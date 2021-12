Weekend a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 dicembre

Primo weekend di dicembre, con temperature fredde ma scaldate dall’atmosfera natalizia che si respira in tanti angoli della città, dal centro alla periferia.

Tempo di shopping natalizio, e le occasioni in città dove trovare tante particolari idee non mancano. Tanti i mercatini di artigianato e vintage, dove poter acquistare oggetti unici o dove poter regalare solidarietà a chi ha più bisogno. Luci e attrazioni natalizie per un fine settimana un po’ magico per i bambini e tutta la famiglia in uno dei principali parchi della città. Natale si avvicina ed è il momento di assaggiare una delle ricette tipiche di questo periodo, il panettone. Non manca l’appuntamento con tanti spettacoli in vari teatri della città e le mostre d’autore, visitabili solo per alcune settimane.

Cosa fare a Roma sabato 4 e domenica 5 dicembre

Tornano le degustazioni, quella del tempo natalizio del Festival del Panettone di Roma e del Lazio al Boscolo Circo Massimo e quella della birra con una festa dedicata da Eataly. Al Ragusa Off lo shopping si fa natalizio con il mercatino del ChristmasLand in Rome, e per un acquisto che lasci il segno e sia solidale c’è lo Spazio di Natale all’Infopoint di Emergency. Spazio alle mostre, con gli scatti di Sebastião Salgado al Museo Maxxi e con un viaggio alla scoperta dell’opera di Caravaggio “Giuditta e Oloferne” esposta a Palazzo Barberini. Non solo magia del Natale a Cinecittà World, dove arriva per due giorni lo spettacolo del Circo Bianco “Digital Circus in Wonderland”. Tutti appuntamenti per rendere un po’ più magico il weekend in città, e non solo.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 4 e domenica 5 dicembre a Roma e dintorni:

Le degustazioni

Domenica 5 dicembre - dalle 11:30 alle 19:30 - al Boscolo Circo Massimo si terrà Panettone Maximo 2021 - Agrimontana, la terza edizione del Festival del Panettone di Roma e del Lazio. Un incantevole Christmas Market di alto rango che comprenderà, oltre ai banchi di degustazione dei panettoni, show cooking di grandi pastrychef della ristorazione e talk di approfondimento sul tema dell’artigianalità. Si conclude domenica la Festa della Birra da Eataly. Sabato è in programma Cargo Burger Lab con tanti panini sempre diversi e gustosissimi. Domenica è tempo di Made in Food e di Steak Sandwich. Non mancheranno le selezioni di birre in bottiglia a prezzo di scaffale e le visite guidate al Birrificio, per conoscere da vicino la produzione che avviene nel primo piano dello store romano.

I mercatini di artigianato e vintage

Torna il Pigneto Vinyl Fest all’Ellington Club, con tante proposte di vinili ma anche di vintage e second hand. Durante la giornata non mancherà la musica, suonata rigorosamente in vinile e il brunch abbinato ai cocktail mixology. Domenica negli spazi di Together Mansion a Trastevere arriva il secondo Mercatino Swap dedicato a donna, uomo e bambino. Un evento perfetto per scambiare abiti e accessori, e trovare regali di Natale sostenibili. A Castelnuovo di Farfa, nel chiostro dell’Abbazia, domenica c’è “Per le vie del Borgo”, il mercatino di Antiquariato, Artigianato, Modernariato e Collezionismo Vintage. Un ottimo modo per trascorrere una giornata tra le bellezze della Sabina e godere anche della tradizione gastronomica di questo territorio.

Gli spettacoli a teatro

Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena lo spettacolo “Il marito invisibile”, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste ci accompagnano con la loro personalissima comicità in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale. Al Teatro degli Eroi il regista Marco Balocchi mette in scena “Il tradimento di Don Chisciotte”, un testo garbato, divertente, malinconico, con delle ironiche incursioni metateatrali che ne svelano il gioco scenico. Al Teatro de’ Servi lo spettacolo “Ti dedico una canzone”, un'autobiografia di famiglia in cui ognuno ha le proprie abitudini e i propri gesti che si intrecciano generando una serie di trovate comiche e umoristiche.

