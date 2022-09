Weekend a Roma: cosa fare sabato 10 e domenica 11 settembre

I romani sono tornati. La Capitale riprende i suoi soliti ritmi e il weekend torna ad essere quella piacevole parentesi per staccare la spina, rilassarsi, divertirsi e - magari - sentirsi ancora un po' in vacanza.

Sabato 10 e domenica 11 settembre, la Capitale ha da proporre un ricco calendario di appuntamenti. Cultura, musica, sagre ed eventi folkloristici per restare in città o scoprirne i dintorni.

Cosa fare sabato 10 e domenica 11 settembre a Roma

Tra sabato e domenica sono gli eventi gastronomici ad essere in primo piano: dal Tutto Fritto Festival in zona Appia al Roma Baccalà che torna a Garbatella. Spazio a piatti golosi di pesce con la Sagra del Pesce fritto e baccalà da Eataly, mentre lo street food invade i quartieri di Don Bosco e Casal Bruciato. Amanti delle sagre e degli eventi folkloristici, non è finita qui: per tutto il fine settimana, infatti si accendono i riflettori sulle tradizioni di borghi e paesi nei dintorni di Roma: dalla sagra del fungo porcino di Lariano al Palio della stella di Sacrofano.

Spazio alla natura e alla cultura con la giornata del Panorama indetta dal FAI Ad Albano è tempo di Bajocco Festival. Per gli amanti dei tatuaggi, al Ragusa Off arriva un'evento interamente dedicato all'arte dei tattoo e poi spazio alla musica, al teatro per tutti i gusti.

Ecco tutti gli eventi da non perdere sabato 10 e domenica 11 settembre a Roma e dintorni:

Sagra del pesce fritto e baccalà

Dall’8 all’11 settembre 2022 Eataly Roma realizza, nel piazzale davanti lo store, un’imperdibile festa dedicata alla tradizione marinara con food truck, cocktail, musica, corsi per adulti e attività per bambini. Nel corso della Sagra del pesce fritto e baccalà i partecipanti, muniti di un carnet di gettoni, potranno aggirarsi tra i food truck, gli stand e i gazebo assaporando un ampio ventaglio di gustose proposte food e drink. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Roma Baccalà

A proposito di Baccalà, nel cuore di Garbatella arriva la terza edizione dell'evento tutto dedicato a questo alimento. Roma Baccalà animerà l'VIII Municipio dall'8 all'11 settembre. Sarà un'edizione aperta, inclusiva, matura. La terza edizione di Roma Baccalà vedrà una proposta di piatti rafforzata perché, oltre alla presenza di Ostissimi nelle serate di sabato 10 e domenica 11 settembre, arriveranno nuovi protagonisti che con le loro specialità legate alla cultura della tradizione romana, delizieranno i presenti nel corso delle prime due giornate della manifestazione. Non mancheranno spazi formativi, focus gustosi, talk e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tutto Fritto Festival

Un weekend tutto dedicato al fritto a Parco Appio. Un mare di supplì in tantissime declinazioni, frittatine di pasta, pizze fritte, pesce fritto, fritto misto alla romana. Saranno suggeriti degli abbinamenti con birre artigianali scelte per esaltare, ridurre o completare la componente aromatica e gustativa di ciascuna pietanza. Durante le serate, inoltre, ci saranno esibizioni di musica dal vivo: ogni sera una band diversa e deejay set e la domenica deejay set disco house anche nel pomeriggio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban Land tattoo expo

Torna quest'anno Urban Land Tattoo Expo, l'evento dedicato all'arte dei tattoo che trasforma Roma nella Capitale del tatuaggio. Il festival, che unisce l’arte, la musica, lo spettacolo, lo sport e la cultura urbana e di strada, si terrà dal 9 all'11 settembre presso Ragusa Off, lo spazio di 6.000 metri quadrati sulla Tuscolana che per tre giorni ospiterà sperimentazioni artistiche, scambio culturale, condivisione e creatività. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food a Casal Bruciato

Dall’8 all’11 settembre, per la prima volta in assoluto, il?quartiere Casal Bruciato?ospita un grande evento dedicato allo street food. Venti Street Chef?della flotta del format TTSFood animeranno Piazza Riccardo Balsamo Crivelli, rendendola un grande ristorante “on the road”. Per 4 giorni il IV Municipio diventerà capitale dello street food, dove verrà allestito il grande ristorante sotto le stelle di Roma.

International street food a piazza San Giovanni Bosco

Sarà Roma, ad accogliere la cinquantesima tappa della VI Edizione dell'International Street food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà a Piazza San Giovanni Bosco, ed inizierà giovedì 8 dalle ore 18, per poi proseguire, venerdì 9, sabato 10, domenica 11 settembre, dalle ore 12. L'evento itinerante di alta cucina, porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bajocco festival ad Albano

Il Bajocco Festival Internazionale di Arti Performative torna quest’anno nella sua location abituale, il Centro Storico della Città di Albano Laziale. Uno scenario storico che per tre giorni, dal 9 all’11 Settembre, si animerà d’arte tra musica, giocoleria, fuochi, funamboli, acrobati, teatranti urbani, nelle straordinarie esibizioni di tantissimi artisti di strada italiani e internazionali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornata del panorama a Villa Gregoriana

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano torna a proporre la Giornata del panorama, evento organizzato in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Nel Lazio, sarà il Parco Villa Gregoriana a Tivoli a permette ai visitatori di scoprire la storia di questo paesaggio dal progetto del giardino romantico all'evoluzione del parco dall'Ottocento a oggi, nonché di godere dei suoi bellissimi panorami nelle diverse ore del giorno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa del fungo porcino

La ‘"Festa del Fungo Porcino‘", torna a Lariano. La tradizionale mostra mercato che si svolge dal 1991, compie trent'anni e dà appuntamento a tutti dall'8 al 25 settembre con un ricco calendario di eventi. Stand gastronomici, mostra mercato, vendita funghi e pane di Lariano, spettacoli musicali e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

XXVII Palio della Stella

Al via la XXVII edizione del Palio della Stella, la tradizionale festa cittadina, inserita ufficialmente nel circuito delle principali rievocazioni storiche, che per tre giorni, dal 9 all'11 settembre, vedrà il paese di Sacrofano protagonista di un evento atteso e amato. Le contrade realizzeranno una suggestiva giostra coinvolgendo cittadini e turisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piotta dal vivo a Roma

Piotta torna in tour con la voglia di condividere con il suo pubblico di ieri e di oggi decenni di carriera tra hit storiche, successi underground, brani impegnati e colonne sonore. Per festeggiare i vent’anni di una delle sue canzoni più amate, “La Grande Onda”, l’artista romano porterà sul palco del Festival Nazionale del Servizio Civile presso il Giardino Verano, il meglio della sua discografia con la band al completo. L'appuntamento dal vivo è sabato 10 settembre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Una Striscia di Terra Feconda: festival franco-italiano di musiche improvvisate

Una striscia di terra feconda è uno spazio straordinario di creazione e diffusione musicale nella Regione Lazio, grazie alla convenzione con straordinari siti Unesco quali il Museo Nazionale di Palestrina e il Palazzo Farnese di Caprarola, mentre a Roma grazie al protocollo d’intesa con la Fondazione Musica per Roma. Dopo le anteprime di Palestrina e Caprarola, il Festival approda a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, da sabato 10 settembre con concerti e non solo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]