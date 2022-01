Weekend a Roma: cosa fare sabato 29 e domenica 30 gennaio

Ultimo weekend di gennaio, che cade proprio nei "giorni della merla", tradizionalmente i più freddi dell'anno. A Roma, però, ci sarà il sole. In centro è prevista la domenica ecologica e, dunque, quale migliore occasione per trascorrere un fine settimana invernale all'aria aperta?

Tra mostre, spettacoli teatrali, manifestazioni musicali e gastronomiche, il cartellone degli eventi in programma sabato 29 e domenica 30 gennaio è davvero ricco, vivace, per tutti i gusti e tutte le età.

Cosa fare a Roma sabato 29 e domenica 30 gennaio

Per chi ha voglia di vivere un weekend all'insegna della cultura, la Capitale ha diverse mostre da proporre. In programma anche spettacoli teatrali per grandi e piccini. Questo è anche il weekend del Music Day Roma per gli amanti della musica di ogni epoca. La città accende i riflettori su uno dei piatti simbolo della tradizione romana: la cacio e pepe. E ancora, tra visite guidate e passeggiate in montagna, si resta a Roma o si lascia la Capitale per un weekend di divertimento e relax assoluto.

Scopriamo nel dettaglio gli eventi da non perdere a Roma sabato 29 e domenica 30 gennaio:

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cacio e Pepe Festival da Eataly

Lo store di Roma ha deciso di chiudere la celebrazione per i quindici anni di Eataly, con un Festival dedicato allo Cacio e Pepe che si terrà al Terzo Piano dal 28 al 30 gennaio. Alcuni dei più celebri rappresentanti del panorama gastronomico romano porteranno ricette classiche e rivisitate: Felice a Testaccio preparerà i Tonnarelli cacio e pepe, l’Osteria Fratelli Mori farà degustare le Mezze maniche cacio e pepe, Alari i Cannelloni di ricotta con crema cacio e pepe e le Polpettine con crema cacio e pepe. Trattoria Verbano farà le Fettuccine cacio, pepe e baccalà e le Puntarelle cacio e pepe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Supermagic Segreti 2022. La grande magia dal vivo al Teatro Olimpico

Torna la grande magia dal vivo al Teatro Olimpico. La diciottesima edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa con i migliori illusionisti del mondo. Supermagic Segreti è un viaggio nel mondo dell’arte magica, che si rinnova ogni anno con formule originali, regalando al pubblico internazionale un’esperienza unica per divertirsi e sognare con i migliori prestigiatori, mentalisti e campioni internazionali di illusionismo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Balloon Museum al Pratibus District

Il weekend potrebbe essere l'occasione giusta per scoprire il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Si tratta del Balloon Museum all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore sarà circondato da gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Music Day Roma

Torna il Music Day Roma, il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca. Un percorso nella storia della musica dagli anni ’50 ad oggi, ricco di curiosità e stimoli. Giunto alla trentaduesima edizione, l'appuntamento presenterà numerosi espositori con un’ampia scelta fra migliaia di vinili, cd, poster, riviste d’epoca, oggettistica e memorabilia musicale, come si conviene ad una delle più importanti e riconosciute fiere del disco italiane. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Les Etoiles, le stelle internazionali del balletto all'Auditorium Parco della Musica

Domenica 30 e lunedì 31 gennaio appuntamento con il "Gala della Gioia" al'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia. La nuova edizione di Les Étoiles, gala internazionale di danza a cura di Daniele Cipriani, vedrà Eleonora Abbagnato danzare insieme a tante altre stelle danzanti provenienti da tutto il mondo. Anche in questa edizione ci sarà una stella il cui nome verrà svelato solo all’ultimo momento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Isa Danieli e Giuliana De Sio: all'Ambra Jovinelli tornano "Le Signorine" del teatro italiano

Al Teatro Ambra Jovinelli, fino al 30 gennaio, va in scena Le Signorine, una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del teatro, che trasformano i litigi e le miserie delle due sorelle, in occasioni continue di gag e di risate. Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare. Un testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mezza sala, uno spaccato di vita teatrale al Teatro Tor Bella Monaca

