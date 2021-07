Weekend a Roma: cosa fare sabato 24 e domenica 25 luglio

Penultimo weekend di luglio. Tanti romani ancora in città e numerosi eventi da vivere nella Capitale e nei suoi dintorni. Anche per il fine settimana del 24 e 25 luglio il cartellone degli appuntamenti in città è ricco e variegato. Dalle visite guidate (soprattutto in versione serale per sfuggire all'afa romana) al cinema, dalle manifestazioni culturali alle escursioni nel bosco. Ci sono installazioni da ammirare, feste da celebrare, il tutto in un unico, intenso, fine settimana.

Cosa fare a Roma nel weekend del 24 e 25 luglio

Porte aperte nei parchi divertimento e nei parchi a tema della Capitale. Tante le serate in musica con artisti italiani ed internazionali, per tutti i gusti, dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica alla Casa del Jazz si suona, si canta, si balla. A Roma arriva il Rally, tante le proiezioni cinematografiche sotto il cielo della Città Eterna, si chiude la Festa de' Noantri con la tradizionale processione fiumarola, si vive la magia nel bosco.

Questo e molto altro è in programma nel weekend alle porte. Ecco i consigli su cosa fare sabato 24 e domenica 25 luglio a Roma e dintorni:

Il Rally di Roma Capitale

Il Rally di Roma Capitale è oggi uno degli eventi internazionali di motorsport più importanti d'Italia e si terrà tra Roma e l'entroterra laziale frosinate dal 22 al 25 luglio. Valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Sparco, l'evento organizzato da Motorsport Italia è diventato celebre sia per la sua parte sportiva che per la sua parte glamour, legata a doppio filo alla storia ed alla tradizione della Città Eterna. L'evento, rispetto alla passata edizione, è stato ridisegnato in maniera significativa con alcune prove speciali nuove che permetteranno una chiave di lettura sportiva diversa e di sicuro fascino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il weekend de Il Cinema in piazza

Nuovo weekend con Il Cinema in piazza nelle tre arene all'aperto di San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. Sabato 24 luglio a San Cosimato, serata per bambini con Frozen - Il regno di ghiaccio, a Casale della Cervelletta sarà proiettato il film-documentario di Wim Wenders "Papa Francesco - Un uomo di parola", a Monte Ciocci, appuntamento con Mathieu Kassovitz presenta "I soliti ignoti" di Mario Monicelli. Domenica 25 luglio a Trastevere "Cuore sacro" di Ferzan Ozpetek, al Casale della Cervelletta, invece, ultimo appuntamento con la saga di Harry Potter e la proiezione di "Harry Potter I doni della morte" parte I e parte II.Infine il weekend si chiude a Monte Ciocci con Synecdoche, New York di di Charlie Kaufman.

Fiorella Mannoia in Cavea

Fiorella Mannoia torna in concerto all’Auditorium con il suo "Padroni di niente tour" il prossimo 24 luglio. Accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio. Il tour prende il nome dall’ultimo album di inediti uscito lo scorso novembre, figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Il tour proseguirà anche in inverno e Fiorella sarà di nuovo al Parco della Musica il 30 dicembre 2021. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Festa de' Noantri

Si chiude questo weekend a Trastevere la consueta Festa de Noantri, nel rispetto delle norme anti-Covid. Domenica 25 luglio si potrà assistere, nel corso del pomeriggio, alla cosiddetta “Processione Fiumarola” presso l’imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio, presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis, che arriverà al pontile di Ponte Garibaldi, nei pressi dell’Isola Tiberina, e continuerà poi sulla terraferma, per concludersi nella chiesa di Sant’Agata.. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Flying In the Sky, il volo del falco pellegrino

Weekend di avventura con “Flying In the Sky”, la ZipLine più veloce del mondo inaugurata a settembre del 2014 che consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza. Una struttura costituita da un cavo d’acciaio sorretto da due piloni lungo 2.225 metri sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo. Il percorso attraversa vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Puro divertimento a Cinecittà World

Cinecittà World è il parco Italiano cresciuto di più negli ultimi anni (+360% dal 2016), segno del crescente gradimento del pubblico da tutta Italia. Il parco offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi previsti nella stagione sino a gennaio 2022. Sin dal primo giorno di apertura debutta il nuovo show ispirato a Fast & Furious nell’Arena Stunt: con gare mozzafiato, testacoda, gang che si sfidano a colpi di musica e adrenalina pura. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Avishai Cohen alla Casa del Jazz

Il carismatico trombettista Avishai Cohen ha lanciato la sua esuberante band locale, i Big Vicious, sei anni fa, dopo essersi trasferito dagli Stati Uniti nel suo nativo Israele, radunando musicisti per plasmare la musica da zero e co-autore di gran parte dei suoi ultimi materiale insieme a loro. Il gruppo è un'associazione di vecchi amici. Ed ora arriva alla Casa del Jazz, in piena estate, sabato 24 luglio. Le trame dell'elettronica, della musica ambient e della psichedelia fanno parte della miscela, quindi anche groove e ritmi del rock, pop, trip-hop e altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nel mondo degli Antichi Romani a Roma World

Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: ha aperto nella Capitale il nuovo Parco Roma World che porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Gelato gratis per tutti i bambini

