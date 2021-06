Weekend a Roma: cosa fare sabato 5 e domenica 6 giugno

Primo weekend di giugno. Estate alle porte, giornate miti e soleggiate che fanno venire voglia di mare, di vacanza, di evasione. Ma anche restare a Roma conviene nel fine settimana, perché con le riaperture e con le restrizioni allentate, la Capitale è tornata ad animarsi e a colorarsi di eventi, manifestazioni culturali, mercatini, visite guidate e tanto altro ancora.

Cosa fare a Roma nel weekend del 5 e 6 giugno

Nel weekend alle porte, si riaccendono i riflettori de Il Cinema in piazza, un'ape-car porta il "Nessun dorma" di Puccini nelle periferie romane, diversi sono gli appuntamenti con il teatro e il cinema, via libera ai mercatini green e d'artigianato made in Italy. E, ancora, escursioni, visite guidate, cacce al tesoro, passeggiate solidali. A Roma c'è un gran da fare in questo fine settimane che apre le porte al mese di giugno.

Ecco gli appuntamenti da non perdere sabato 5 e domenica 6 giugno a Roma e dintorni:

Il parco a tema sulla Roma Antica

Dopo mesi di chiusure riapre Roma World, il parco a tema per trascorrere una giornata in famiglia da Antichi Romani. Un vero e proprio villaggio delle legioni romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World. Nell’accampamento l’ospite si regala un pic-nic all’aperto, riscopre il vero contatto con la natura, mangia come gli antichi Romani, diventa Gladiatore per un giorno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Primo weekend di Cinema in piazza

Torna la manifestazione cinematografica protagonista delle estati romane, organizzata dai ragazzi del Piccolo America. Si inizia venerdì 4 giugno, per proseguire, nell'arena di San Cosimato, anche sabato 5 e domenica 6 giugno. Favolacce, un omaggio speciale ad Ennio Fantastichini e una serata tutta dedicata a Le Fate Ignoranti, aprono l'edizione 2021. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tomorrow Morning. Domani Ti Sposo, Domani ti lascio al Teatro De' Servi

Si torna, finalmente, al teatro dal vivo. E tra gli spettacoli in programma a Roma c'è anche il Musical Tomorrow Morning. Domani Ti Sposo, domani ti lascio che va in scena al Teatro de' Servi dal 4 al 6 giugno 2021. Una commedia inglese riadattata dalla regia di Marco Simeoli ed interpretata da Daniele Derogatis, Piero Di Blasio, Stefania Fratepietro e Valeria Monetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appuntamento in giardino al Parco Villa Gregoriana

Appuntamento in Giardino, sabato 5 e domenica 6 giugno 2021, è la manifestazione promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, in accordo con Rendez-vous aux jardins a cui aderisce anche il FAI – Fondo Ambiente Italiano. Entrambi i giorni, a partire dalle ore 10.30, Parco Villa Gregoriana a Tivoli offrirà ad appassionati e curiosi l’opportunità di conoscere le piante che lo caratterizzano e di osservarle da punti di vista insoliti e straordinari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Green Market Festival

Sabato 5 e domenica 6 giugno, il Green Market Festival sarà presente alla Città dell'altra Economia. Qui si potranno trovare creazioni artigianali di qualsiasi tipo, come accessori per la casa, ceramiche lavorate a mano, abbigliamento (anche per bimbi), lampade realizzate con materiali di recupero, biancheria in canapa e cotone biologico, giocattoli in legno tinti con colori naturali, borse, illustrazioni di diversi artisti, ma anche piante, dalle kokedama alle cosiddette "piante dell'aria", fino a creazioni con fiori stabilizzati e altre chicche di flower design. Non mancheranno gli stand con professionisti del mondo olistico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Nessun dorma": un'ape-car porta Giacomo Puccini nelle periferie della capitale

la Città Ideale prosegue a bordo di un’ape-car e porta Giacomo Puccini nelle periferie della capitale: lo fa dal 4 al 6 giugno con 99 variazioni del Nessun dorma da Turandot di Giacomo Puccini suonate da Francesco Leineri a bordo di un itinerante camioncino nei mercati rionali e nelle trafficate strade dei municipi III, V, XIII e XIV di Roma. Da venerdì a domenica, tra le 10 e le 13 di mattina, quando la città si muove e fermenta, Puccini sarà in viaggio a Fidene, Serpentara, Vigne Nuove, Tufello, e poi ancora a Centocelle, Torpignattara, Quarticciolo, Pigneto, Montespaccato, Torrevecchia, Primavalle, Santa Maria della Pietà, Battistini e Pineta Sacchetti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mercato degli Ambulanti di Forte dei marmi

