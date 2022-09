Weekend a Roma: cosa fare sabato 1 e domenica 2 ottobre

Primo weekend di ottobre. L'autunno ha fatto il suo ingresso, le temperature sono scese e le prime piogge della stagione sono arrivate a bagnare Roma. Il tempo sarà incerto anche nel fine settimana alle porte, ma la Capitale non ferma il suo ricco calendario di eventi, da vivere al chiuso o all'aperto.

Cosa fare a Roma sabato 1 e domenica 2 ottobre

Come ogni prima domenica del mese, torna l'ingresso gratuito nei Musei Civici e Statali della Capitale. Weekend all'insegna della cultura, dunque, ma anche della ricerca con la "Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici". Mercatini, sagre, feste tradizionali saranno le protagoniste questo weekend, non mancano gli appuntamenti per gli amanti della birra artigianale e per chi ama le escursioni alla scoperta della nostra città.

Cosa fare nel weekend del 1 e 2 ottobre? Ecco una selezione di eventi da non perdere:

Musei gratis la prima domenica del mese

Domenica 2 ottobre torna l'appuntamento con i musei gratis. Su prenotazione, infatti, sarà possibile visitare - senza pagare il biglietto - tantissimi luoghi simbolo della cultura. Musei Civici e anche statali, a Roma e in tutto il Lazio. Un appuntamento da non perdere per andare a scoprire o a riscoprire le bellezze della città eterna. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa delle birre artigianali

Dal 29 settembre al 2 ottobre, Eataly Roma organizza, negli spazi del suo ampio parcheggio, la Festa delle Birre Artigianali: un lungo weekend dedicato alla degustazione di oltre 60 tipi di birre artigianali italiane e internazionali, birre gluten free e sidri. A condire il tutto le specialità dei food truck e la musica del Monk Club. I beer lover potranno sorseggiare tantissime proposte abbinate a specialità gastronomiche sfiziose. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villaggio di Natale di Solara Garden

Atmosfere di Natale a casal Palocco. Da questo weekend, infatti, inaugura il Villaggio di Natale di Solara e i mercatini natalizi del nord europa arrivano a Roma Sud già da ottobre. La magia del periodo più bello dell'anno con luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo, all’interno di una struttura totalmente dedicata al settore natalizio, suddivisa in dieci aree tematiche diverse per colori e stile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Star Wars A new hope in concert: l'intero film con orchestra dal vivo

Il film culto che ha segnato la storia del cinema e che ha dato il via al fenomeno planetario di Star Wars, arriva per la prima volta a Roma con la formula del “live concert”. Succede venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre all'Auditorium Conciliazione, all'interno del Roma Film Music Festival. Una grande orchestra sinfonica esegue la colonna sonora in sincrono con la proiezione integrale del film; oltre 80 musicisti sul palco per un incredibile impatto sonoro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Wanderlust 108, il più grande evento di Mindfulness al mondo

Wanderlust, la più grande community di Mindful Movement, torna in Italia con Wanderlust 108 – l’Unico Triathlon consapevole al Mondo. L’evento, che ormai da sei anni si svolge nelle più importanti città italiane, ritorna a Roma il 2 ottobre, dopo le tappe milanesi del 17 e 18 settembre. Nella Capitale, l’evento si svolgerà presso il Parco del Laghetto dell’Eur. Una giornata interamente dedicata alla consapevolezza, con sessioni di corsa, yoga e meditazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

HOTtobre Piccante, il Peperoncino Festival di Roma

Torna, sabato 1 e domenica 2 ottobre, “HOTtobre Piccante”, il peperoncino festival di Roma dedicato al peperoncino ed alle eccellenze enogastronomiche. Due giornate da trascorrere all’aperto con amici e con la famiglia, tanti gli appuntamenti per parlare dell’utilizzo del peperoncino in ambito medico e scientifico, interventi da parte di rappresentanti istituzionali, laboratori, spazio all’arte e alla letteratura e tanto altro da vivere nell'atmosfera del Vivaio Garden Tre Fontane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La più grande edizione del Festival Hippie

Il 1 e 2 ottobre sbarca a Roma nell’oasi verde di Parco Labia, la più grande edizione del Festival Hippie ad ingresso gratuito. Un villaggio emozionale che accoglierà artigiani, aziende agricole biologiche, operatori olistici, ricercatori etico-spirituali, scrittori, musicisti, artisti di strada per due giorni di benessere, relax, energia e svago. Una manifestazione che proporrà numerose attività di gruppo, eventi collaterali, spettacoli, suddivisi per aree tematiche. Atmosfere magiche, tra un banco e l’altro degli artigiani, concerti acustici e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra dell'uva di Marino

