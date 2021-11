Weekend a Roma: cosa fare sabato 27 e domenica 28 novembre

Ultimo weekend di novembre, con la città che inizia a illuminarsi di luci natalizie e con le strade che si popolano in vista degli acquisti di regali.

Tra gli appuntamenti del fine settimana spiccano i tanti mercatini, dedicati all’artigianato e allo shopping di Natale anche solidale pensato per i regali e le decorazioni natalizie. Tanti i parchi che hanno acceso le luci natalizie, per una passeggiata nelle atmosfere fatate di Babbo Natale e degli elfi. Tempo di mostre e di teatro, quello degli spettacoli in cartellone in alcuni teatri della città e quello che anima alcuni spazi all’aperto della periferia. Torna anche la musica dal vivo, con un festival dedicato al jazz e la voce di due artisti, Raf e Tozzi, insieme in concerto.

Cosa fare a Roma sabato 27 e domenica 28 novembre

Ad Ariccia si sono accese le luminarie nel Parco Chigi, che nel weekend sarà animato da personaggi delle fiabe e mascotte. Anche Cinecittà World si trasforma, diventando un Villaggio di Natale dove passeggiare tra mercatini e la fabbrica di Babbo Natale. Tempo di mercatini, come quello dell’artigianato al Pratibus District e quello di Natale del Solara Garden, e anche quello del Villaggio delle Emozioni per uno shopping natalizio solidale in favore dei bambini in difficoltà del municipio. Questo fine settimana il teatro si può vedere anche in strada, con gli spettacoli all’aperto della rassegna Teatri in Cammino a Tor Bella Monaca. La musica jazz torna a suonare alla Casa del Jazz con il festival Tintiland, che porta i suoni e i sapori del Molise in città. Tanti appuntamenti e divertimento per tutti, basta solo scegliere quali dedicarsi.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 27 e domenica 28 novembre a Roma e dintorni

Le mostre in città

Al Maxxi sono in mostra le fotografie di Sebastião Salgado con un’esposizione dal titolo “Amazônia”. La mostra, in anteprima in Italia, con più di 200 opere ci immerge nell’universo della foresta mettendo insieme le impressionanti fotografie di Salgado con i suoni concreti della foresta. A Palazzo Merulana la mostra “116 scatti, 30 anni di immagini, quattro continenti. Un maestro" di Caio Mario Garrubba, uno dei maestri del reportage fotografico del ‘900. In 116 scatti, per la maggior parte inediti, la mostra segna la ri-scoperta felice di un occhio sul pianeta, che ha fatto scoprire a tanti appassionati nuovi mondi.

Mercatini

Sabato e domenica al PratiBus District torna Wave Market Fair la Fiera dell’Artigianato e del Design, più di 160 brand e progetti innovativi provenienti da ogni regione Italiana che promuovono il Made in Italy. Nel quartiere dell’EUR arriva il mercato dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. I famosi ambulanti toscani tornano per far rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Domenica torna il Villaggio delle Emozioni, l’evento natalizio di raccolta fondi dell’associazione Il Mago di Oz Onlus. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a favore dei bambini in disagio economico del X° Municipio.

I parchi e villaggi natalizi

A Casal Palocco torna la XIX Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara. La magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. La magia del Natale approda a Cinecittà World. Nel Villaggio di Natale si trovano il Mercato ricco di dolci e regali, la casa e la fabbrica di Babbo Natale, si accende il Percorso delle Luminarie. Gli ospiti potranno divertirsi con quattro attrazioni: Pattiniamo, Scivolone, Kamikice e Palle di neve. Ariccia si illumina con il Parco delle Favole Incantate. Giochi, attrazioni, iniziative per grandi e piccini, le mascotte e i personaggi delle favole e della Walt Disney. E, all’ingresso del Parco Chigi, tutti i personaggi delle favole incantate saranno esposti con pannelli in Forex illuminati, di misure variabili dai due ai sette metri.

