Weekend a Roma: cosa fare sabato 3 e domenica 4 luglio

Primo weekend di luglio, con l'estate che è entrata nel vivo nella Capitale. Eventi all'aperto, rassegne culturali, concerti, appuntamenti enogastronomici per una stagione estiva che - finalmente - profuma di normalità.

Tanta la voglia dei romani di vivere al 100% la propria città, di trascorrere tempo all'aperto, di ascoltare buona musica sotto le stelle, di mangiare qualcosa di sfizioso a due passi da Tevere o tra i vicoli del centro storico. Il weekend del 3 e 4 luglio di certo non delude perché a Roma c'è davvero un gran da fare.

Cosa fare a Roma nel weekend del 3 e 4 luglio

Porte aperte nei parchi divertimento e nei parchi a tema della Capitale. A Cinecittà World arriva anche lo speciale appuntamento con Eternal City Motorcycle Custom Show per amanti dei motori. Si accendono i riflettori nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, che amplia i posti a sedere e accoglie Fabrizio Moro per ben tre serate. Musica, Europei di calcio e laboratori per bambini animano, invece, il Castello delle Meraviglie. Al via anche la rassegna musicale I concerti nel Parco a Villa Osio con Neri Marcorè e il suo nuovo spettacolo.

E ancora mercatini vintage, di artigianato, boutique a cielo aperto per un weekend che accoglie proprio i gusti di tutti quanti, grandi e piccini.

Oliver Stone a Il Cinema in piazza

Grande evento questo weekend per Il Cinema in piazza. Nella nuova arena di Monte Ciocci, infatti, sabato 3 luglio arriva - a grande sorpresa - uno dei più grandi e premiati registi internazionali. Si tratta di Oliver Stone che, prima della sua partecipazione al Festival di Cannes, farà tappa proprio nella Capitale per la proiezione di “JFK– Un caso ancora aperto”. A piazza San Cosimato l'appuntamento è con "Gli incredibili" sabato 3 luglio e La mafia non è più quella di una volta domenica 4 luglio. Alla Cervelletta c'è "Il cielo sopra Berlino" sabato 3 luglio, mentre domenica 4 nuovo appuntamento con la saga di Harry Potter (Harry Potter e il calice di fuoco). A Monte Ciocci dopo lo speciale incontro di sabato, il weekend si chiude con la proiezione di "Il ladro di orchidee" [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lungo il Tevere...Roma

Sulle banchine del Tevere è tornata la manifestazione più famosa dell'estate romana. Lungo il Tevere ... Roma riparte dalla riscoperta dei rapporti umani, dell’ambiente e della cultura. Un cartellone ricco di eventi, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti: ampie metrature, distanze di sicurezza, dispositivi di protezione, ambienti sanificati. Al centro della manifestazione ci sarà lo stato di salute del Tevere che sarà, proprio per questo motivo, protagonista di appuntamenti-dibattito tra i cittadini, i portatori di interesse e progetti di ricerca che vedono coinvolto anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Moovenda Village sul Lungotevere

Secondo weekend di Moovenda Village, la città del gusto approdata per la prima volta in città e che ogni giorno dalle 7, su Lungotevere Prati, altezza Palazzo di Giustizia, propone ai locals e ai turisti che cominciano a riaffacciarsi nella Città Eterna con un vasta offerta di food & beverage, grazie a una decina di punti ristoro per una vera e propria “città del gusto”. Primo weekend della kermesse che è un'assoluta novità nell'estate romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Notti bianche del Cinema

Venerdì 2 e sabato 3 luglio tornano anche a Roma le Notti Bianche del Cinema, l’iniziativa con la quale Alice nella Città, in collaborazione con la Regione Lazio, partecipa alla campagna #soloalcinema. 48 ore di eventi non-stop che prenderanno il via il 2 luglio alle ore 20 e che includeranno anteprime, incontri, omaggi, iniziative speciali e due maratone notturne con il coinvolgimento di tutte le professionalità del settore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fabrizio Moro all'Auditorium Parco della Musica

