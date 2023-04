Weekend di Pasqua a Roma: cosa fare sabato 8 e domenica 9 aprile

La Pasqua è arrivata. Qualcuno ne approfitterà per lasciare la Capitale e ritagliarsi una breve vacanza, tornare dai parenti lontani, organizzare una gita fuori porta nel Lazio; per tutti coloro che però trascorreranno la Pasqua in città, Roma presenta un cartellone ricco di appuntamenti all'insegna della cultura, della natura, del gusto e del divertimento per grandi e bambini.

Quali sono i principali appuntamenti da vivere a Roma e dintorni sabato 8 e domenica 9 aprile? Ecco i consigli di RomaToday:

Pasqua nei Musei

Anche quest'anno i Musei Civici propongono diverse iniziative in occasione delle festività pasquali. Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, torna il tradizionale appuntamento con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”: il Sistema Musei di Roma Capitale farà festa e sarà aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Davvero lungo l'elenco dei musei civici aperti, delle visite guidate, delle mostre accessibili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua e Pasquetta a Cinecittà World e Roma World

Saranno una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del divertimento a Cinecittà World e Roma World. Il primo parco a tema del cinema e della tv, domenica 9 aprile e anche lunedì 10, sarà aperto per offrire una giornata di puro svago con, con 40 attrazion, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, 6 spettacoli live e pranzi a tema. Per chi preferisce un’esperienza immersa nella natura e nella storia, tra spettacoli, animali della fattoria e giri in pony per i più piccoli, c'è la proposta di Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma, che offre un experience park dove percorrere un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata da antico romano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua con Michelangelo Pistoletto

A Pasqua e Pasquetta il Chiostro del Bramante resta aperto e permette di visitare, dalle 10 alle 21, sia domenica che lunedì, la mostra "Michelangelo Pistoletto. Infinity". Cinquanta opere e quattro grandi installazione site specific. Quasi 60 anni d’arte, quasi 90 anni di vita. Un percorso narrativo, secondo l’impostazione dei progetti curati da Danilo Eccher e prodotti da DART - Chiostro del Bramante, completo e affascinante. Non certo una mostra tradizionale ma un racconto, un’esperienza che attraverso le opere simbolo di Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) - dalle storiche alle più recenti, dal 1966 al 2023 - accompagna in un viaggio emozionante dentro la poetica e il mondo, i tanti mondi, di uno dei maestri dell’arte contemporanea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua alla Casa delle Farfalle

Anche sabato 8 e domenica 9 aprile sarà possibile visitare La casa delle farfalle, la speciale serra tropicale che è tornata a Roma, quest'anno in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Nel magico e incantato giardino si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua a MagicLand

Ha ufficialmente inaugurato la stagione 2023 di MagicLand, la Capitale del Divertimento che ha sede a Valmontone. Anche nel weekend di Pasqua si potrà accedere al parco divertimenti che, quest'anno ha tante novità da presentare al pubblico, oltre ad una mostra dedicat ìa ad Alberto Sordi. Un nuovo e terrificante percorso di oltre 100 metri attende i visitatori. Per i più piccolini c'è il nuovo spettacolo "Gattobaleno e La Festa Dei Falò", inoltre Magicland è il primo parco a presentare la quiet room, una stanza pensata per i visitatori con Autismo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua al ristorante

Non mancano, ovviamente, i menu pensati ad hoc dai ristoranti della Capitale per regalare a romani e non una Pasqua di gusto. Siamo ormai agli sgoccioli e il 9 aprile è alle porte, ma RomaToday ha selezionato 6 proposte last minute per un pranzo o una colazione sfiziosa organizzata all'ultimo minuto (o quasi). Dalle osterie ai bistrot, fino ai picnic al parco, la Capitale sa sempre sorprendere con proposte golose e originali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua interattiva con Welcome To Rome!

Durante le vacanze di Pasqua ci si può anche regalare un'esperienza culturale interattiva nel museo Welcome To Rome. Uno spettacolo multimediale dedicato a Roma, realizzato dal fisico e divulgatore scientifico Paco Lanciano, sulla scia delle installazioni di successo delle Domus Romane di Palazzo Valentini, del Foro di Augusto e del Foro di Cesare. Si prenderà parte ad una proiezione avvolgente ed emozionante dedicata alla storia di Roma, in una sala cinematografica di nuova concezione con proiezioni sul soffitto, sulle pareti e sul pavimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua per bambini a Roma

Sabato 8 e domenica 9 aprile non mancano le iniziative pensate per i più piccoli di casa. Iniziamo dal Bioparco di Roma che nelle giornate del 7, 8 e 9 aprile proporrà varie attività a tema ‘uova’ per le famiglie. “Non tutte hanno la sorpresa” è il titolo della visita guidata alla scoperta degli animali che fanno l’uovo per riprodursi. Il percorso toccherà: gufi delle nevi, area sud America, emù, struzzi che fanno l’uovo più grande al mondo, e pinguini del Capo. E poi tante altre curiosità su forme e adattamenti delle uova in animali molto diversi tra loro. Dalle 11 alle 17 nella postazione “Uova da record” sarà possibile osservare modelli di uova di tutte le dimensioni e partecipare ad un divertente gioco a quiz per scoprire curiosità sulle uova di rettili, anfibi, uccelli e anche mammiferi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua a misura di bambini anche al Fantastico Mondo del Fantastico. Il parco al Castello di Lunghezza si prepara per un'entusiasmante riapertura il 9 e il 10 aprile, per vivere una Pasqua e una Pasquetta formato famiglia nel regno della fantasia. Ad inaugurare il rinnovato cartellone di eventi ecco le mascotte delle favole Pinocchio e Cappuccetto Rosso, insieme in una storia di amicizia, e gli allegri fantasmi dove l’arrivo di “Mercoledi” farà sembrare speciale anche la domenica. Immancabili poi i personaggi del cuore come le principesse, con il loro meraviglioso gran ballo, ed i supereroi alle prese con le avvincenti battaglie per far trionfare il bene. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Vacanze di Pasqua" con Cicero in Rome che dal 6 al 10 aprile propone attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglia con bambini da 2 a 11 anni (divise in categorie 4-11 e 2-4). In programma cacce al tesoro sul Colle Aventino, all'Isola Tiberina, al Museo Nazionale Romano e ancora visite guidate al Museo Civico di Zoologia, alla Galleria di Arte Moderna e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pasqua fuori porta al Giardino di Ninfa

Ultimo appuntamento suggerito, per adulti ma anche per famiglie con bambini, è la visita di Pasqua al Giardino di Ninfa, in provincia di Latina, che ha riaperto le sue porte ai visitatori e sarà accessibile anche sabato 8 e domenica 9 aprile. Si potrà visitare - prenotando in anticipo - uno dei giardini più belli d'Europa. Ci si potrà immergere in questa meravigliosa oasi naturale per perdersi tra colori e profumi della primavera . [TUTTE LE INFORMAZIONI]