Tutto è pronto per la Sagra dell'Uva di Marino. La famosa festa torna dal 30 settembre al 3 ottobre con la sua 98esima edizione. Novità di quest'anno sarà il Palio della Città di Marino con i giochi popolari. Ci sarà il divieto di vendita di vino in bottiglia quindi la mescita, del nettare di Bacco, sarà possibile soltanto in bicchieri di plastica. Tanti gli appuntamenti culturali ed enogastronomici da non perdere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Il Purgatorio di Dalì": le opere di Salvador Dalì a La Galleria delle ArtI

Nei rinnovati spazi de La Galleria delle Arti, storico ritrovo culturale del quartiere di San Lorenzo a Roma, è stata allestita la mostra "Il Purgatorio di Dalì". Dopo il grande successo di pubblico riscosso dalla precedente esposizione delle 34 tavole dell’Inferno, sono ora esposte in mostra le 33 xilografie autografate che raccontano il Purgatorio. Un Purgatorio rappresentato da Dalì come passaggio tra le atmosfere oniriche dell’Inferno e le iconografie celesti del Paradiso, utilizzando una cifra pittorica media in cui prevalgono l’uso di fondi chiari ed una scelta cromatica tenue. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"La mela di Aism", in piazza per la lotta contro la sclerosi multipla

Sabato 1 e domenica 2 ottobre molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde. Sono le mele di AISM che i volontari dell’associazione distribuiranno in tutta Italia, anche in più di 100 piazze di Roma e provincia. Due milioni di mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pet Carpet Film Festival

Al via la V edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale e ai rapporti speciali condivisi con gli umani, che si svolgerà il 30 settembre, 1 e 2 ottobre, presso la Sala Federico Fellini negli Studios di Cinecittà in via Tuscolana. Una kermesse solidale, nella quale i protagonisti sono gli animali a quattrozampe, quelli con le ali e con la coda, che torna con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di perseguire il concetto di sostenibilità ambientale per uno sviluppo nel pieno rispetto e nella tutela del pianeta, della natura e delle sue creature. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici

Notti da premio Nobel si attendono per la 17esima edizione dell’European Reseachers’ Night LEAF 2022 di Frascati Scienza, edizione questa insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, conferita dal Presidente Sergio Mattarella. Appuntamento venerdì 30 settembre a Frascati e in moltissime altre città italiane, da Padova a Palermo, e poi il 1 ottobre, sempre a Frascati, in Piazza San Pietro, si terrà l’incontro con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Le due giornate sono il culmine della Settimana della Scienza targata Frascati Scienza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appia Day 2022

Torna domenica 2 ottobre l'appuntamento con Appia Day, un'occasione per andare alla scoperta del patrimonio archeologico-monumentale dell'Appia Antica attraverso un calendario fitto di incontri, visite guidate e attività cui prendere parte rigorosamente in bici o a piedi. In programma visite guidate e gratuite di monumenti statali e comunali, percorsi di archeotrekking, ciclotour, mostre, rievocazioni storiche, giochi per bambini per celebrare la Regina Viarum. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra degli strigliozzi

Domenica 2 ottobre torna la Sagra degli Strigliozzi. L'appuntamento tradizionale, giunto alla sua 25esima edizione, si svolgerà al coperto, con apertura stand alle 12 e chiusura manifestazione alle 17. Un pomeriggio di festa e folklore a Castel di Tora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Car Boot Sale al Parco Da Vinci

Torna, domenica 2 ottobre, l’evento che permette di riciclare e riusare le cose più svariate accumulate in soffitta. Un modo per combattere lo spreco e alleggerire lo smaltimento di oggetti ancora belli e perfettamente funzionanti di cui vogliamo disfarci per stanchezza o per esigenze del tutto personali. Durante il “Car boot sale”, infatti, chi si recherà al Da Vinci troverà un vero e proprio mercato estemporaneo di auto con il cofano aperto, come vetrine di piccoli negozi, dove potranno essere acquistati oggetti ancora in buono stato. Un modo originale per liberarsi di cose che non si usano da anni. Ma anche per uno scambio a costi accessibili di un buon usato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend a tutta carbonara a Garbatella

Per gli amanti di un grande classico della cucina romana è arrivato il momento del Carbonara Day. Un evento nato per soddisfare il palato e la gola dei tanti appassionati di questo piatto della tradizione culinaria romana. Dove? All'interno del Parco Nobels nel cuore dello storico quartiere romano di Garbatella, in Via delle Sette Chiese a ridosso del palazzo della Regione Lazio. Quando? Da venerdì 30 a domenica 2 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

