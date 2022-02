Weekend a Roma: cosa fare sabato 5 e domenica 6 febbraio

Primo weekend di febbraio, con il meteo per lo più favorevole e tanti eventi da vivere in città. Come ogni prima domenica del mese, il 6 febbraio, molti musei della Capitale apriranno al pubblico gratuitamente. Ma la città diventa anche palcoscenico di spettacoli teatrali, mercati a cielo aperto, installazioni creative e suggestive da non perdere.

Cosa fare a Roma sabato 5 e domenica 6 febbraio

Sarà una domenica al museo, come già accennato, con i Musei Civici gratis, tanti i poli museali da scoprire (o riscoprire), con prenotazione telefonica obbligatoria. A Prati i riflettori sono accesi su Balloon Museum al Pratibus District, mentre prosegue la mostra su Klimt a Palazzo Braschi e quella su Giacomo Boni nel Parco Archeologico del Colosseo. A Parco Labia spazio ad artigianato, cibo e musica con l'Hippie Market, vinili in primo piano al Pigneto. Alla Casa del Jazz e all'Auditorium Parco della Musica ci sono concerti da non perdere. E ancora weekend di teatro per grandi e piccini.

Vediamo dunque, nel dettaglio, gli eventi da non perdere questo fine settimana a Roma e dintorni:

Musei Civici gratis la prima domenica del mese

Il 6 febbraio è possibile per tutti i visitatori - residenti e non a Roma - accedere gratuitamente ai musei civici, all’area archeologica del Circo Massimo e dei Fori Imperiali e, inoltre, anche al Mausoleo di Augusto. Tra i musei visitabili ci sono Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia e tanti altri. La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi di visitatori allo 060608 entro sabato 5 febbraio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Balloon Museum al Pratibus District

A Roma c'è un museo diverso dal solito che vale la pena scoprire, magari proprio il prossimo weekend. Si tratta del Balloon Museum all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma, il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore sarà circondato da gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Supermagic Segreti 2022. La grande magia dal vivo al Teatro Olimpico

Fino al 7 febbraio la grande magia dal vivo è protagonista al Teatro Olimpico. La diciottesima edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa con i migliori illusionisti del mondo. Supermagic Segreti è un viaggio nel mondo dell’arte magica, che si rinnova ogni anno con formule originali, regalando al pubblico internazionale un’esperienza unica per divertirsi e sognare con i migliori prestigiatori, mentalisti e campioni internazionali di illusionismo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“I quadri scendono le scale” alla Galleria Borghese

"I quadri scendono le scale" è l'iniziativa in programma alla Galleria Borghese fino a lunedì 7 febbraio. Per circa un mese i visitatori della Galleria potranno ammirare circa quindici nuove opere, esposte a rotazione: quadri di piccole dimensioni con figure e paesaggi, su tela o tavola, ma anche rame, prevalentemente di scuola fiamminga. A scendere le scale sono per esempio le opere di un nucleo di pittrici donne, tra cui il “Ritratto di dama” di Lucia Anguissola. Degno di nota anche “Le tre grazie”, un olio su tela recentemente restituito alla mano di Ventura Salimbeni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market a Parco Labia

Sabato 5 e domenica 6 febbraio l'appuntamento è con l'Hippie Market a Parco Labia. Due giorni di amore incondizionato per l’artigianato, musica e cibo. Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia, studiato per tutta la famiglia, dove si trovano oggetti per tutti i gusti e tutte le età e dove puoi conoscere ed innamorarti della coloratissima carovana Hippie composta da artigiani, stilisti emergenti e designer, street chef, aziende agricole, musicisti, operatori dell’infanzia che intratterranno i bimbi con laboratori creativi e attività ricreative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pigneto Vinyl Fest

Ellington Club ospita domenica 6 Febbraio dalle 11 alle 20 il Pigneto Vinyl Fest, a cura di Francesco Bonaccorso detto Misterstereo8. L’evento giunto al suo quarto appuntamento è dedicato ai vinili, alla loro storia, agli accessori utili per ascoltarli ed alle nuove produzioni musicali, che oggi scelgono di essere sul mercato nuovamente in forma di disco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

She's analog in concerto alla Casa del Jazz

She's analog in concerto alla Casa del Jazz sabato 5 febbraio. Il gruppo, composto da Stefano Calderano (chitarra), Luca Sguera (piano e synth), Giovanni Iacovella (batteria ed electronics). La loro è una musica creata collettivamente che, a partire da uno spunto compositivo sempre più esile, si arricchisce di un'improvvisazione sempre più radicale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Viaggio in un sole arcano", Claudio Fasoli all'Auditorium Parco della Musica

