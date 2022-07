Weekend a Roma: cosa fare sabato 16 e domenica 17 luglio

Weekend di metà luglio, tanti romani ancora in città e una Capitale che offre un cartellone ricco di eventi per tutti i gusti.

Il cinema sotto le stelle è protagonista, così come la musica: tanti sono, infatti, i concerti e gli eventi musicali in giro per la città. Spazio al buon bere e al buon mangiare con eventi gastronomici e dedicati alla birra. E non mancano le mostre suggestive da visitare fuori Roma.

Cosa fare sabato 16 e domenica 17 luglio a Roma

Continua il programma di Rock in Roma 2022, a Ostia grande concerto di Ludwig, mentre la magia invade il Teatro Romano di Ostia Antica. Al Castello di Santa Severa c'è un omaggio speciale al maestro Ezio Bosso. Sapori di mare e birra sono protagonisti in città e dintorni. E, ancora, mostre suggestive, notti di jazz in cornici uniche e musica lirica che attraversa la periferia in taxi.

Ecco gli appuntamenti da non perdere sabato 16 e domenica 17 luglio a Roma e dintorni:

Anuel AA a Rock in Roma 2022

Sanato 16 luglio, all'Ippodromo di Capannelle, arriva Anuel AA, pseudonimo di Emmanuel Gazmey Santiago (Carolina, 26 novembre 1992) è un rapper e cantante portoricano, considerato come uno dei pionieri del movimento della trap latina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti con Il Cinema in piazza

Altro weekend di cinema all'aperto, completamente gratuito, con la rassegna "Il Cinema in piazza". A Trastevere, sabato c'è "Hook - Capitan Uncino", mentre domenica c'è "Il nome del figlio" di Francesca Archibugi. Al Parco della Cervelletta, sabato 16 appuntamento con "La comune" di Vinterberg, domenica è la volta di "Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate. Infine, a Monte Ciocci (Valle Aurelia), sabato Antonio Rezza e Flavia Mastrella presentano "Milano via Padova", mentre domenica prosegue la retrospettiva su Francesco Rosi con il film "Cadaveri eccellenti". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ludwig Summer Tour 2022

Dopo l’uscita del singolo "Super Cafoni" a sei mani con Piotta e Il Pagante, Ludwig inizia il “Ludwig Summer Tour 2022” nei principali club e discoteche italiane, con alcune speciali date anche a Mykonos. Ludwig porterà tutta la sua energia, voglia di ballare e festeggiare l’estate in più di 30 date e, il prossimo 17 luglio, sarà a Ostia presso il Kursaal Village. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Supermagic Estate al Teatro Romano di Ostia Antica

Dopo il grande successo della prima edizione “Supermagic estate” torna al Teatro Romano di Ostia antica con la seconda edizione, dal 13 al 16 luglio. Il nuovo spettacolo, vedrà anche quest'anno, l'esibizione di alcuni tra i migliori prestigiatori italiani. Non mancherà sul palco una tradizionale storia magica del fondatore di Supermagic Remo Pannain. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Omaggio a Ezio Bosso al Castello di Santa Severa

Domenica 17 luglio al festival "Estate 2022 Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", arriva un nuovo concerto evento dedicato al Maestro Ezio Bosso. Protagonista dello spettacolo il TTR_Piano Trio, l’unico trio ufficialmente riconosciuto ed autorizzato dalla famiglia di Ezio Bosso ad eseguire le più famose composizioni del Maestro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fish & Wine da Eataly

Nuovo weekend di Fish & Wine di Eataly Roma, la manifestazione che porta il sapore e i profumi del mare in tavola, nel ristorante Pizza & Cucina del grande store di Ostiense. Per tutta l’estate mangiare da Eataly sarà come viaggiare idealmente lungo le coste del nostro Paese, scoprendo le tradizioni, i sapori e le sfumature delle regioni italiane di mare con tanti nuovi piatti a base di pesce, abbinati ai vini di alcune tra le più importanti cantine di ciascuna regione. Nel dettaglio, saranno 10 le regioni costiere a cui verranno dedicati altrettanti menù da degustare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castelli beer festival

Fino al 17 luglio arriva la quinta edizione di Castelli Beer Festival, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali presso il parco dell’Olmata a Genzano di Roma. Dopo due anni di stop forzato dovuto alle restrizioni covid, torna l’appuntamento che dalla birra, arriva a coinvolgere anche il buon cibo, la musica, arte e cultura, per undici giorni ricchi di contenuti e attività per tutti. Oltre 100 proposte di birra da oltre 30 birrifici artigianali italiani e internazionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Opera Taxi

Dopo aver portato 99 Variazioni sul Nessun Dorma dalla Turandot nel 2021 per le strade delle periferie romane a bordo di un camion, La Città Ideale torna a confrontarsi con la tradizione lirica con Opera Taxi: un taxi, un toy piano, un compositore e una mezzosoprano in un viaggio schizofrenico nello spazio e nel tempo sulle note di Mozart, Missy Mazzoli, Rossini, John Adams, Purcell e Bizet. Dal 16 al 19 luglio un taxi per sei persone, con a bordo il compositore Francesco Leineri e la cantante lirica Clara La Licata, attraverserà le strade di Centocelle. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Capsula del Tempo", la mostra nel Sacro Bosco di Bomarzo

Per la prima volta, l’arte contemporanea incontra l'arte in ogni sua forma nella dimensione mistica e onirica del Sacro Bosco di Bomarzo. La mostra "Capsula del Tempo" con le sculture di Tommaso Cascella e Sandro Scarmiglia (entrambi romani) sarà visitabile, in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia, al fianco di case storte e bocche fuori misura, metamorfosi di corpi e animali a partire da sabato 16 luglio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ninfa Jazz

Il Giardino di Ninfa fa da sfondo ad una interessante rassegna di concerti per l'estate 2022. All'interno del programma di "Ninfa di sera", infatti, tanti al verde e le meraviglie del Giardino di Ninfa faranno da sfondo ad una interessante rassegna di concerti per l'estate 2022. Sabato 16 luglio appuntamento con Benny Benack III con Coppola/Cordisco/Rosciglione Trio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]