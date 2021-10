Weekend a Roma: cosa fare sabato 9 e domenica 10 ottobre

Weekend di inizio ottobre, con giornate già autunnali ma ancora lunghe, abbastanza da invogliare a girare per la città a caccia di eventi all’aperto, e non solo.

Il cartellone di eventi cittadini questo fine settimana si rivolge sia a chi vuole andare alla scoperta di nuovi sapori, in città o nei dintorni, sia a chi preferisce assistere alla nuova stagione di spettacoli dal vivo appena iniziata. Ottobre tempo di birre, ma anche di vino e di buon cibo da degustare. Riflettori accesi sui palchi della città, con spettacoli teatrali e un concerto rock unico per l’Italia. Passioni e hobby si incontrano nelle fiere in programma. E non manca lo sport da vedere, tra salute e intrattenimento.

Cosa fare a Roma sabato 9 e domenica 10 ottobre

Spazio al teatro e alla musica, con due protagonisti di levatura internazionale: Ferzan Ozpetek con uno spettacolo al Teatro Jovinelli e Patti Smith in concerto alla Nuvola dell’Eur, in unica data italiana. Torna il Maker Faire Rome al Gazometro per gli amanti dell’innovazione tecnologica. Spazio alla birra, quella proposta da Eataly nella sua festa di ottobre. Le sagre su prodotti tipici possono diventare l’occasione per riscoprire località poco fuori dalla città, come Civita Castellana. Per chi ama il tennis torna Tennis & Friends, un momento di svago all’insegna dello sport e della salute. Appuntamenti imperdibili, basta solo scegliere.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 9 e domenica 10 ottobre a Roma e dintorni:

Gli spettacoli teatrali

Il Teatro Ambra Jovinelli inaugura la ripartenza della stagione teatrale con uno spettacolo straordinario: Ferzaneide – Sono ia!, di e con Ferzan Ozpetek che si racconta un viaggio sentimentale attraverso la narrazione dei suoi ricordi, delle suggestioni e delle figure umane che hanno ispirato molti dei suoi film. Nella suggestiva atmosfera del Globe Theatre va in scena una delle prime commedie di Shakespeare Pene d’amor perdute, una commedia divertente e leggera sull’attesa di un sentimento. Al Teatro Tor Bella Monaca sipario aperto sullo spettacolo Certi di esistere di Alessandro Benvenuti, un’opera che segna il debutto della compagnia stabile del Teatro.

Mercatini in città e fuori Roma

Due giorni all’insegna dei mercatini, in via di Grottarossa al Rome Market tra antiquariato, artigianato, oggettistica e modernariato e uno spazio giochi per i bambini. Oltre agli stand, è prevista una manifestazione cinofila, aperta a tutte le categorie. Artigianato, mercato contadino e spazio olistico saranno i protagonisti domenica ad Ariccia degli stand di Foresta Olistica al Parco Romano Biodistretto. Sono previste anche attività per bambini con laboratori artistici e di improvvisazione teatrale.

Birra a volontà

Torna la Festa delle Birre Artigianali da Eataly Roma. Birra, street food dei truck e tanta musica attendono i visitatori. Sabato e domenica si esibiranno anche djset con tanta musica dal vivo, come dj set La Reina, Chourm e Coltreno e Ghost Dogs e Solko. Sarà presente anche l’Area Sportiva, al grido di “Lo sport a tutta birra!”. Ad Ostia andrà in scena la prima edizione del Birra Festival. Oltre 10 birre artigianali accompagneranno uno Street Food caratterizzato da arrosticini, porchetta, hamburger e tanto altro. Non mancheranno, ovviamente, gli appuntamenti musicali con una serie di cover band, composte da gruppi del territorio.

Sagre e Street Food

A Strangolagalli, in provincia di Frosinone, la Pro Loco del Comune ha organizzato per sabato 9 ottobre la XXIII Sagra della Stesa. L’evento sarà accompagnato dalla musica del gruppo I Salta Pizzica. A Civita Castellana, nella Tuscia viterbese, si svolgerà l’ottava edizione della “Fiera Nazionale delle Sagre e della Pasta”. Un grande tour enogastronomico tra le delizie del Lazio e non solo. Domenica negli spazi della Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco Mistica, natura, cibo, relax e tante cose da fare per grandi e piccini saranno gli ingredienti d una edizione speciale di Country Food. Dalle 11:00 al tramonto, due birrifici e sei ristoratori, prepareranno i loro piatti in diretta nel grande prato della cooperativa sociale. Nuova tappa del Festival dello Street Food, questo sabato e domenica a Morena. Ricette gourmet preparate al momento per una tre giorni all’insegna della cucina tradizionale italiana, ma anche internazionale. Non mancheranno ricette gluten free e vegane.

Degustazioni di vino

Produttori da tutta Italia portano in degustazione ai banchi di assaggio, l’ultima annata e almeno due vecchie annate delle loro etichette più rappresentative all'Hotel Villa Pamphili. Un viaggio nel tempo per capire come il vino evolve, si affina e si completa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Maker Faire

Torna l’appuntamento con il Maker Faire Rome, l’appuntamento con la fiera delle innovazioni tecnologiche. Dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall’intelligenza artificiale alla mobilità, dall’economia circolare alla salute, dall’IoT al recycling fino alla data science e al design thinking, oltre alle sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music che esploreranno l’intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia: i contenuti sono pronti a sorprendere, sia in presenza che on line. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L’arte del tatuaggio in Fiera

Sabato e domenica è in programma l’International Tatoo Expo, un evento ponte di tutte le attività contemporanee tangenti e parallele all'arte applicata del tatuaggio. La ventunesima edizione dell’evento si svolgerà negli spazi della Nuova Fiera di Roma, con stand e la presenza di artisti e tatuatori del panorama internazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Patti Smith in concerto

Domenica alla Nuvola Patti Smith sarà in concerto in unica data in Italia. Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre. Il concerto di Patti Smith è il quarto appuntamento di Riemergere – lo straordinario programma di eventi ideato da EUR Culture per Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il film del weekend

Al Nuovo Cinema Aquila il film drammatico La scuola cattolica di Stefano Mordini, sul massacro del Circeo e la Banda della Magliana, presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Nel cast: Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, Valentina Cervi, Benedetta Porcaroli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tennis, sport e salute

Sabato e domenica torna Tennis & Friends - Salute e Sport torna al Foro Italico di Roma per festeggiare dieci anni all’insegna della prevenzione, del benessere, della salute e dello sport. La kermesse vede alternarsi personaggi delle Istituzioni, del mondo dello sport, della cultura, della medicina e della scienza per sensibilizzare i cittadini per diffondere la cultura della prevenzione sanitaria e dei corretti stili di vita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]