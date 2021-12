Weekend a Roma: cosa fare sabato 25 e domenica 26 dicembre

Weekend di fine dicembre, che coincide con le celebrazioni in occasione del Natale. Tra tradizioni familiari ed eventi natalizi, la città si anima di romani e di turisti.

Negli appuntamenti del fine settimana si respira l’atmosfera del Natale, con concerti natalizi e i tanti presepi in mostra per rivivere i giorni della natività. Tante le mostre che saranno visitabili, in alcuni casi anche il giorno di Natale. Il calendario degli eventi propone anche tanti spettacoli teatrali e concerti d’autore. E per chi volesse approfittare di questo speciale weekend per una gita fuori porta, anche i borghi nei dintorni di Roma propongono eventi all’insegna della magia natalizia.

Cosa fare a Roma sabato 25 e domenica 26 dicembre

Al Teatro di Marcello torna la musica, con i Concerti del Tempietto e una visita guidata dell’area archeologica del Teatro. Anche l’Auditorium Parco della Musica continua a suonare a Natale con due concerti d’autore, quello di Nicola Piovani e il tour della cantautrice Carmen Consoli. Tempo di Villaggi natalizi, come quello nel borgo di Santa Severa o quello del Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza. Tanti presepi in mostra, come l’esposizione di presepi artistici sotto il Colonnato a Piazza San Pietro e il presepe vivente nel borgo di Civita di Bagnoregio. Non mancano le mostre, con aperture limitate per il giorno di Natale: è visitabile la mostra dedicata alle opere dello street artist inglese Banksy e l’installazione fotografica HumanScape all’Auditorium Parco della Musica. Appuntamenti in molti casi irrinunciabili, perché in programma solo per questo weekend natalizio.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 25 e domenica 26 dicembre a Roma e dintorni.

I concerti al Teatro di Marcello

Il 25 dicembre la musica di Pëtr Il'i? ?ajkovskij (Lo schiaccianoci) e di Camille Saint-Saëns (Il carnevale degli animali) echeggerà nel tempietto del Teatro di Marcello. Poco prima dei concerti è in programma una passeggiata con Guida Turistica nell’Area Storica del Teatro di Marcello, riservata ai possessori del biglietto del Concerto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I presepi in mostra

A piazza San Pietro, sotto il Colonnato del Bernini, torna l’Esposizione Internazionale 100 Presepi con opere realizzate da artigiani di tanti Paesi del mondo. Tra i presepi artistici e artigianali in mostra sarà presente un presepe di 100 kg realizzato interamente in cioccolato. Da domenica nel borgo suggestivo di Civita di Bagnoregio si potrà assistere al presepe vivente, dove i giorni della natività di Betlemme rivivono grazie a tanti figuranti in uno spettacolo carico di emozioni. Anche il borgo di Ariccia propone uno speciale presepe vivente, che tra le botteghe e gli antichi mestieri di una lontana Betlemme conducono i visitatori fino alla Capanna della Natività ospitata nell’Oratorio Don Bosco.

Le installazioni di Natale ad Arcinazzo Romano

Passeggiando lungo i vicoli del centro storico del borgo di Arcinazzo Romano si possono ammirare le eleganti e suggestive installazioni all’Uncinetto, realizzate dalle donne del borgo. Il progetto “Nevica. Silenziosa. Ricami” porta un’atmosfera di altri tempi nel borgo poco distante da Roma, un percorso tra i vicoli silenziosi del centro storico visitabile senza orari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Parco delle Favole Incantate di Ariccia

Nella storica location di Parco Chigi ad Ariccia si può passeggiare tra favole e personaggi fiabeschi. Il Parco nei giorni di Natale si illumina di Favole Incantate, con luminarie artistiche e pannelli illuminati con protagonista i personaggi delle favole. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli spettacoli a teatro

Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena lo spettacolo di Ferzan Ozpetek, divenuto famoso sul grande schermo, “Mine Vaganti”. Da domenica la commedia del regista turco prenderà vita in teatro coinvolgendo il pubblico che diventa parte integrante dello spettacolo. Al Teatro de’ Servi da domenica è in scena “Questa strana voglia di vivere”, che racconta una storia tenera e divertente che fa un omaggio all’amore e alla Sicilia d’altri tempi. La magia del Natale, e non solo. Domenica al Teatro Ghione va in scena lo spettacolo “Abracadabra. La notte dei miracoli”. Uno spettacolo adatto ai grandi e ai bambini che ha un cast composto da 7 campioni internazionali di magia. E per gli amanti del genere musical, al Teatro Sistina è in scena “Mamma Mia!”, un musical dei record con Paolo Conticini, Luca Ward, Sergio Muniz. Una commedia musicale con le canzoni degli Abba.

Villaggi di Natale

All’Auditorium Parco della Musica si può visitare Christmas World, un villaggio natalizio speciale che porta in mostra le attrazioni di tutto il mondo con tanti spettacoli a tema. Si potranno rivivere ricordi legati alla città di Roma, perdersi nel mercato di Londra o atterrare su New York e pattinare sulla sua pista di ghiaccio. Nel Castello di Lunghezza si può visitare il Fantastico Castello di Babbo Natale, dove si viene accolti da fate ed elfi che animano i cortili del castello. All’interno del villaggio è presente anche una mostra interamente dedicata a Babbo Natale. Poco fuori Roma, nel borgo e nel Castello di Santa Severa c’è il Villaggio della Meraviglie. Nella cornice del Castello si può passeggiare ascoltando i più bei canti di Natale, vedere artisti di strada e spettacoli di burattini. Al Piazzale del Fontanile si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio, e su piazzale delle Barrozze girare tra i banchetti del mercatino natalizio.

Le mostre in città

Al Chiostro del Bramante si può visitare una delle mostre aperte anche il 25 dicembre, “All About Banksy”, con le opere del noto street artist inglese Banksy. Si tratta di duecento cinquanta opere provenienti da collezioni private che permettono ai visitatori di scoprire un Banksy inedito. Un’installazione al giorno alla mostra “Human Scape” esposta all’Auditorium Parco della Musica, visitabile anche il giorno di Natale. Una mostra fotografica che proietta un’immagine al giorno sulla Cupola della Sala Sinopoli, fotografie che hanno per soggetto le persone, volti di uomini e donne che raccontano attimi di vita e di speranze. Tante le mostre aperte nella giornata di domenica, nei Musei della Capitale, con visite guidate e attività itineranti per andare alla scoperta dei rioni cittadini. Passeggiate e laboratori per bambini.

Il concerto di Carmen Consoli

Domenica alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica fa tappa il tour della cantautrice siciliana Carmen Consoli. Il nuovo album “Volevo fare la rockstar” dà anche il titolo al suo nuovo tour in giro per i teatri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nicola Piovani all’Auditorium

Si intitola “La musica è pericolosa” il racconto musicale narrato da Nicola Piovani sul palco dell’Auditorium Parco della Musica. Uno spettacolo musicale a cui prenderanno parte le musiche di artisti che Piovani ha affiancato nella sua carriera, come Fabrizio De Andrè, Federico Fellini e Nanni Moretti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La fiera del Torracchio a Celleno

Domenica dalle 10 di mattina fino al tramonto, gli artigiani del Borgo Fantasma di Celleno in provincia di Viterbo e dei paesi limitrofi organizzano una Mostra Mercato di oggetti artigianali ed artistici. Tra gli stand si potrà scoprire e acquistare la ceramica tradizionale del viterbese, le ciliegie e le confetture o i saponi realizzati con olio di oliva ed oli essenziali. Ma anche stampe artistiche, giochi in legno, gioielli etnici e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]