Gli eventi del weekend di Pasqua e Pasquetta: cosa fare a Roma da sabato 16 a lunedì 18 aprile

La Pasqua è ormai alle porte e Roma si anima di eventi all'insegna della cultura, della natura, del buon cibo. Mentre tanti romani trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta al ristorante, c'è chi opterà per una giornata al museo o per una gita fuori porta alla scoperta dei giardini e dei boschi più belli del Lazio.

Scopriamo quali sono i principali appuntamenti da vivere a Roma e dintorni sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile:

Pasqua nei musei

Durante le festività di Pasqua - dal 14 al 18 aprile - il Sistema Musei di Roma Capitale è aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, e offre ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Si svolge, infatti, l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Oltre a visitare collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della MIC card, si può partecipare alle attività didattiche, gratuite con il biglietto d’ingresso al museo e con prenotazione obbligatoria, e assistere a una serie di concerti e spettacoli gratuiti, fino a esaurimento dei posti disponibili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua al Giardino di Ninfa

Il Giardino di Ninfa apre le porte ai visitatori, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile per una Pasqua suggestiva in uno dei giardini più belli d'Europa. Sarà possibile visitare l'oasi naturale ed immergersi nei colori e nei profumi della primavera solo previa prenotazione sul sito ufficiale del Giardino di Ninfa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua con Crazy - La follia nell'arte contemporanea

Al Chiostro del Bramante anche durante le festività pasquali sarà possibile visitare la mostra "CRAZY - La follia nell'arte contemporanea" un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Durante il fine settimana di Pasqua, 16, 17 e 18 aprile, la mostra e la Caffetteria Bistrot Chiostro del Bramante rimarranno regolarmente aperti con orario: 10-21 (ultimo ingresso in mostra un’ora prima della chiusura).

Tutte le attività didattiche del Dipartimento educativo del Chiostro del Bramante, invece, saranno sospese e riprenderanno dal 19 aprile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Concerto di Pasqua

Dopo il concerto inaugurale tenutosi al Pantheon lo scorso 10 aprile, prosegue il Festival di Pasqua e culmina nel "Concerto per la Pace" dalla forte valenza simbolica, che il 17 aprile vedrà suonare insieme musicisti russi ed ucraini. Un evento speciale, che da 25 anni rappresenta l’evento di punta dell’intera manifestazione e che quest’anno si svolgerà nella maestosa cornice della Basilica di Sant’Andrea della Valle. Il "Concerto di Pasqua" si terrà alle 20 e si avvarrà eccezionalmente di un’orchestra formata solo da musicisti russi ed ucraini, riuniti per la prima volta in tempo di guerra sotto la direzione di Stefano Sovrani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

A Pasqua e a Pasquetta, il mercato de Gli Albulanti di Forte dei Marmi arriva al Lido di Ostia. Dalle 8 alle 19, domenica 17 e lunedì 18 aprile, lo shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, animerà via Giuliano da Sangallo al Lido di Ostia. Abbigliamento, borse e scarpe, la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival delle Trattorie: Pasqua e Pasquetta al parco

Dal 16 al 18 aprile il Festival del gusto e della cucina tradizionale approda all’AgriPark di Via Castel di Leva 371, presso il giardino attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova. Cinque trattorie, per gustare i sapori genuini di piatti storici della cucina romana, i prodotti biologici della campagna romana, provare le ricette rivisitate dI chef e ristoratori per valorizzare la cucina italiana e le eccellenze del territorio, in un contesto di socialità e convivialità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]