Domenica 6 febbraio, presso il Teatro Studio Gianni Borgna all'Auditorium Parco della Musica va in scena Claudio Fasoli "Samadhi" 4tet in "Viaggio in un sole arcano". In genere i poeti si sono ispirati alla luna: Claudio Fasoli invece si ispira al sole e alla sua perentoria capacità di dare emozioni vive e colorate, suggestive e penetranti. La musica di Claudio Fasoli non si serve della voce né di altre eventuali alchimie sonore: viene presentata nell’ambito di un quartetto di jazz tradizionale nell’organico ma profondamente imprevedibile nella musica e nei suoi colori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Lolita" con Paolo Calabresi a Palazzo Merulana

Nuovo appuntamento a Palazzo Merulana con la rassegna “Cinema Teatro a Palazzo”: ad andare in scena sarà lo spettacolo Lolita con Paolo Calabresi. Lolita è il più noto romanzo di Vladimir Nabokov, pubblicato per la prima volta nel 1955 e subito elevato a classico. La sua celebre riduzione cinematografica per la regia di Stanley Kubrick ha contribuito a imprimere nell’immaginario mondiale l’immagine della piccola e maliziosa Dolores Haze, detta Lolita, relegando il protagonista maschile a un ruolo marginale che non gli rende giustizia. Paolo Calabresi affronta la lettura di ampi stralci del romanzo insistendo sulla vicenda personale di Humbert Humbert, dal racconto della sua prima giovinezza fino all’omicidio del suo rivale e alter ego, l’odioso Claire Quilty. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caligola-Underdog/Upset al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo sabato 5 e domenica 6 febbraio, in prima regionale, il Teatro Del Carretto presenta Caligola-Underdog/Upset, regia e drammaturgia di Jonathan Bertolai, con Ian Gualdani. I drammi interiori di Caligola sono l’occasione per indagare i giovani di oggi alle prese con i dubbi sul futuro, scontrandosi con un mondo assurdo, nel quale conquistarsi il diritto di esistere e di emergere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Smarrimento al Teatro India

Al Teatro India fino al 6 febbraio è in scena lo spettacolo Smarrimento scritto e diretto da Lucia Calamaro con Lucia Mascino. Una scrittrice in crisi non riesce a produrre niente di nuovo, ha solo personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai. In scena un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tivoli dall'alto, escursione nella Riserva naturale di Monte Catillo

Tivoli è 700 anni più antica di Roma, ospita tre Ville patrimonio dell’Unesco e vanta la “Riserva Naturale di Monte Catillo”, uno scrigno di biodiversità dove Oriente e Occidente si incontrano e si fondono. La riserva al suo interno custodisce una bellissima storia di accoglienza e solidarietà e poi la Sughereta di Serividola, la “Via dei Lupi" e tanti altri segreti da scoprire nella visita guidata in programma domenica 6 febbraio. "Camminando con" organizza un'escursione panoramica, adatta anche ai ragazzi dagli 8 anni su. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti per i bambini

Fine settimana su misura anche per i romani più giovani. Tanti gli appuntamenti per i bambini in programma sabato 5 e domenica 6 febbraio:

La via delle api

La via delle api riapre nuovamente al Museo Civico di Zoologia, dal 4 febbraio al 29 maggio 2022. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. La mostra rientra nell'iniziativa dei Musei Civici gratis la prima domenica del mese.

Toccare la bellezza al Palazzo delle Esposizioni

Al Palazzo delle Esposizioni, domenica 6 febbraio alle ore 11, in occasione della mostra Toccare la bellezza, Maria Montessori Bruno Munari, in programma un appuntamento del ciclo Mano a mano dedicato a famiglie con bambini di 3-6 anni. Durante la visita animata e il laboratorio Scrivere, leggere: un viaggio nella lingua tra suoni, lettere, e parole i bambini avranno modo di arricchire il proprio linguaggio ed esplorare il mondo dei suoni e delle lettere. Prenotazione obbligatoria.

Spettacolo teatrale per bambini "C come canzone"

Sabato 5 febbraio, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "C come Canzone" con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi. Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e le note; perché nelle parole si nasconde la musica e nella musica si ritrovano le parole. Libroni pop-up,canzoni da mimare, scenette comiche e pupazzi accompagnano le canzoni e i bambini saranno chiamati più volte a partecipare, attraverso domande, drammatizzazioni coreografiche e cori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'impero dei Dinosauri all'Orto Botanico

Impero dei Dinosauri è il nuovo progetto divulgativo dell’Associazione Paleontologica A.P.P.I. in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma – Dipartimento di Biologia Ambientale (Sapienza Università di Roma) in mostra fino al 3 aprile 2022. Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che consente ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]