Sabato 24 luglio la gelateria Stefino di Roma compie un anno. Un anniversario che vuole essere per il punto vendita di piazza Alessandria una nuova inaugurazione, considerando i primi mesi come un rodaggio, per misurarsi con la città e il quartiere e le interruzioni invernali legate alla pandemia. In occasione del suo primo compleanno, Stefino organizza un evento speciale: gelato omaggio per i più piccini sia sabato 24 che domenica 25 luglio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'Orchestraccia a Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno

Prosegue il programma di “Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno”, la sesta edizione della rassegna che si svolge al Teatro Romano Il 25 luglio l'appuntamento è con l’Orchestraccia, il gruppo itinerante delirante folk-rock romano capitanato da Marco Conidi, nasce dall'idea e dalla voglia di attori e cantanti e musicisti di unire le loro esperienze reciproche e confrontarle cercando una forma innovativa di spettacolo nel panorama italiano, una forma che comprenda musica e teatro in una lettura assolutamente attuale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dalla notte delle streghe a Califano

Sabato 24 luglio al Museo del Saxofono arriva la canzone romana, interpretata e raccontata dalle sue origini al Novecento attraverso un progetto musicale confezionato ad hoc dal chitarrista e interprete Alberto Laurenti e la cantante Nadia Natali, accompagnati da Claudio Monteleoni alla seconda chitarra. Un viaggio tra gli stili e le epoche - si aprirà con l’ottocentesca La notte delle streghe, prima vincitrice storica del festival di San Giovanni, per arrivare a raccontare i grandi interpreti contemporanei della canzone romana, tra cui Califano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita notturna a Villa Gregoriana

Una speciale visita in notturna a Parco Villa Gregoriana, tra rumori, odori prospettive. L'iniziativa fa parte delle "Sere Fai d'estate 2021". Al tramonto, seguendo la serpentina si potranno riscoprire i dettagli che rendono Villa Gregoriana una architettura del paesaggio unica nel suo genere, emulando la discesa che artisti e pittori facevano a lume di torcia. Una lettura inedita del giardino, sulle orme dell’uomo sensibile ottocentesco che cercava di stabilire un punto di equilibrio con la natura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Edoardo Leo in "Ti racconto una storia"

Edoardo Leo, torna dal vivo sul palco dell’ Arena Coni di Latina,sabato 24 luglio. Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Ancora un weekend sulla costa laziale per il mercato del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. I mercati si svolgeranno in completa sicurezza, nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni dei protocolli sanitari anti Covid. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale è atteso sabato 24 luglio a Fregene (in Viale Sestri Levante) e domenica 25 luglio al Lido di Ostia (in Piazza Sirio). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tivoli - Villae Cantiere Cultura

Da venerdì 23 a domenica 25 luglio si svolgerà il Tivoli 2021 - Villae Cantiere Cultura, il progetto realizzato dalla Fondazione Musica per Roma con la Regione Lazio, in collaborazione con il MiC - Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este. La manifestazione quest'anno si arricchisce di una importante novità: oltre agli spettacoli che si alterneranno per tre giorni sul palcoscenico d’eccezione allestito nella zona del Pecile di Villa Adriana, in programma anche gli incontri letterari a Villa d’Este. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Hippie: acrobati, musicisti, clown e performer a Tarquinia Lido

Un fine settimana stravagante tra acrobati, musicisti, clown, performer, operatori olistici, artigiani e vintage reseller è in programma dal 23 al 25 luglio sul lungomare di Tarquinia. Il Festival Hippie, con il Patrocinio della Città di Tarquinia, diffonderà un’atmosfera festosa e colorata, tra tessuti, gioielli, poster, incensi ed essenze profumate, musica ed artisti di strada. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, gioielli, cosmetica naturale, foulard, pashmine, costumi e parei, borse, centinaia di abiti gipsy e boho-chic, prodotti bio, home decor, occhiali e cd vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Il Cibo Libera Tutti” a Marina di Cerveteri

Dal 23 al 25 luglio si svolgerà l’evento “Il Cibo Libera Tutti” presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi a Marina di Cerveteri ( ex Jova Beach), in quella che ad agosto sarà la location dell’ Etruria Eco Festival. Insieme agli stand di prodotti tipici della cucina dell’Italia centrale, in particolare della Tuscia, ci si concentrerà su pietanze tradizionali e qualcosa di contemporaneo: dagli arrosticini abruzzesi ai panini gourmet, dalla porchetta agli hamburger sia classici che rivisitati, con un’incursione nel mondo del cioccolato, dei dolci e della gastronomia vegetariana e vegana, il tutto condito con degli spettacoli musicali per un’esperienza immersiva ideata per adulti e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Magia, musica e luci nel Bosco di Paliano

Al fresco delle querce del Bosco di Paliano, nel weekend è in programma un cartellone ricco di iniziative per ogni fascia di età e per ogni. Due giorni di sport all’aria aperta e lunghe passeggiate nella quiete ed il fresco degli alberi secolari ma anche tanto relax e tranquillità. Mountain Bike, attività fisica relax con lo Yoga ed il Gong Master e aperitivo fino a dopo il tramonto. La domenica sarà dedicata ai più piccoli con altri momenti indimenticabili: prima lo spettacolo del bravissimo mago Parker e poi il sempre atteso appuntamento con la falconeria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

