Weekend a Roma: cosa fare sabato 23 e domenica 24 luglio

Il quarto weekend di luglio è alle porte, le temperature sono roventi ma, la buona notizia, è che il fine settimana è ricco di eventi da non perdere. Appuntamenti per tutti i gusti. Dai concerti agli spettacoli teatrali, dagli appuntamenti gastronomici alle manifestazioni in periferia.

E per chi da Roma vuole fuggire, non mancano le escursioni e i concerti in riva al mare.

Cosa fare sabato 23 e domenica 24 luglio a Roma

Continua il programma di Rock in Roma 2022, con Caparezza protagonista all'Ippodromo di Capannelle. A Ostia Antica arriva "Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti" sabato e Neri Marcorè domenica. Prosegue il Lazio Sound Festival al Castello di Santa Severa. E' il weekend del Jova Beach Party nella spiaggia di Campo di Mare. A Magicland c'è il grande ritorno del Muccassassina. A Fiumicino sabato e domenica a tutto street food.

Ecco gli appuntamenti da non perdere sabato 23 e domenica 24 luglio a Roma e dintorni:

Jova Beach Party

Jovanotti torna a Cerveteri, con due date per il suo Jova Beach Party Tour. Appuntamento a Marina di Cerveteri nella spiaggia di Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi sabato 23 e domenica 24 luglio. Lorenzo Cherubini è atteso per la nuova tappa del tour che ha debuttato a Lignano Sabbiadoro il 2 luglio scorso. Jova Beach Party sarà un lungo week end di musica e spettacolo, un vero e proprio party sulla spiaggia dove anche i bambini potranno giocare in aree dedicate. [QUI LE INFORMAZIONI E LE MODIFICHE AL TRAFFICO]

Il ritorno di Muccassassina

MagicLand, il parco divertimento di Valmontone, dà appuntamento il 23 luglio a Muccassassina, il festival più famoso e irriverente d’Italia che ritorna per il settimo anno, dopo 2 anni di assenza per la pandemia. “Splendido Summer Festival” sarà 11 ore di musica day & night non stop, spettacoli dal vivo, i migliori dj e performer internazionali e l'animazione di Muccassassina, che coinvolgerà il pubblico fino al mattino dopo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti"

Al Teatro Romano di Ostia Antica, sabato 23 luglio alle 21 arriva lo spettacolo “Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti”. Il Concerto Racconto che ha registrato un grande successo in tutti i più importanti teatri d’Italia, valorizza e diffonde l’opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caparezza a Rock in Roma

Caparezza, rapper e cantautore pugliese, torna ad esibirsi a Rock in Roma il 23 luglio, all’ippodromo delle Capannelle. “Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate", queste le parole dell'artista pronto ad incontrare i suoi fan alle 21,45. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Neri Marcorè a Ostia Antica

Neri Marcorè presenta lo spettacolo "Le mie canzoni altrui", domenica 24 luglio, sempre nella magica location del Teatro Romano di Ostia Antica. I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè molto prima di diventare attore e conduttore sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Senza far mancare al pubblico la sua ironia, come già si evince dal titolo, “Le mie canzoni altrui” è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop.

"Vacanze romane" a via Veneto

Domenica 24 luglio alle 21.30, la Fondazione Cinema per Roma farà diventare via Veneto una sala cinematografica sotto le stelle. Un grande schermo, infatti, sarà posizionato presso le Mura Aureliane. Nel tratto che conduce a Porta Pinciana, in uno dei luoghi simbolo del cinema italiano nel mondo, sarà proiettata la versione restaurata di Vacanze romane di William Wyler. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Le quattro stagioni by zoomers" alla Casa del Jazz