Fino a sabato 29 gennaio al Teatro Tor Bella Monaca in scena "Mezza sala - il buio dietro le quinte" scritto e interpretato da Valerio Castriziani, Melania Maria Codella, e Tommaso D’Alia e con la regia di Silvia Parasiliti Collazzo. La mezza sala è stata chiamata, il palco è in penombra e in attesa. Sta per andare in scena “Romeo e Giulietta”, ma cosa succederebbe se lo spettacolo, proprio come i due amanti di Verona, fosse nato sotto una cattiva stella? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Appia Antica. Splendori imperiali tra sacro e profano

Domenica 30 gennaio, l'associazione 10 Guides of Rome organizza una passeggiata lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Appia Antica. Partendo dalla Basilica di San Sebastiano si andrà alla scoperta della più imponente ed importante tra le vie consolari, la Regina Viarum, costellata di edifici famosi, di chilometri di catacombe e tombe monumentali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Portus, dove 2000 anni fa c'era il mare...", visita guidata

Sempre domenica, la stessa associazione propone una passeggiata immersi nella natura, una passeggiata per vivere la magia di camminare sulle antiche acque di Portus, il Porto Imperiale di Roma. Sulle antiche banchine dove venivano scaricate le merci, provenienti da ogni parte dell'Impero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tra lago e aquile, escursione ad anello sul Cervia

Domenica "Camminando con..." propone un'escursione affascinante sul Monte Cervia. Partendo da Collegiove, i partecipanti potranno percorrere un affascinante percorso ad anello sul Monte Cervia, all'interno della Riserva Navegna-Cervia. Si attraverseranno antichi sentieri tra castagni e faggete, una volta arrivati in cima, si camminerà in cresta sulla prateria con panorami stupendi sul Lago del Turano e, se si sarà particolarmente fortunati, si potrà ammirare l'aquila reale che ha il nido proprio sulle pareti del Cervia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti per i bambini

Fine settimana su misura anche per i romani più giovani. Tanti gli appuntamenti teatrali per i bambini in programma sabato 29 e domenica 30 gennaio. In programma anche divertenti laboratori creativi e appuntamenti con gli animali.

Il Brutto Anatroccolo, spettacolo teatrale per bambini

Dove finiscono i ricordi? Spariscono e muoiono per sempre oppure vivono in un posto sconosciuto? Esiste un paese che si chiama: “paese dei ricordi” dove i ricordi abitano; alcuni sono lontani, alcuni lontanissimi, alcuni completamente dimenticati. Qui i ricordi vivono per sempre coccolati dalla loro custode. Qui è conservato anche un ricordo importante di Bianca, una ragazza che, come il brutto anatroccolo, vive sola e scoraggiata. Uno spettacolo musicale con due attrici e un brutto anatroccolo alla ricerca di un bel finale che aiuti tutti a non avere più paura dei piccoli difetti e ad accettarsi per come si è. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia agli animali e ai più piccoli obelischi di Roma

Visita didattica per famiglie con bambini in programma domenica 30 gennaio. Passeggiando per le vie, piazze e vicoli della città, attraverso indizi e indovinelli, i più piccoli potranno scoprire un affollato zoo di animali di pietra, ma anche "piccoli" obelischi e tante curiosità sulle tracce della divinità egizia Iside e del suo antico e misterioso santuario nel Campo Marzio. Il percorso tematico si svolge tutto all'esterno, e partirà con un numero minimo di 9 partecipanti (età consigliata dai 6anni in su). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Rimimando"

Sabato 29 gennaio, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "RIMIMANDO" di e con Massimiliano Maiucchi e Mimo Sasha. Massimiliano Maiucchi è un artista molto noto a Roma, che da vent’anni propone spettacoli di teatro, clowneria, magia e musica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Biancaneve e i sette nani, lo spettacolo al Teatro Verde

Sabato 29 e domenica 30 gennaio alle 17, al Teatro Verde di Roma, diretto da Veronica Olmi, va in scena Biancaneve e i sette nani con la Compagnia I Guardiani dell’Oca. Della celebre fiaba, il regista Zenone Benedetto, autore anche della riduzione teatrale, sceglie la versione dei fratelli Grimm scritta nella seconda metà del 1800, portando sulla scena uno spettacolo che diventa favola musicale con attori e pupazzi che conducono lo spettatore, dal più piccolo al più grande, in una dimensione fantastica e sospesa nel tempo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]