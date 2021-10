Weekend a Roma: cosa fare sabato 30 e domenica 31 ottobre

Ultimo weekend di ottobre, caratterizzato dal ritorno all’ora solare. E intanto la città recupera sempre più spazi di svago per romani e turisti.

Un fine settimana all’insegna dell’arte e della cultura. Tante le mostre che è possibile visitare, anche percorrendo strade e quartieri della città. Torna la musica dal vivo, con concerti d’autore e tribute band con brani di artisti diventati immortali. I teatri alzano il sipario su spettacoli per tutta la famiglia, con commedie, monologhi su temi di attualità e favole per bambini. Spazio anche alla lettura e alla letteratura, con presentazioni di libri e dialoghi con gli autori con appuntamenti per tutto il weekend.

Cosa fare a Roma sabato 30 e domenica 31 ottobre

Torna la mostra di Cento Pittori a Via Margutta, in un’edizione dedicata a Dante Alighieri. Ma anche altri angoli della città saranno dei musei a cielo aperto: i mercati di Monteverde e la stazione metro B di Cavour. Il tour di Gigi D’Alessio fa tappa in città all’Auditorium Parco della Musica, con le canzoni del suo ultimo album. Svago e relax per tutta la famiglia a teatro, con lo spettacolo per bambini L’incantesimo di Smemorella al Teatro Anfitrione o con una piece d’autore al Teatro Ambra Jovinelli. E per chi ama le prime visioni al cinema, arriva in sala il film Freaks out, di Gabriele Mainetti già regista di Lo chiamavano Jeeg Robot. Appuntamenti da prendere al volo, per staccare dalla routine della settimana.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 30 e domenica 31 ottobre a Roma e dintorni:

Eventi per i bambini

Sabato appuntamento con le famiglie e con i più piccoli con l’iniziativa Percorsi d'Autunno all'Orto Avanzato. Dalle ore 10 sono in programma diversi laboratori educativi ricreativi, per festeggiare Halloween e scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto e della psicomotricità. Per chi ama le favole, al Teatro Anfitrione in scena lo spettacolo “L’incantesimo di Smemorella”, apprendista strega, che frequenta una scuola di magia in un remoto luogo lontano. bambini potranno venire mascherati e al termine dello spettacolo ci saranno dolcetti per tutti.

Mostre in musei a cielo aperto

Torna la Mostra Cento Pittore per Via Margutta. Dante sarà il protagonista della manifestazione artistica: gli oltre cento artisti, provenienti da tutta Italia e oltre, realizzeranno un’opera su un canto della Divina Commedia che sarà esposta nella mostra con accanto riportata la terzina alla quale il dipinto si ispira. Sabato e domenica, passando dalla stazione metro B Cavour si potrà visitare la mostra Art Stop Monti con le opere di sei artisti selezionati, ma anche talk di approfondimento e concerti che animeranno la stazione metro che affaccia su Piazza della Suburra. Anche i Mercati rionali della città diventano luogo di esposizioni d’arte, come per l’evento de “La mia Città è un Giardino”. I visitatori saranno accolti da incursioni artistiche che abbracceranno differenti linguaggi, come la Passeggiata Letteraria in partenza alle ore 10, e le attività ludico-ricreative per i più piccoli in programma il pomeriggio.

Gli spettacoli teatrali

Al Teatro Ambra Jovinelli, Valeria Solarino porta in scena “Gerico Innocenzo Rosa”, uno spettacolo che parla di identità di genere con classe, ironia e grande capacità interpretativa. In scena fino a domenica. Fino a sabato, invece, è lo spettacolo “Piccoli crimini coniugali” al Teatro Testaccio, una prosa dai ritmi serrati e armonizzata dalla musica dal vivo di Claudio Giovannini. Una messa in scena che tiene appeso il pubblico con ogni singola parola. È un giallo comico lo spettacolo in scena al Teatro Cometa Off “Serata Omicidio”, in scena sabato e domenica. Sul “luogo del delitto” si recano alcuni ospiti inattesi, ognuno spinto da motivazioni diverse. Così il giallo si tinge di rosa e si fa commedia.

Libri e incontri con scrittori

Al Pigneto il weekend è all’insegna della letteratura e delle donne con il Festival InQuiete in cui scrittrici nazionali e internazionali si riuniranno in presenza o su schermo per raccontare le loro storie, libri ed esperienze. Gli eventi si svolgono al Cinema Avorio e nel giardino della Biblioteca Goffredo Mameli. Due giornate dedicate alle donne che scrivono, alle lettrici e ai lettori. Si svolge al Blue Room Caffè Letterario la prima edizione della rassegna letteraria Villa Lais legge. Sabato in programma la presentazione del libro La seconda Verità, con l’autrice Anna Verlezza e l’editore Valerio Valentini. Domenica Racconti di quartiere con un occhio puntato al centenario del quartiere San Giovanni.

Gigi D’Alessio all’Auditorium

Gigi D’Alessio domenica approda in città, con il suo Noi due Tour 2021 all’Auditorium Parco della Musica. Il cantante partenopeo torna davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare e interagire così direttamente col cantautore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt in mostra a Palazzo Braschi

Il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”, un evento espositivo che segna il ritorno in Italia di alcuni dei suoi capolavori provenienti dal Belvedere Museum di Vienna, dalla Klimt Foundation e da collezioni pubbliche e private come la Neue Galerie Graz. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il film Freaks Out al cinema

Arriva nelle sale cinematografiche Freaks Out il nuovo film di Gabriele Mainetti, il regista del sorprendente Lo chiamavano Jeeg Robot. Un blockbuster italiano che non ha precedenti, fantastico e poetico, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale nella Roma occupata dai nazisti e che segue le vicende di un gruppo di bizzarri personaggi in fuga dal proprio circo. Il film è stato presentato in concorso alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. [TUTTE LE INFORMAZIONI] Il link per lo speciale

Tribute band live al Quid

Sabato al QUID, presso la Pizzeria Frontoni, il tributo dei BeaTers ai loro idoli, quei The Beatles che hanno fatto la storia della musica moderna. Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel. Un repertorio che abbraccia tutta la produzione dei Beatles dal 1962 al 1970, compresi b-side e brani meno conosciuti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino del collezionismo al Parco Da Vinci

Ultimo weekend di ottobre per visitare il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo al Parco Da Vinci. Sarà possibile, dunque, camminare e ammirare oggetti unici realizzati da più di 50 espositori provenienti da Roma e provincia. La passione per le cose belle che vengono dalla ricercatezza e dall’arte di mastri artigiani, così come da collezionisti attenti, caratterizza il pubblico di visitatori che frequenta il mercatino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]