Il mercato di qualità più famoso d’Italia dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi e le sue “boutique a cielo aperto” tornano domenica 6 giugno sul litorale di Roma nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni dei protocolli di sicurezza anti Covid. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore – è atteso domenica al Lido di Ostia nella location di Viale delle Repubbliche Marinare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le sedie di Ionesco al Teatro Tor Bella Monaca

Riapre il sipario del Teatro Tor Bella Monaca e venerdì 4 e sabato 5 alle 21 e domenica 6 alle 18 mette in scena "Le sedie di Ionesco". Un palco pieno di sedie. Una coppia di anziani a sedere sotto una singola lampadina. Dicono di essere sposati da 75 anni ed ogni notte si riuniscono nella loro casa isolata su un’isola solitaria, passando il tempo raccontandosi storie. Lo spettacolo raccoglie i momenti della coppia con energia altalenante, caotica e aggraziata, rendendo l’assurdo del testo commovente e sconvolgente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiate romane solidali, evento turistico di beneficenza

L'associazione Italiana Sindrome X Fragile, sezione Lazio, in collaborazione con 10 guides of Rome, 10 guide turistiche abilitate e con anni di esperienza nel settore turistico, propongono per sabato 5 e domenica 6 giugno una serie di visite guidate solidali, affascinanti itinerari archeologici ed artistici che porteranno i partecipanti a scoprire le bellezze di Roma e nello stesso tempo a sostenere le attività dell'Associazione Sindrome X Fragile, a cui verrà devoluto l'incasso (al netto delle spese). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Da Roma Antica a Roma Barocca: caccia al tesoro didattica per bambini a Piazza Navona

Una delle piazze più famose di Roma, ma chi è pronto a scovare tutti i tesori di storia e archeologia che nasconde? Un'avventura incredibile, dove scoprire cosa era la piazza nella Roma Antica prima di diventare una piazza, dove assistere al duello a colpi di squadra e scalpello di due dei più grandi artisti del Barocco, dove ascoltare storie di fantasmi illustri e scheletri misteriosi, e tante altre sorprese da vivere. Una caccia al tesoro per bambini e tutta la famiglia, una visita guidata con attività didattica per conoscere Piazza Navona da un nuovo punto di vista.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Natura è Cultura", alla scoperta dei sentieri naturali della Capitale

Dei percorsi guidati organizzati dall’Associazione Culturale Castellum che porteranno i cittadini alla scoperta dei meravigliosi sentieri naturali della Capitale. Grazie alla Regione Lazio, alla partecipazione di diversi Comitati di Quartiere (CDQ Trigoria, CDQ Giardino di Roma, DDQ Tor de Cenci, CDQ Vitinia) e a FareVerde Roma si porrà l’accento sull’importanza della valorizzazione delle bellezze naturali della città, che si intersecano perfettamente con la storia e la cultura di cui Roma è emblema in tutto il mondo. Sabato 5 giugno si va alla scoperta del "Sentiero Trilussa". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I profumi di Madame Walberg, anteprima speciale del film a Roma

Profumi di Madame Walberg del regista Grégory Magne, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 10 giugno, sarà presentato in un anteprima aperta al pubblico, domenica 6 giugno alle ore 11 al cinema Quattro Fontane. L'evento è organizzato in collaborazione con "Il Profvmo", lo storico ed esclusivo brand di fragranze creato dal "Naso" Silvana Casoli che, da oltre vent'anni, si contraddistingue per le sue creazioni iconiche rigorosamente Made in Italy. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Monti Sabini, eremi rupestri e Pozze del Diavolo

Domenica 6 Giugno escursione sui Monti Sabini: eremi rupestri e Pozze del Diavolo. Un interessante giro storico-naturalistico che farà conoscere due singolari eremi rupestri che risalgono all’ VIII secolo e un tratto del fosso Galatina dove l’ acqua ha formato alcune suggestive vasche. Appuntamento a Roccantica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