Gli spettacoli teatrali

Al Teatro de’ Servi va in scena la commedia “9H Sotto casa” con Alexandra Filotei. C’è da ridere di gusto, riflettere, emozionare e vivere il mondo, sotto e sopra la linea della terra, con quel modo delicato e rispettoso, che ti sgretola e ti fà rinascere nello stesso istante. È un testo di Alberto Moravia quello che Lucia Lavia porta in scena al Teatro Tor Bella Monaca dal titolo “Voltati Parlami”. Un'indagine sulla dipendenza affettiva e tutto ciò che ne consegue.

Raf e Umberto Tozzi in concerto

Raf e Umberto Tozzi tornano a esibirsi insieme in un imperdibile tour nei teatri e a Roma saranno alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Due repertori indimenticabili, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri, che si scalderà grazie a una scaletta straordinaria, in cui non potranno mancare i loro grandi successi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La rassegna Teatri in Cammino

Due giorni di spettacoli all’aperto ospitati nel Parco di via Statilia a Tor Bella Monaca. Sabato è la volta di Condominium (liberamente ispirato a J. Ballard) con interventi dal vivo di Raffaele Gangale. Il 28 novembre, sempre nel Parco di Via Statilia, I Persiani di Eschilo chiude il primo fine settimana di Teatri in Cammino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il nuovo film Annette nei cinema

Annette, il nuovo film di Leos Carax, vincitore del premio per la miglior regia all’ultimo festival di Cannes arriva nelle sale cinematografiche. un’opera rock, un film affascinante e misterioso, interpretato da due superstar del cinema come Adam Driver e Marion Cotillard, mattatori assoluti nei ruoli di Henry e Ann. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il festival jazz Tintiland

Musica, cinema, spettacoli, gastronomia e divertimento molisano alla Casa del Jazz con il festival Tintiland. Sabato al Bo.Bo Bistrot, Sarà Talk con Aperitivo Tintiland a seguire il quartetto jazz Antonio Artese – “Voyage” con Valentina Farinaccio. Domenica, alle 19, al Bo.Bo Bistrot, Moli Land e Aperitivo Tintiland e alle 21 torna il jazz con Francesca Tandoi Quartet feat. Daniele Cordisco – “Jac in Jazz” e Stefano Sabelli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Teatro per Bambini

Sabato al teatro Anfitrione nuovo appuntamento con il teatro per i bambini e le famiglie con lo spettacolo “Cappuccetto Rosso”. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti che offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. Adatto a bambini dai due agli otto anni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita guidata nella Roma di Carlo Verdone

Attraversando le vie e i rioni Regola, Trastevere e Ripa legati all’adolescenza dell’attore romano, vengono raccontati simpatici aneddoti dei suoi film e della sua vita. Un tour unico nella nostra città sulle orme del maestro Carlo Verdone visitando i luoghi della sua gioventù di cui lui stesso parla e le locations dei suoi film per scoprire com’erano ieri e come sono oggi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Festival delle Scienze all’Auditorium

Torna il Festival delle Scienze all’Auditorium Parco della Musica, il cui tema è Sfide, dedicato alla relazione tra società ed economia, alla salute, alla medicina, allo studio dell’Universo e alle scienze della vita. Il programma è articolato in sette aree tematiche: Pianeta, Società e economia, Salute e medicina, Universo e Spazio, Tecnologia e innovazione, Cervello e pensiero, Snodi della Scienza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arte e laboratori al Rione Roma Tour Festival

Sabato e domenica laboratori creativi e tour tra angoli della città e natura. Come il il tour “Rione Monti ieri, oggi, domani” un percorso nel tempo e nello spazio per conoscere il più antico rione di Roma, in programma sabato mattina. Domenica alle 15 il laboratorio “Le sfumature del verde” laboratorio di botanica/sensoriale per conoscere la biodiversità urbana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]