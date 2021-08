Weekend a Roma: cosa fare sabato 7 e domenica 8 agosto

Secondo weekend di agosto. Tanto caldo e Roma un po' più vuota. Inizia il mese ideale per vivere al meglio la città, con meno traffico ma comunque tanti eventi da vivere in città.

La Capitale, infatti, non spegne i riflettori, ma al contrario li accende su tanti eventi in programma in città e nei dintorni.

Cosa fare a Roma nel weekend del 7 e 8 agosto

Porte aperte nei parchi divertimento e nei parchi a tema della Capitale. Tante le serate in musica con artisti italiani ed internazionali, per tutti i gusti, dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica alla Casa del Jazz si suona, si canta, si balla. Tornano le prime sagre dopo lo stop prolungato dalla pandemia

Questo e molto altro è in programma nel weekend alle porte. Ecco i consigli su cosa fare sabato 7 e domenica 8 agosto a Roma e dintorni:

Auditorium Parco della Musica

Weekend di grande musica in Cavea: sabato 7 agosto, dopo uno stop durato un anno, i Pink Floyd Legend, tornano ad esibirsi dal vivo con il concerto “Coming back to life”. Domenica 8 agosto, invece, appuntamento con Lo Stato Sociale. La band porterà in scena anche le canzoni del nuovo album con uno spettacolo inedito, che non mancherà di stupire ancora una volta, un viaggio che sarà individuale e collettivo allo stesso tempo.

Casa del Jazz

Prosegue il cartellone di "Si può fare" alla Casa del Jazz. Sabato 7 agosto Dado Moroni e Max Ionata tornano insieme con un nuovo tour. Il duo, piano-sax, è composto da due musicisti che nella vita sono principalmente grandi amici e tra le loro note si può respirare l’energia che scorre tra gli strumenti. Two for You è una sorta di “the best” dei due progetti, che a seconda delle esigenze può anche tornare alle origini, quindi concentrarsi sul programma di Duke Ellington o quello di Stevie Wonder. Domenica 8 agosto alle 21, sempre a Villa Osio, si esibiranno gli "Auand 20 night with the auanders".

TrentUgo Tognazzi

A Torvaianica è tornato l’appuntamento che omaggia il grande mattatore della commedia italiana Ugo Tognazzi. Il festival, per l’occasione ribattezzato TrentUgo Tognazzi, per ricordare la ricorrenza dei 31 anni dalla sua morte, intende ricordare passioni, vitalità, energia e poliedricità di quell’attore indimenticato e indimenticabile che ha dato vita a ben 153 film da attore e 6 da regista. Ci saranno 31 totem distribuiti per le vie di Torvaianica, con gli scatti dell’attore al fianco di grandi personaggi dello spettacolo. Parallelamente sarà visitabile anche la mostra “Storia del Torneo Tognazzi”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Flying In the Sky, il volo del falco pellegrino

Weekend di avventura con “Flying In the Sky”, la ZipLine più veloce del mondo inaugurata a settembre del 2014 che consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza. Una struttura costituita da un cavo d’acciaio sorretto da due piloni lungo 2.225 metri sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo. Il percorso attraversa vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Pino Daniele Opera al Teatro Romano di Ostia Antica

“Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno”, la sesta edizione della rassegna che si svolge al Teatro Romano , presenta, domenica 8 agosto, "Pino Daniele Opera". Questo è il titolo che rappresenta tutto il progetto musicale ideato e realizzato dal Maestro Paolo Raffone, amico storico e arrangiatore di alcuni brani di Pino Daniele, e dal cantante interprete Michele Simonelli. Una “serata evento” dedicata a Pino Daniele e alle sue melodie indimenticabili. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Puro divertimento a Cinecittà World

Cinecittà World è il parco Italiano cresciuto di più negli ultimi anni (+360% dal 2016), segno del crescente gradimento del pubblico da tutta Italia. Il parco offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi previsti nella stagione sino a gennaio 2022. Sin dal primo giorno di apertura debutta il nuovo show ispirato a Fast & Furious nell’Arena Stunt: con gare mozzafiato, testacoda, gang che si sfidano a colpi di musica e adrenalina pura. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Nel mondo degli Antichi Romani a Roma World

Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: ha aperto nella Capitale il nuovo Parco Roma World che porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Wake N Lake - Wakeboard a Roma

Wake N Lake è un club dove si può praticare Wakeboard. Ne avete mai sentito parlare? Si tratta di uno sport adatto ad ogni età, che può essere praticato da esperti e non e persino da bambini (a partire dai 5 anni). Favorisce un equilibrato ed armonico sviluppo del corpo, dello scheletro, dei muscoli e delle articolazioni dei bambini. Wake N Lake è un parco che si sviluppa per 18 ettari nei pressi del suggestivo lago di Mondo a pochi chilometri da Roma ed offre la possibilità di praticare o apprendere il Wakeboard in un modo nuovo e innovativo. E’ il primo Cable Park Full Size a Roma: un luogo ideale dove vivere un'esperienza unica a due passi dalla Capitale [ACQUISTA QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Spaghettongola

Dopo un anno di stop forzato ‘causa Covid’ torna la festa dei record. Spaghettongola, la festa che celebra un capolavoro della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole lupino, si chiuderà proprio nel weekend del 7 e 8 agosto. La location è quella di sempre: Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi, Fiumicino). Apertura cucina alle 19. La domenica si raddoppia anche a pranzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della porchetta

Torna la tanto attesa Sagra della porchetta a Selci, borgo in provincia di Rieti. Si tratta della 65esima edizione che - dopo il prolungato stop imposto dal Covid - è pronta a tornare il 7 e 8 agosto 2021. Il 7 agosto è prevista la cena accompagnata da intrattenimento musicale a partire dalle 19,30 in centro storico. L'8 agosto, invece, la sagra si sposterà in località S.Eleuterio (sulla via principale del paese). dalle 7 del mattino con la tradizionale Fiera Merci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lo spettacolo di Paola Minaccioni

Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. Uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Appuntamento domenica 8 agosto ore 21 all'Arena Estate del Teatro Tor Bella Monaca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il progetto architettonico di Cinecittà: il tour

La città del cinema e la sua architettura protagonisti di un tour con mediazione degli edifici di Cinecittà domenica 8 agosto ore 11 Una visita guidata tra le storiche palazzine della città del cinema, i suoi teatri e la complessa struttura del suo impianto architettonico, per scoprire la genesi e lo sviluppo degli studi cinematografici più famosi d’Europa, realizzati dall'architetto Gino Peressutti e inaugurati nel 1937. [TUTTE LE INFORMAZIONI]