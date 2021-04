Weekend a Roma: cosa fare sabato 24 e domenica 25 aprile

Weekend di fine aprile. L'ultimo prima delle riaperture di bar e ristoranti. Un fine settimana spartiacque che coincide anche con il weekend del 25 aprile.

Una Festa della Liberazione diversa e all'insegna delle restrizioni, in cui - però - non mancheranno gli eventi da non perdere nella Capitale, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

Cosa fare a Roma nel weekend

Ancora weekend di shopping nella Capitale, con l'alto artigianato e con le boutique a cielo aperto più famose d'Italia. Tante anche le visite guidate culturali e naturalistiche organizzate in sicurezza, in piccoli gruppi e nel rispetto del distanziamento. Per i più piccoli escursioni e cacce al tesoro alla scoperta delle bellezze di Roma.

Ecco dunque gli appuntamenti da non perdere sabato 24 e domenica 25 aprile a Roma:

Artigiani in mostra” nella Coffee House di Palazzo Colonna

Sabato 24 e domenica 25 aprile, ultimo appuntamento prima dell’estate di Lux Area Center con il format “Artigiani in Mostra” in collaborazione con Officine Creative Market. Dopo il grande successo di due weekend fa, torna l’esposizione di alto artigianato nella Coffee House di Palazzo Colonna. Nel weekend, dalle 11 alle 19,30, sarà possibile acquistare articoli di selezionati creativi di alto artigianato italiano in un contesto davvero unico ed esclusivo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ponte Milvio

Ancora un weekend romano per il mercato più famoso d’Italia dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari anti Covid. Lo spettacolo delle famosissime "boutique a cielo aperto" - con il meglio del Made in Italy artigianale - sarà a Ponte Milvio, in via Caporati, sabato 24 e domenica 25 aprile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Premio Parioli, Premio Regina Elena all'Ippodromo Capannelle

Galoppo e solidarietà, questa l’accoppiata vincente all'Ippodromo di Capannelle. Quella appena iniziata è la prima vera grande settimana del 2021 al galoppo in Italia, che si concluderà domenica con la disputa delle Ghinee italiane, il Premio Parioli e il Regina Elena, in programma domenica 25 aprile all'Ippodromo Capannelle. Due corse fondamentali che eleggono il miglior tre anni sulla distanza dei 1600 metri, maschio per il Parioli e femmina per il Regina Elena. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pedalata in famiglia nella Valle della Caffarella

Una pedalata in famiglia nella valle della Caffarella. E' l'evento inserito nel Programma Seguilavolpe - GiorniVerdi - Primavera Estate 2021 del Parco Regionale dell'Appia Antica. Un percorso paesaggistico-naturalistico in bici per scoprire la natura incontaminata della Valle della Caffarella, insieme alla tua famiglia. Un naturalista vi accompagnerà alla scoperta di questa parte del Parco dell'Appia Antica, scoprendone la biodiversità presente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettri, Spiritelli e Satanassi di Roma: visita e attività per bambini

Un brivido lungo la schiena tra storia e leggenda. Quando stanno per calare le tenebre e si svuotano le strade, le anime dei personaggi del passato sono pronte a raccontare le loro storie curiose e stravaganti, che faranno correre un brivido lungo la schiena. Tra storia e leggenda, Cicero in Rome accompagnerà i partecipanti in una passeggiata emozionante per i vicoli e nei luoghi più o meno famosi del centro storico di Roma, per incontrare spettri seriosi, spiritelli dispettosi e satanassi furiosi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le Divinità dell'Antico Egitto: laboratorio pratico per bambini

Sabato 24 aprile, le divinità e i miti dell'Antico Egitto saranno svelati ai bambini con questo laboratorio pratico. Verranno costruiti gli accessori per diventare dei veri faraoni e regine, scoprendo tutti i principali racconti che animavano questa civiltà del passato, come la lotta fratricida tra Seth e Osiride, la magia di Iside, il cuore pesante di Anubi o la saggezza di Sobek. Un modo alternativo per far conoscere la storia ai bambini attraverso le loro mani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Baby Mosaico: letture e laboratorio manuale per bimbi 2/4 anni

Dalla composizione alla realizzazione. Per i più piccolini, sabato 24 aprile, ci sarà la possibilità di sviluppare manualità e creatività con l'arte del mosaico, anzi del baby mosaico. In questo laboratorio i bimbi impareranno come comporre una figura fino alla sua realizzazione, ognuno a modo suo. Durante l'attività verrà letto un libro a tema. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Adotta la cultura", Tor Marancia e i suoi murales

Domenica 25 aprile l'agenzia turistica "Alice in WondeRome" organizza un tour tra i murales di Tor Marancia, realizzati grazie al progetto "Big City Life": 22 opere nell’ambito di riqualificazione urbana delle zone periferiche. Non solo arte, ma anche inclusione dei più deboli, riscatto sociale e la creazione del primo Museo Condominiale al mondo, questo e tanto altro è il Lotto 1 di Viale Tor Marancia. Partecipando alla visita, ognuno regalerà un'esperienza culturale ai bambini assistiti dalla onlus Sport Senza Frontiere. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street art al Tufello, visita guidata

Una visita guidata al Tufello alla scoperta dei nuovi murales del quartiere. Il Tufello è uno dei quartieri romani più veraci, che negli ultimi due anni ha conosciuto una rivalutazione grazie all'intervento di diversi street artist. Gli omaggi di Lucamaleonte e Harry Greb a Gigi Proietti sono già molto noti, ma c'è ancora di più. Jorit ha recentemente portato a termine il grande ritratto di Valerio Verbano; alla ASL di via Dina Galli è in corso un progetto interessante che coinvolge diversi street artist; anche i muri del Parcheggio Jonio ospitano alcuni interessanti murales che saranno proprio il punto di partenza della visita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caccia al tesoro didattica per bambini a Villa Borghese

Domenica 25 aprile, in programma una caccia al tesoro tra arte e storia. Alla ricerca dei tesori di Villa Borghese. Immersi nel verde di uno dei parchi più belli di Roma, per scoprire le vicissitudini della tenuta della famiglia Borghese attraverso una caccia tra arte e storia, per vivere e conoscere un luogo tanto caro ai romani. La caccia al tesoro sarà un'occasione unica per tutta la famiglia di partecipare ad una visita guidata con attività didattica, ideata e realizzata da Cicero in Rome in esclusiva per i partecipanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita guidata nel Parco di Veio

Flumen, progetto a cura dell’Associazione Climate Art Project dedicato alla protezione e alla riqualificazione dei fiumi e delle aree verdi della città di Roma, propone per sabato 24 aprile dalle ore 11 alle 13, una visita guidata gratuita presso i campi della CSA Semi di Comunità all’interno del Parco di Veio, e che sarà dedicata ai temi del progetto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Progetto piante e animali, tra evoluzione e tradizione: laboratorio per bambini

Il progetto Piante e Animali – Tra Evoluzione e Tradizione, a cura della soc. coop. Fauna Urbis, finalizzato a far conoscere le complesse interazioni tra il mondo vegetale e il mondo animale negli ambienti naturali e antropizzati di Roma, organizza domenica 25 aprile, nella sede Dì Natura in via Appia Antica, si svolgerà il laboratorio gratuito per bambini di 7-12 anni Il meraviglioso mondo degli uccelli (4 turni di 1 ora: ore 10, 12, 15, 16; max 6 partecipanti a turno). Prenotazione obbligatoria con form online sul sito www.faunaurbis.it/eventi.