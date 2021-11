Weekend a Roma: cosa fare sabato 6 e domenica 7 novembre

Primo weekend di novembre, che archivia la festa di tutti i Santi e di Halloween e porta temperature più basse, che regalano alla città nuovi colori e sapori autunnali tutti da scoprire.

Il cartellone degli appuntamenti invoglia ad immergersi nella città, per passeggiate e visite guidate alla scoperta dei quartieri più tipici della romanità o per assaggiare prodotti artigianali, trascorrendo un fine settimana con gusto. La musica, quella dal vivo, non si ferma proponendo concerti dal pop al jazz. Appuntamento con lo spettacolo anche nei teatri, con proposte dedicate ai bambini e ai grandi. Si possono anche vivere in anticipo le atmosfere del Natale, con il villaggio dedicato agli acquisti natalizi.

Cosa fare a Roma sabato 6 e domenica 7 novembre

Al Teatro Centrale torna la musica dal vivo di Elodie, la cantante romana che è stata apprezzata anche per la co-conduzione all’ultimo Festival di Sanremo. Per gli amanti dei videogames, torna aperto al pubblicoil Festival RomeVideoGameLab negli studios di Cinecittà. Sabato e domenica sono in programma due passeggiate guidate in alcuni dei quartieri più tipici di Roma, Garbatella e Testaccio. Spazio alle famiglie, con spettacoli teatrali in programma al Teatro Tor Bella Monaca e al Teatro India e per i più piccoli al Teatro Testaccio. E per chi vuole tuffarsi tra le atmosfere natalizie, è tornato il Villaggio di Natale al Solara. Tante occasioni di svago da non rimandare, in alcuni casi godibili solo per questo fine settimana.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 6 e domenica 7 novembre a Roma e dintorni:

Le degustazioni

Un goloso weekend è in programma a Centocelle con il Festival del Cioccolato e della Pasticceria. Oltre alle specialità e tipicità di tutta Italia, non mancheranno le combinazioni più stravaganti tra il dolce ed il salato come l’intramontabile pizza bianca con nutella, le sfiziose frittelle fritte con marmellata o le “zeppole” in pastella farcite con creme di ogni tipo. Per gli amanti del vino, sabato e domenica si potranno degustare il vino novello e i grandi vini da invecchiamento delle ultime annate nel corso dell’evento Cantine Aperte a San Martino. Il Novello potrà essere degustato, con salumi, formaggi freschi e caldarroste.

Passeggiate guidate in quartieri romani

Sabato è in programma la Passeggiata sull'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense. Partenza dal Macro-Mattatoio Testaccio e arrivando al Ponte dell'Industria noto a Roma come Ponte di Ferro e recentemente danneggiato da un incendio. Domenica sarà la volta di un’altra borgata, con una visita guidata a Garbatella. Attraverso l'osservazione dei dettagli architettonici come decorazioni, murales e targhe commemorative, le facciate parlanti di questo quartiere faranno rivivere le storie di personaggi più o meno noti che hanno reso questo luogo così unico e suggestivo.

I mercatini

Per gli amanti del vintage, a PratiBus District c’è Vintage Invaders un pop up vintage market di 5000mq, con abbigliamento da acquistare rigorosamente al kilo. Un percorso organizzato e suddiviso nei settori che lo compongono, così da aiutare lo spettatore ad orientarsi verso il suo principale interesse. Arte, natura, benessere e cultura è lo slogan della nuova edizione del Green Market Festival alla Città dell'altra Economia. Lo spazioso piazzale esterno ospiterà oltre sessanta artigiani artistici tra i migliori di Roma e non solo, che esporranno in vendita ceramiche, vetrate artistiche, abbigliamento sostenibile, lampade realizzate con materiali di riciclo, giocattoli in legno, articoli ecologici e utili.

Gli spettacoli teatrali

Al Teatro Tor Bella Monaca va in scena lo spettacolo “La Sorpresa”, una commedia mai rappresentata in Italia. Una pièce che vi immergerà nelle vicissitudini di una coppia sull’orlo del divorzio. Al Teatro India va in scena lo spettacolo teatrale “Kafka e la bambola viaggiatrice” con Desy Gialuz e Valerio Malorni, tratto dal romanzo Kafka y la muñeca viajera di Jordi Sierra i Fabra. Uno spettacolo per adulti e bambini dai 7 anni. È tratto invece dalla fiaba immortale di Oscar Wilde lo spettacolo per bambini in scena al Teatro Testaccio “Il Gigante Egoista”. Lo spettacolo offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Cinema e Festival

Torna il MedFilm Festival, il cinema del Mediterraneo, in presenza. Il Cinema Savoy, il Macro Asilo, il Nuovo Cinema Aquila e le Biblioteche di Roma, ospitano questa 27° edizione, con film ma anche incontri con giovani autori e maestri del cinema. Alla Casa del Cinema è in programma la rassegna cinematografica Nordic Film Fest che promuove la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici. Oltre alle proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano o in inglese e ad accesso libero, il programma prevede presentazioni e incontri con ospiti internazionali.

Elodie in concerto

Tappa autunnale a Roma per la cantante romana Elodie. La cantante pop sarà protagonista sabato con la sua musica del tour “Elodie Live” al Teatro Centrale. Lo scorso 5 marzo 2021, è stato pubblicato un megamix composto da Benny Benassi, dj di fama mondiale, che celebra tutte le hit contenute in “This is Elodie” l’album di un'artista femminile più venduto nel 2020. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Festival dedicato agli Applied Games

Appuntamento sabato e domenica col mondo degli “applied games” al RomeVideoGameLab, negli Studios di Cinecittà. L’edizione 2021 ha come filo conduttore il rapporto tra umano e digitale, il nesso che lega le attività dell’uomo e quelle delle macchine intelligenti. L’intreccio tra la scienza, la ricerca e il gaming, di conoscere quanto ci riserva il futuro con le sue utopie e anche le sue distopie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Villaggio di Natale nella Capitale

A Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. Punti di forza dell’allestimento sono il fantastico Lemax Village (Solara vanta lo store in store Lemax più grande del territorio romano-laziale) e l’area dedicata al brand americano Kurt Adler con un “negozio nel negozio” zeppo di articoli esclusivi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fotogiornalismo al Museo di Trastevere

Una mostra dedicata a Margaret Bourke-White, una tra le figure più rappresentative ed emblematiche del fotogiornalismo è visitabile al Museo di Trastevere. Dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria e ai progetti corporate, fino ai grandi reportage per le testate più importanti come Fortune e Life; dalle cronache visive del secondo conflitto mondiale, ai celebri ritratti di Stalin prima e poi di Gandhi. E altri scatti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Roma Jazz Festival al Monk e all’Auditorium

45esima edizione del Roma Jazz Festival. La musica si confronta con il multimediale e con le arti visive che entrano in sintonia con i suoni, cercando di riscoprire la “leggerezza” del jazz. Tanti concerti in programma tra sabato e domenica, al Monk e nelle Sale dell’Auditorium Parco della Musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]