, proporrà una selezione che spazierà dal classico del Kimono e del Bonsai al pop colorato e hype della cultura nerd, kawaii e del comic & game. Tante le attività le proposte tra cui i numerosi workshop aperti a tutti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Fitzcarraldo" l'opera lirica in battello sul Tevere

Debutta il 16 settembre a Roma “Fitzcarraldo - opera performance su battello”, la prima opera lirica pensata per un battello in movimento sul Tevere: un progetto visionario e innovativo - ideato e curato da Fabio Morgan per E45, composto da Francesco Leineri su libretto di Andrea Carvelli, realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma - che porta per la prima volta l’opera lungo il fiume della Città Eterna. A 40 anni dall’uscita del film Fitzcarraldo di Werner Herzog - premio per la miglior regia al 35º Festival di Cannes – debutta "Opera performance su battello”, la prima opera lirica pensata per un battello in movimento sul Tevere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Typical Truck Street Food al Torrino

Dal 16 al 18 settembre, il TTSFood torna a Piazza Cina, nel cuore del quartiere Torrino. Una squadra di 23 street chef provenienti da tutta Italia, ma anche cucine estere si sfideranno tra fuochi e fornelli dando vita ad un tour gastronomico strepitoso. L’aria settembrina di Roma e le eccellenze gastronomiche degli street chef saranno gli ingredienti di una tre giorni da non perdere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gusto in Italia Tour

Fino a domenica 18 settembre, Frascati ospita "Gusto Italia in Tour". La fiera dell'enogastronimia, dell'artigianato e del turismo sarà presente per tutto il weekend lungo la Passeggiata Belvedere. Sarà presente il meglio del Made in Italy con prodotti tipici delle regioni italiane e creazioni artigianali fatte a mano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del pane casareccio

Fino a domenica 18 settembre torna la Festa del pane casareccio e del Santo Patrono a Genzano. Un appuntamento molto atteso, che è giunto alla sua 34esima edizione e che celebra tradizioni gastronomiche e non solo del paese in provincia di Roma. Genzano, per un lungo weekend, festeggia il sapere antico dei suoi panificatori, i prodotti tipici della zona, la bellezza dell'Infiorata, la vivacità culturale di tante associazioni e gruppi attivi sul territorio. In occasione delle celebrazioni del Santo Patrono Tommaso da Villanova, un programma gustosissimo con proposte culturali e gastronomiche per grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pork'n'Roll Fest

Dopo due anni di stop, causa Covid, torna l'appuntamento con le celebrazioni per il doppio compleanno di Pork'n Roll. Nove candelinee per il pub, otto per la bottega. Si festeggia con un gustosissimo weekend nel verde del parco di Agricoltura Capodarco La Mistica. L'appuntamento è sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 12 a mezzanotte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

SCOPRI QUI TUTTI GLI ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA NEL WEEKEND