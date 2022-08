Weekend a Roma: cosa fare sabato 13 e domenica 14 agosto

Secondo weekend di agosto, quello che anticipa il Ferragosto. Esodo di romani, direzione vacanze, ma c'è chi ancora resta nella Capitale o magari vi è appena tornato. E allora la domanda arriva puntuale con il sabato alle porte: cosa fare nel fine settimana a Roma?

Le temperature restano roventi, ma non spaventano la città, anzi, sono tanti gli appuntamenti da non perdere.

Cosa fare sabato 13 e domenica 14 agosto a Roma

Sabato e domenica l'arte invade le strade: circensi, maghi e non solo arrivano ad animare le vie del centro. Il circo raggiunge anche Ostia Anrica, quello nero conquista il parco divertimenti Magicland. Largo alla musica, al teatro, agli spettacoli sotto le stelle. Non mancano gli eventi sportivi in riva al mare e le sagre che celebrano tradizioni antiche e buone.

Cosa fare nel weekend del 13 e 14 agosto a Roma? Ve lo suggerisce RomaToday:

Cerchi e Fori

Artisti di strada, circensi, maghi, continuano ad animare via dei Fori Imperiali e in via dei Cerchi. "Cerchi e Fori" è infatti la manifestazione dell'estate romana che punta a far vivere a tutti i romani e i turisti un’esperienza spettacolare. Quasi magica. Le due vie, che per l'occasione saranno integralmente pedonalizzate, in orario serale, tra le 20.30 e le 23.30. Sabato 13 agosto in programma trampoli, spettacoli di magia, world music e altro in una serata ricca di esibizioni. Domenica 14 agosto, invece, un rituale di scrittura collettiva, un viaggio alla scoperta di strumenti musicali inconsueti, bolle di sapone e altri spettacoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ferragostia Antica

La sesta edizione della manifestazione estiva è tornata ad Ostia Antica con inedite narrazioni dei luoghi, visite guidate performative e allestimento suggestivo di spettacoli multidisciplinari all’interno del meraviglioso Borgo Rinascimentale, scenografia “naturale” perfetta per lasciarsi trasportare in altri mondi e in altre epoche. Sabato 13 agosto aprono gli “Eccentrici Dadarò”, presenza affezionata della manifestazione, con “Operativi!”, alle ore 21, esilarante spettacolo di teatro e circo. Alle 22, Raffaello Corti travolgerà il pubblico con il suo “Faccestamagia”, che coniuga magia e comicità in maniera unica e dissacrante. Il 14 agosto sarà interamente dedicato alla musica. Alle 21, la Banda Cecafumo, orchestra di fiati diretta da Adriano Pedretti, vestirà il Borgo di note jazz, swing e delle più celebri colonne sonore; alle 22.30, invece, un evento imperdibile per gli amanti dei cartoni animati e del mondo anni ’90: Sonia Ceriola e la Zigulì Band, con il loro “La Posta di Sonia in concerto”, coinvolgeranno grandi e piccini con un repertorio senza età, in un format che è diventato un cult per tutti i millennials. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I mitici anni 90 al Castello di Santa Severa

Sabato 13 agosto i mitici anni 90 tornano al Castello di Santa Severa con Veronica Cinque e Daniel Mastrovito che porteranno, a due passi dal mare, le cover delle canzoni internazionali più famose di quegli anni. Sono gli anni 90, in TV danno Il Festivalbar, Beverly Hills, Dawson’s Creek, Willy il Principe di BelAir e in radio passano I Lunapop, Le Spice Girls, I BackstreetBoys, gli 883. L'evento avrà inizio alle 21 (con apertura porte alle 19). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L’Orchestraccia suona in riva al mare

Domenica, sempre al Castello di Santa Severa, l'Orchestraccia si esibirà a due passi dal mare. Il gruppo di musica folk-rock ispirato alla tradizione e cultura romana, dà appuntamento alla vigilia di Ferragosto per una serata speciale di musica e teatro ispirato alla grande eredità del folklore romanesco ma con uno sguardo attuale e contemporaneo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Nero Luna Park

Il Circo Nero arriva a Magicland, il parco divertimento di Valmontone, il prossimo 13 agosto. Una notte speciale, dalle 19 e, a partire dalle 21,30, dj-set. Per l’occasione il Parco chiuderà i suoi battenti all'1 di notte. L'evento a tema Luna Park presenterà performer d’eccezione, per intrattenere grandi e piccini. Una parata itinerante piena di colore, musica e sorrisi: majorettes, trampolieri e giocolieri che stupiranno il pubblico con i loro numeri speciali. Palloncini, caramelle e l’immancabile zucchero filato, esibizioni e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una parete di arrampicata sportiva vista mare

Sulla spiaggia di Santa Severa, all'ombra del Castello, è stato allestito, dall'inizio dell'estate, il "Villaggio dello Sport al Castello". Il villaggio sarà aperto durante l’intera settimana di Ferragosto, dal 13 al 21 agosto, presentando un'interessante novità per i tipi più avventurosi: per l’occasione sarà, infatti, installata una parete di arrampicata sportiva vista mare. Tutte le attività saranno gratuite e gli utenti saranno seguiti da istruttori qualificati delle Federazioni sportive, Discipline associate e Enti di promozione sportive. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Sagra delle fettuccine ai funghi porcini

Dal 12 al 13 agosto le fettuccine, fatte rigorosamente a mano, tornano protagoniste in uno dei borghi più belli della Sabina. Se sei alla ricerca di fresco, relax e soprattutto buon cibo, Casaprota è la meta da segnare nel weekend. La Sagra delle fettuccine ai funghi porcini rappresenta l’evento più atteso dell’estate nel piccolo borgo reatino, appartenuto un tempo all’Abbazia di Farfa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mafalda Minnozzi al Village Celimontana

Al Village Celimontana torna l’appuntamento con i Brunch, sia il sabato che la domenica. Il 14 agosto appuntamento con "Fotogrammi": Mafalda Minnozzi canta la sua vita attraverso le canzoni e i compositori che l'hanno accompagnata e ispirata durante i suoi 35 anni di carriera. Come nella pellicola di un film, fotogramma dopo fotogramma, l'artista costruisce sul palcoscenico la sua colonna sonora di forte impatto emotivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]