Weekend a Roma: cosa fare sabato 26 e domenica 27 febbraio

L'ultimo fine settimana di febbraio è alle porte. E' il weekend di Carnevale, quello che ci porta verso il Martedì Grasso (che sarà il 1 marzo). Con un meteo un po' incerto il sabato, ma soleggiato tutta la domenica, andiamo a scoprire cosa si può fare a Roma il 26 e il 27 febbraio.

Tanti gli eventi in città, dedicati al Carnevale (ovviamente!), ma non solo. Quello di sabato 26 e domenica 27 febbraio sarà, infatti, un weekend all'insegna delle mostre nei musei e a cielo aperto, dei mercatini vintage e di eccellenze locali. Un weekend di maritozzi, di spettacoli teatrali per grandi e piccini. Il divertimento è assicurato.

Cosa fare a Roma sabato 26 e domenica 27 febbraio

Le mostre continuano ad essere grandi protagoniste dell'inverno in città. Al Chiostro del Bramante secondo weekend di "Crazy - La follia nell'arte contemporanea". Da non perdere anche il Balloon Museum al Pratibus District, la mostra di Klimt a Palazzo Braschi, quella su Giacomo Boni nel Parco Archeologico del Colosseo, La via delle api al Museo Civico di Zoologia. Sfilate in canoa, in bici e a piedi invadono Roma. C'è chi corre sui pattini a Villa Borghese (ovviamente mascherato), ci sono castelli che aprono ai bimbi in maschera e chi al Carnevale dedica una speciale Tarantella. Da Eataly è invasione di maritozzi e in giro per la città ci sono mercatini bio, green e hippie da non perdere.

Vediamo nel dettaglio quali sono i principali appuntamenti di sabato 26 e domenica 27 febbraio a Roma:

Festa del Maritozzo "Speciale Carnevale"

La soffice pagnottella che ben si presta ad essere farcita con proposte dolci, salate, classiche e innovative, sarà protagonista alla Festa del Maritozzo - Speciale Carnevale che si terrà dal 25 al 27 febbraio 2022 da Eataly Roma e che chiuderà in dolcezza la Festa dell’Orgoglio Locale. Il secondo piano dello store romano ospiterà le migliori pasticcerie della capitale che porteranno la loro interpretazione del maritozzo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale tiberino in canoa, a piedi e in bici

Con partenza dallo Scalo de Pinedo, fino a Castel Sant’Angelo il 27 febbraio, in occasione della Festa del Carnevale, si scenderà, in maschera, in fiume e lungo le sponde tra Scalo de Pinedo e Castel Sant’Angelo. Saranno premiate le maschere più attinenti il tema del fiume, quelle realizzate con materiali di riuso e di riciclo, quelle di gruppo a tema e quelle di famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market Carnival Edition

Il 26 e 27 febbraio dalle 10.30 alle 20.00 prende vita nel cuore di Parco Labia l'Hippie Market Carnival Edition, tra artigiani, stilisti emergenti, designer, pittori, cartomanti, street chef, artisti di strada. Un intrattenimento per famiglie e giovani, con tante alternative per gli appassionati di moda e design, a ingresso gratuito. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La tarantella del Carnevale

Torna all'Auditorium Parco della Musica, la Tarantella del Carnevale. Una grande festa per tutti, piccoli e grandi, con la partecipazione di tante maschere e danzatori tradizionali che animeranno a ritmo di travolgenti e vertiginose tarantelle gli spazi all'aperto e al chiuso dell'Auditorium. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Crazy - La follia nell'arte contemporanea

Al Chiostro del Bramante è arrivata CRAZY - La follia nell'arte contemporanea un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Balloon Museum al Pratibus District

A Roma c'è un museo diverso dal solito che vale la pena scoprire, magari proprio il prossimo weekend. Si tratta del Balloon Museum all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma, il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore sarà circondato da gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna all'Ambra Jovinelli

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna in scena all'Ambra Jovinelli con Il nodo. Una madre e un’insegnante, in un intenso confronto che parla di bullismo e di rapporti genitori-figli. Due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza. Dopo lo straordinario successo avuto negli Stati Uniti, Il nodo, della giovane Johnna Adams approda a Roma. Lo spettacolo è in scena fino a domenica 27 febbraio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercato Collettivo della Terra

Il Mercato Collettivo della Terra di Slow Food Roma prende forma e inaugura la sua avventura il 26 febbraio presso la Città dell’Altra Economia, in collaborazione con il Collettivo Gastronomico Testaccio. Una giornata all’aria aperta all’insegna del cibo buono, pulito e giusto prodotto da aziende agricole selezionate che operano in accordo con i principi Slow Food. Si potrà acquistare, degustare e mangiare alcuni degli ingredienti in vendita direttamente all'Osteria Metropolitana del Collettivo Gastronomico Testaccio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ale e Franz con "Comincium" al Teatro PariolI

Ultimo weekend per vedere Ale e Franz al Parioli in "Comincium", scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis per la regia Alberto Ferrari. La coppia di comici rincontra il pubblico a distanza di tempo con tanta voglia di divertirsi e divertire. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti per i bambini

Fine settimana su misura anche per i romani più giovani. Tanti gli appuntamenti per i bambini in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio:

Percorsi di Carnevale all'Orto Avanzato

Dopo i Percorsi di Natale, il 26 febbraio tornano i laboratori all'aria aperta dell'Associazione Superabile in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus, sempre all'Orto Avanzato, nel Parco dell'Aniene, questa volta per svolgere insieme attività pazze, colorate, strampalate e rovesciate all’insegna del Carnevale! I Percorsi di Carnevale rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per creare con l'aiuto della natura oggetti carnevaleschi e giocare all’aria aperta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carnevale al Castello di Santa Severa

Tutti in maschera per il Carnevale al Castello di Santa Severa: sabato 26 e domenica 27 febbraio, dalle 11.30 alle 17, tutto il borgo sarà animato con attrazioni per bambini e bambine, truccabimbi, laboratori, archeotrekking e degustazioni. I bambini e le bambine nel fine settimana potranno gustare i dolci tipici del carnevale, si potranno truccare come i loro personaggi preferiti e scattare tante foto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

La via delle api riapre nuovamente al Museo Civico di Zoologia, dal 4 febbraio al 29 maggio 2022. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Zeus e il fuoco degli dei al Teatro Verde

Sabato 26 e domenica 27 febbraio alle ore 17, al Teatro Verde di Roma, diretto da Veronica Olmi, la Compagnia Teatro Verde porta in scena "Zeus e il fuoco degli dei", lo storico spettacolo diretto da Armando Traverso e scritto da Luisa e Anna Pavagnano, che da anni, a ogni replica, continua a riscuotere un grande successo di pubblico e critica. Alla fine dello spettacolo tutti i bambini potranno sfilare alla grande festa in maschera. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Aladdin - Il mistero della lampada"

Domenica di Carnevale, il 27 febbraio, ore 11.15 appuntament per vedere lo spettacolo piú emozionante della stagione dei piú piccoli. I bambini sono invitati a mascherarsi, perché le maschere più belle a fine spettacolo sfileranno sul palcoscenico.