Domenica 24 luglio, "Le quattro stagioni by Zoomers" arriva alla Casa del Jazz, nel contesto dei Concerti nel Parco. La grande Classica raccontata dalla Generazione Z, l'Orchestra Giovanile di Roma, composta da ragazzi dai tredici ai vent’anni, sorta sul solco ed in rappresentanza del “Sistema Abreu”, tra le realtà più attive nella crescita e formazione di nuovi talenti della musica classica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food a Fiumicino

iniziato il countdown per il Fiumicino Street Food. Dal 21 al 24 luglio, la flotta del TTSFood approderà al mare. La città del litorale laziale famosa per la sua storia e cultura, ristoranti eccellenti, gelaterie virtuose, pescatori con esperienza tramandata di padre in figlio e tanto altro ancora, si prepara ad ospitare, per la prima volta, il format Typical Truck Street Food. Venti street chef saranno protagonisti nel cuore della Darsena. Posizionati a semi cerchio, affacciati sul mare, all’ombra delle barche, si sfideranno tra padelle e fornelli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa de Noantri

In occasione della Festa de Noantri, a Trastevere, fino a sabato 23 luglio, vanno in scena - ogni sera - una serie di spettacoli serali, in piazza di Santa Maria in Trastevere, in collaborazione con l’Associazione Lando Fiorini per la Romanità e Radio Puff, per vestire l'evento, ancor di più, di quella romanità fatta di musica e comicità tra il passato e il presente. A chiudere gli appuntamenti, sabato 23 luglio, sarà Marco Passiglia, con la partecipazione di Enrico Seminara. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lazio Sound Festival a Santa Severa

Prosegue il Lazio Sound Festival al Castello di Santa Severa. Il 23 luglio grande protagonista sarà l’elettronica con la serata #GOSISAPRODUCER: ospite d’eccezione Dimitri From Paris: l’eclettico dj greco con cittadinanza francese farà ballare il pubblico con il suo sound mix di culture ed etnie differenti Ad aprire la serata PITCH3S vincitori della categoria God Is a Producer LAZIOSound Scouting 2022. A chiudere la terza edizione di LAZIOSound Festival il 24 luglio sarà la grande classica di #ILOVEMOZART con I solisti aquilani & Daniele Orlando che eseguiranno Le Quattro Stagioni di Vivaldi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Luce sulle torri", la manifestazione artistica e culturale a Lunghezza e Ponte di Nona

"Luce sulle torri" è una manifestazione artistica e culturale promossa dal Municipio Roma VI delle Torri. Un appuntamento dedicato a bambini, famiglie, coppie, anziani, turisti, appassionati e curiosi. Il progetto sarà realizzato in ben 11 quartieri, in spazi pubblici, luoghi di aggregazione, biblioteche e polisportive, con il coinvolgimento attivo delle realtà e delle associazioni territoriali. Appuntamento al Parco Colle degli Abeti (Ponte di Nona) e alla Tenuta dei papaveri di Lunghezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ostia Lido e Ladispoli

Weekend estivo sul litorale con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia arrivano a Ostia LIdo e sul litorale di Ladispoli con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sono attese domenica 24 luglio in Piazza Sirio (Ostia Lido), mentre il giorno prima, sabato 23 luglio, saranno a Marina di San Nicola (Ladispoli) in Via Tre Pesci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della porchetta di Vallerano

Torna l’appuntamento con la Sagra della "Porchetta di Vallerano", nel penultimo week end del mese di luglio. Oltre alle porchette di Vallerano, tutte prodotte artigianalmente secondo tradizione, sarà possibile assaporare alcuni esempi della rinomata cucina tipica locale, come le "fricciolose". Si inizia di pomeriggio, alle ore 18, con visite guidate per il centro storico, e si prosegue alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici, per passare una serata in compagnia e all’insegna del buon cibo, a partire dalla regina della sagra, la famosa porchetta di Vallerano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

River trekking e bagno alla cascata

Sabato 23 luglio, l'associazione Camminando con, ha organizzato una escursione anti caldo. Partendo da Turania, a soli 50 minuti da Roma, si risalirà il Rio Turania, detto anche Rio Petescia, camminando nel fiume dalle acque cristalline. Un paesaggio naturalistico suggestivo, che permetterà ai partecipanti di passeggiare circondati da orchidee, felci, libellule azzurre e pesci, risalendolo fino ad arrivare ad una stupenda cascata, dove si potrà fare un bagno rinfrescante e riposarsi su un prato verde all'ombra delle roverelle. [TUTTE LE INFORMAZIONI]