Le tre date live di Fabrizio Moro a Roma sono arrivate. Il cantante torna ad esibirsi live con "Canzoni nella stanza - percorso unplugged 2021”, dal 2 al 4 luglio nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eternal City Motorcycle a Cinecittà World

Ai posti di partenza il grande evento "custom" dedicato al mondo della Motocicletta: dal 2 al 4 luglio Eternal City Motorcycle Custom Show, ospitato nella sua "Summer Edition" presso il parco tematico di Cinecittà world, offrirà una serie di continue attrattive per gli appassionati, e non solo. Con apertura dei cancelli alle 11 ogni giorno, ed eventi fino a tarda sera, l'iniziativa offrità una serie di spunti per divertirsi, imparare e condividere emozioni ed esperience dell'universo "Motorbike". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Biglietti scontati del 30% per Cinecittà World

Neri Marcorè apre I Concerti nel Parco

Si apre domenica 4 luglio la rassegna musicale i Concerti nel Parco con una Prima a Roma. Si tratta di "Di mare e di vento" Viaggio nella musica di Gianmaria Testa, nuovo spettacolo di Neri Marcorè, in cui l’artista omaggia il musicista scomparso nel 2016 seguendo le tracce del suo ultimo lavoro “Da questa parte del mare”. Con l’attore marchigiano il festival I Concerti nel Parco ha un rapporto speciale e ricambiato di predilezione, infatti nelle ultime tre edizioni Marcorè è stato presente con i suoi progetti su De Andrè, Guccini ed oggi Testa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend al Castello

“Weekend al Castello" è la rassegna con tanti appuntamenti di musica dal vivo, spettacoli teatrali, stand-up comedy, laboratori per bambini che entra nel vivo venerdì 2 luglio con le performance a ingresso gratuito di Scomodo Bang!Band e di Vazzanikki. Al termine delle esibizioni verrà proiettata la partita “Italia vs Belgio" per tifare tutti insieme gli azzurri in questi quarti di finale. Sabato 3 luglio la regina del palco sarà invece la cantante Nada. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Greg & Fat Bones Big Band a Villa Ada Roma Incontra il Mondo

Domenica 4 luglio a Villa Ada Roma Incontra il Mondo, spazio al fascino dello swing con un connubio ormai collaudato: quello fra Claudio “Greg” Gregori, il maestro Massimo Pirone e l’orchestra Fatbones. Insieme regalano uno show degno delle migliori platee di Las Vegas, tra musica e ironia. Greg mostra le sue innate doti vocali di crooner, prendendo a modelli di riferimento artisti come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Bobby Darin. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nel mondo degli Antichi Romani a Roma World

Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: ha aperto nella Capitale il nuovo Parco Roma World che porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI DEL 30%]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ostia

Il mercato di qualità più famoso d’Italia dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi e le sue “boutique a cielo aperto” tornano domenica 4 luglio a grande richiesta sul litorale romano nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni di sicurezza. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale è atteso al Lido di Ostia nella location di Viale delle Repubbliche Marinare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market

Il Vintage Market indossa il suo abito estivo migliore e accoglie nei locali di Largo venue; un grande giardino, la main Room ed un nuovo piano superiore dove perdersi tra gli espositori e le loro nuove produzioni, vinili e selezione di second hand. Un'evento in piena sicurezza per vivere insieme l’atmosfera del Vintage Market open air. L'unico appuntamento estivo con l'amato mercatino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Marcos Morau al Parco Alessandrino

Marcos Morau, uno dei danzatori (e coreografi) più intelligenti della scena europea degli ultimi anni arriva al Parco Alessandrino, all'interno della programmazione di Fuori Programma 2021 – il festival internazionale di danza contemporanea della Capitale. Dal 2 al 4 luglio il danzatore, coreografo e regista spagnolo presenta in Prima Assoluta Simulacro, coreografia site specific in coproduzione con Spellbound Contemporary Ballet. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma nel weekend del 3 e 4 luglio