Il mercatino di Natale al Ragusa Off

All’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa c’è Christmas Land, stand colorati e magici dove cercare regali per parenti e amici. Centinaia di espositori in un’area di 6 mila metri quadrati che propongono gli oggetti più disparati: Artigianato locale, Artisti e Illustratori, Vintage, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento e giochi per bambini, Plants and flowers e Attività Speciali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le fotografie di Sebastião Salgado al Maxxi

La mostra sull’Amazzonia, in anteprima in Italia, con più di 200 opere ci immerge nell’universo della foresta mettendo insieme le impressionanti fotografie di Salgado con i suoni concreti della foresta. La mostra mette in evidenza la fragilità di questo ecosistema, mostrando che nelle aree protette dove vivono le comunità indiane, guardiani ancestrali, la foresta non ha subito quasi alcun danno e ci invita a riflettere sulla situazione ecologica e la relazione che gli uomini hanno oggi con essa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra su Caravaggio

Nelle nuove sale al pian terreno di Palazzo Barberini, la mostra celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato italiano e i settant’anni dalla scoperta del celebre dipinto di Caravaggio conservato a Palazzo Barberini: Giuditta e Oloferne. Una serie di capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo documentano che la dirompente novità della rivoluzione caravaggesca nella pittura a lui contemporanea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Circo Bianco a Cinecittà World

Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre il Circo Bianco porterà in scena lo spettacolo "Digital Circus in Wonderland" nel parco di Cinecittà World. Gli artisti e gli acrobati professionisti di questo circo contemporaneo a ricreare musiche, coreografie, scenografie, costumi e trucchi che porteranno grandi e piccini nel labirintico bosco di Alice nel paese delle meraviglie, coinvolgendoli in colori, musiche e fantastiche proiezioni 3D. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il jazz suona a San Basilio

I cortili dei lotti delle case popolari di San Basilio per la prima volta diventano location d’eccezione per le esibizioni live di alcuni dei migliori musicisti della scena jazz romana. Made in Roma Est e Circolo Arci Poppyficio presentano “Made in San Basilio - Lotti in musica”. Un appuntamento da non perdere seguendo la mappa di un percorso itinerante che farà tappa in diversi lotti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino solidale di Emergency

Tante idee regalo con logo EMERGENCY, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui lavora l’ong o da realtà di recupero e cooperazione sociale, realizzate nel rispetto dell’ambiente e dei diritti. I regali di Natale di EMERGENCY si possono acquistare nello spazio Natale aperto in città all’Infopoint EMERGENCY, in via IV Novembre 157/B. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arte e attivismo al Queer Art Festival

Riparte il progetto pluriennale DRAG ME UP - Queer Art Festival, giunto alla sua seconda edizione. Spettacoli, convegni, talk con collegamenti internazionali, proiezioni, esibizioni e installazioni per un momento di riflessione su istanze sociali legate all’inclusione. Sabato va in scena “Gayround The World”, di e con Karma B (replicato il 9 dicembre al Centrale Presente Teatro). Domenica 5 dicembre, lo spettacolo “MDLSX”, di Motus, con Silvia Calderoni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il film “Rocky Giraldi – Delitto a Porta Portese” a Cinecittà Studios

Domenica in tre proiezioni si torna a sorridere con il nuovo film del regista romano Mirko Alivernini “Rocky Giraldi – Delitto a Porta Portese” presentato in anteprima a Cinecittà Studios, nella prestigiosa sala Federico Fellini. L’opera, dedicata al poliziottesco all’italiana, ha avuto una lavorazione di circa tre mesi e si avvale della collaborazione straordinaria di Massimo Vanni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]