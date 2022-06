Weekend a Roma: cosa fare sabato 11 e domenica 12 giugno

Secondo weekend di giugno, estate alle porte e tanta voglia di vacanze. Se le ferie, per molti romani, sono ancora lontane, ci pensa Roma a rendere unico il fine settimana con eventi e appuntamenti per tutti i gusti.

Cosa fare sabato 11 e domenica 12 giugno a Roma

Questo è il weekend in cui ripartono alcuni dei grandi eventi estivi nella Capitale, dopo due anni di stop a causa del Covid, parliamo in particolare di Rock in Roma, ma anche di Roma Summer Fest, dell'Estate alla Casa del Jazz, de Il Cinema in piazza e di tante altre manifestazioni che - finalmente - riprendono il loro posto nell'estate romana.

Al Circo Massimo grande attesa per il doppio concerto di Vasco Rossi. Al Foro Augusto e al Foro di Cesare torna lo spettacolo "Viaggi nell'Antica Roma". E, ancora, teatro, feste di quartiere, mercatini, sagre. Il weekend alle porte ha un ricco cartellone per tutti i gusti. Ecco gli eventi suggeriti da RomaToday.

Vasco Rossi al Circo Massimo

Dopo due anni di rinvii e concerti annullati per il Covid, finalmente il grande evento al Circo Massimo è realtà. L'11 e il 12 giugno il Komandante sarà a Roma ed entrambe le date romane (come la maggior parte delle altre in tutta Italia) sono presto andate sold out. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Claudio Baglioni in "Dodici Note"

Proseguono le serate di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla. “Dodici Note - TUTTI SU!”, che ha aperto la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma prosegue anche sabato 11 e domenica 12 giugno. Claudio Baglioni sarà accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viaggi nell'Antica Roma, spettacolo multimediale

Dal 10 giugno torna ilprogetto Viaggi nell’antica Roma che, attraverso due appassionanti spettacoli multimediali, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Gli spettatori potranno tornare a godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vinofòrum, lo spazio del gusto a Roma

Vinòforum, lo spazio del gusto di Roma e Centro Sud Italia, torna nella Capitale nell'estate 2022. Dal 10 al 19 giugno, infatti, l'appuntamento è negli spazi verdi del Parco Tor di Quinto, con oltre 610 cantine vitivinicole italiane ed internazionali, chef stellati, ristoranti, enoteche, imprese gastronomiche, tutti con un unico obiettivo: promuovere la cultura agroalimentare del nostro Paese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Leon Faun, Mambolosco e Villabanks a Rock in Roma

Entra nel vivo, dopo due anni di tutto fermo, una nuova edizione di Rock in Roma, la dodicesima. Sabato 11 giugno, protagonisti all'Ippodromo delle Capannelle saranno Leon Faun, Mambolosco e Villabanks. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Live at Venaria Reale", Paolo Conte a Roma Summer Fest

Paolo Conte sarà protagonista di Roma Summer Fest 2022 nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Conte porterà sul palco dell’Auditorium - il 12 e il 13 giugno - i brani del suo ultimo album “Live at Venaria Reale” registrato durante lo speciale concerto tenutosi nel cuore della Reggia di Venaria Reale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti de Il Cinema in piazza

Primo sabato dell'edizione 2022 de Il Cinema in piazza. I romani sono tornati a piazza San Cosimato e al Parco della Cervelletta (e presto anche al Parco di Monte Ciocci) per celebrare il cinema di tutti i tempi. Nel ricco cartellone, sabato 11 giugno, in piazza San Cosimato, David Mamet presenta "La casa dei giochi" (House of games). Sempre sabato, ma al Parco della Cervelletta (Tor Sapienza) sarà proiettato "Festen - Festa in famiglia" di Thomas Vinterberg. Film del 1998 da 105 minuti. L'ingresso è sempre gratuito e non è necessaria la prenotazione. Domenica, invece, a San Cosimato appuntamento con "Verso sera" di Francesca Archibugi e alla Cervelletta con Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'anello. [QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DE IL CINEMA IN PIAZZA]

Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Santa Marinella e Tarquinia

Weekend estivo sul litorale con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano dopo una lunga attesa anche a Santa Marinella e Tarquinia, a grandissima richiesta, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Le boutique a cielo aperto dell’originale Consorzio sono attese sabato 11 giugno a Santa Marinella sul Lungomare G. Marconi e domenica 12 giugno a Tarquinia sul Lungomare dei Tirreni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nuova Tor Vergata in festa

Un'intera giornata di Festa per tutto il quartiere Nuova Tor Vergata è in programma sabato 11 giugno. A partire dalle 10 e fino al tramonto, presso il parco Salvador Allende di Tor Vergata e zone limitrofe, il quartiere si animerà con esibizioni, giochi, attività culturali, mostre, attività sportive e diverse sorprese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa delle Ciliegie e sputo del nocciolo

Torna la Festa delle ciliegie di Celleno, la nota sagra dedicata al frutto rosso lungo tutto il weekend, dal 10 al 12 giugno. Ormai giunta alla sua 35esima edizione, tra i punti di forza dell’evento le tradizionali sfilate di gruppi mascherati anche il sabato sera in notturna e domenica pomeriggio,il campionato di Sputo del Nocciolo (il divertente lancio in lungo del nocciolo di ciliegia con il primato da battere di 22,80 m.) e poi degustazioni, musica, discoteca e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Feminism, fiera dell'editoria al femminile

Dal 10 al 12 giugno torna, di nuovo in presenza alla Casa Internazionale delle Donne, l’appuntamento più femminile del mondo dell’editoria in Italia: Feminism. Pacifismo, diritto all’aborto, pandemia, spiritualità, diritti delle più piccole, attraverso la lente dei femminismi di ieri e oggi, saranno al centro della tre giorni nel quartiere Trastevere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Sapori di mare", la sagra del pesce di Roma

Arriva l'estate, i primi caldi e la voglia di mare è sempre più forte. Ed ecco un'anteprima di tutto gusto con i classici piatti a base di pesce dal sapore piacevole e dal profumo travolgente che faranno ricordare i momenti più belli ed emozionanti delle vacanze estive e scateneranno la voglia pazzesca di andare al mare. Un weekend dai Sapori di Mare, dal profumo inconfondibile del pesce fresco, accompagnato da del buon vino frizzantino all'AgriPark di via Castel di Leva. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"La bellezza ti stupirà", spettacolo a Piazza del Quarticciolo

Nel contesto di Fuori Programma, manifestazione romana estiva tutta dedicata alla danza, arriva "La bellezza ti stupirà" della Compagnia Enzo Cosimi, in Piazza del Quarticciolo. Una sfilata visionaria, video ritratti di persone migranti o senza fissa dimora nei loro luoghi di vita, diventano un tableau vivant, un unico piano sequenza che prende le sembianze di un racconto fiabesco immerso in un’inquietudine sospesa e rarefatta. In questo modo, la sensibilità contemporanea “sporca” l’aurea intoccabile del Principe - homeless, attraverso uno sguardo allo stesso tempo estetico e socio-politico, realizzando una coreografia politica, scevra da comune retorica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]