Weekend a Roma: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 marzo

Primo weekend di marzo, primavera alle porte anche se il meteo sembra essere un po' incerto (soprattutto nella giornata di sabato) e tanti eventi da vivere in città. Archiviato anche il Carnevale, Roma mette da parte le maschere ma non le mascherine e invita i romani a vivere tante manifestazioni culturali ed enogastronomiche in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Cosa fare a Roma sabato 5 e domenica 6 marzo

Sabato 5 e domenica 6 marzo saranno infatti delle giornate all'insegna dei musei gratis, delle mostre, delle manifestazioni per grandi e piccini. Le mostre continuano ad essere grandi protagoniste dell'inverno in città. Al Chiostro del Bramante terzo weekend di "Crazy - La follia nell'arte contemporanea". Biglietti sold out per il Balloon Museum al Pratibus District che salvo proroghe chiuderà questo sabato. Per tutto il mese di marzo c'è ancora la mostra di Klimt a Palazzo Braschi da visitare e quella su Giacomo Boni nel Parco Archeologico del Colosseo (fino alla fine di aprile). Per i più piccoli c'è la mostra La via delle api al Museo Civico di Zoologia.

Quello alle porte è anche il weekend in cui ricorre il Centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e non mancano gli appuntamenti dedicati allo scrittore e regista. All'Ambra Jovinelli è in scena Stefano Accorsi, all'Auditorium Parco della Musica ci sono I Nomadi, in piazza della Repubblica appuntamento da non perdere per gli amanti delle auto.

Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono i principali appuntamenti di sabato 5 e domenica 6 marzo:

Musei Civici gratis

Nella prima domenica di marzo si rinnova l’offerta di ingresso gratuito nei musei civici di Roma e nelle aree archeologiche del Circo Massimo e del Mausoleo di Augusto. L'ingresso è gratuito (ma la prenotazione obbligatoria) sia per i residenti a Roma sia per i non residenti. Sarà possibile visitare le collezioni permanenti, le mostre in corso e i progetti espositivi multimediali, partendo dai Musei Capitolini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Crazy - La follia nell'arte contemporanea

Al Chiostro del Bramante è arrivata CRAZY - La follia nell'arte contemporanea un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Stefano Accorsi all'Ambra Jovinelli

Stefano Accorsi arriva all'Ambra Jovinelli con lo spettacolo "Azul Gioia, furia, fede y eterno amor", con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca. In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che li aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nissan JUKE Kiiro e il film The Batman

Weekend di anteprima assoluta per Juke Kiiro e The Batman: la limited edition del crossover compatto Nissan e il nuovo film della Warner Bros Picture, insieme per dare il via a una stagione di successi. In occasione del lancio del film nelle sale di Roma, il nuovo JUKE Kiiro sarà in esposizione per la prima volta in Piazza della Repubblica a Roma. Il film, diretto da Matt Reeves, è uno degli eventi cinematografici più attesi del 2022 e ha un cast stellare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Quattrozampeinfiera

Chi ha un amico a quattro zampe può preparare la valigia e godersi un bel weekend a Roma, il 5 e 6 marzo. Alla Fiera di Roma, infatti, torna Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia. Divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e confrontarsi con esperti di settore per ottenere suggerimenti utili alla gestione dei propri cani o gatti. Vedere e toccare con mano tutte le ultime novità del settore pet, un mercato in continua evoluzione ed espansione che sembra non conoscere crisi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Just the woman I am 2022

Una domenica all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà. Il 6 marzo, a partire dalle 10.30, nel parco dell’Università degli Studi Link Campus University a Via del Casale di San Pio V a Roma si svolgerà Just the woman I am 2022. Il programma prevede un allenamento funzionale soft. All’esercizio fisico si alterneranno momenti dedicati all’illustrazione storica del Casale di San Pio V, residenza pontificia del ‘500 e autentico gioiello rinascimentale poco conosciuto anche dagli stessi romani. Just the woman I am 2022 raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Cento anni di Pasolini" al Teatro Porta Portese

Nell’ambito delle celebrazioni dedicate a Pier Paolo Pasolini, il 5 marzo, giorno in cui il poeta avrebbe compiuto 100 anni, Abraxa Teatro, grazie al sostegno dei fondi cultura del Municipio Roma XII per i “100 anni di Pasolini” al Teatro Porta Portese vuole far conoscere e narrare il passato dell’artista, in teatro per ricreare in forma spettacolare un contesto dove far riapparire tutta l’attualità dell’intellettuale e l’importanza del suo pensiero nella vita sociale artistica contemporanea. In scena verrà presentato "Who is me" a cura di e con Lucia Bendia, con il violoncellista Simone Sitta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I Nomadi all'Auditorium Parco della Musica

I Nomadi fanno tappa all'Auditorium Parco della Musica il 5 marzo con il nuovo tour?“Ma che film la vita”, a?30 anni dall’uscita dell'omonimo album. Uno spettacolo dal nome fortemente significativo per ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha superato ogni finzione cinematografica: la vita è proprio un film, una perenne sorpresa che ci rimette in gioco ogni istante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Yuman in concerto

Dopo la vittoria a Sanremo Giovani e la partecipazione tra i Big di?Sanremo 2022 con il brano "Ora e qui", vincitore del?Premio Jannacci?per?"un’interpretazione, definita dalla giuria, solida, e che ha saputo esaltare la ricercatezza armonica e l’eleganza del brano in gara al Festival", Yuman?è pronto a sorprendere e a emozionare con un live full band. Sabato 5 marzo sarà in concerto all'Auditorium accompagnato da cinque musicisti per uno show dalle tinte black, in bilico tra urban soul e funky contemporaneo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market a piazza Ragusa

Il grande ex deposito di piazza Ragusa si riaccende dopo i market di Natale. Il 5 e il 6 marzo torna il Vintage Market con centinaia di espositori e un'ampia area food & beverage attiva da colazione all'aperitivo. Un appuntamento nel segno della sostenibilità, del riciclo e del riutilizzo. Gli espositori cercano di ridurre al minimo l'uso della plastica dando buste in carta, cartone o carta riciclata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]