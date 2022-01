Weekend a Roma: cosa fare sabato 22 e domenica 23 gennaio

Penultimo weekend di gennaio, con le festività natalizie che sono ormai un lontano ricordo, nuove restrizioni che riguardano la vita in società e diversi eventi da vivere in tutta sicurezza nella Capitale e nei suoi dintorni.

Si va al museo, al teatro, si acquistano prodotti artigianali, si cammina sulla neve per un fine settimana in coppia, con gli amici, con i bambini.

Cosa fare a Roma sabato 22 e domenica 23 gennaio

Per chi ha voglia di vivere un weekend all'insegna della cultura e della cretività, Roma pullula di mostre e di installazioni da non perdere nei musei e in altri spazi culturali della Capitale. Il teatro è al centro questo sabato e questa domenica, con spettacoli che, tra divertimento e riflessione, coinvolgono grandi e piccini. Spazio alla musica con spettacoli rock-sinfonici, chitarra e voce e altro ancora. Per gli appassionati di hand made sarà anche un weekend di artigianato e vintage. Per i nostalgici, c'è ancora qualche traccia di Babbo Natale e dei suoi elfi in città. Infine, per chi ha voglia di evadere, ciaspolate e passeggiate sulla neve sono l'occasione da non perdere.

Scopriamo nel dettaglio gli eventi da non perdere a Roma sabato 22 e domenica 23 gennaio:

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Balloon Museum al Pratibus District

Il weekend potrebbe essere l'occasione giusta per scoprire il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Si tratta del Balloon Museum all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore sarà circondato da gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta a Palazzo Barberini

A Palazzo Barberini è in corso la mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento a cura di Maria Cristina Terzaghi. Ospitata nelle nuove sale al pian terreno di Palazzo Barberini, la mostra celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato italiano e i settant’anni dalla scoperta del celebre dipinto di Caravaggio conservato a Palazzo Barberini: Giuditta e Oloferne. Capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo, inclusa la straordinaria Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi del Museo di Capodimonte a Napoli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Inferno”, la mostra aperta anche di sera

Visto il successo della mostra "Inferno", nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022 le Scuderie del Quirinale prolungano il proprio orario di apertura fino alle 22. Prorogata fino al 23 gennaio 2022, l’esposizione - ideata da Jean Clair e curata da Jean Clair e Laura Bossi – presenta oltre duecento opere di valore storico-artistico assoluto, volte a rendere omaggio al Sommo Poeta in occasione del settimo centenario della sua morte.

Il Villaggio di Natale del Solara

Ultimo weekend a "Il Villaggio di Natale" del Solara che chiude proprio domenica 23 gennaio. Luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. L’allestimento all’interno di una struttura totalmente dedicata al settore natalizio, è suddiviso in aree tematiche studiate per le esigenze di grandi e piccini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Alla stessa ora il prossimo anno

Al Teatro Ambra Jovinelli, domenica 23 gennaio sarà l'ultimo giorno per godersi la divertentissima commedia Alla stessa ora, il prossimo anno, interpretata da Alberto Giusta e Alessia Giuliani. Può una storia d’amore andare avanti indisturbata per ventiquattro anni? «Certo! » direbbe Bernard Slade. Precisando che «il segreto è incontrarsi solo quel giorno alla stessa ora. Ogni anno». Alla stessa ora, il prossimo anno è una commedia del 1975 di Bernard Slade, brillante autore canadese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Queen at the opera, lo spettacolo rock-sinfonico

Queen at the Opera rinasce con la forza del rock. Uno spettacolo che ha esordito con una tournée internazionale nel 2015 raccogliendo standing ovation e tutto esaurito fino a due anni fa quando ha dovuto fermarsi all’apice del suo successo. Uno show dove il pubblico è parte integrante di un’esperienza unica. Registri lirici estesissimi delle voci soprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra elettrica si fondono con la dolcezza delicata degli archi, mentre si compongono le voci dei cantanti in un concerto straordinario, senza una sbavatura. Quando? Sabato 22 gennaio all'Auditorium Conciliazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Lariccia in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Parte dall'Auditorium Parco della Musica il nuovo ciclo di concerti per presentare il prossimo album di Giacomo Lariccia, cantautore che lascia l’Italia e trova l’America in Europa. Il primo brano inedito già on line da un mese circa è “Liberi” feat. Giulio Carmassi. Liberi è il nuovo singolo di Giacomo Lariccia, cantautore europeo e musicista senza confini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market a San Lorenzo

Parte domenica 23 gennaio il nuovo mercatino Eco & Chic Market, nel cuore del quartiere San Lorenzo a Roma, nella spaziosa Piazza dell'Immacolata. Una giornata in uno dei quartieri più vivaci della capitale, in cui curiosare fra gli oltre cinquanta stand presenti per scovare diverse "chicche". In maggioranza artigianato artistico, nel mercatino Eco & Chic si trova anche abbigliamento vintage selezionato, prodotti agricoli a km zero, stand di libri di piccoli editori, piante e flower design. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Claustrofobia, lo spettacolo al teatro

Se gli unici ruoli rimasti fossero per delle donne… cosa farebbero tre attori senza lavoro? "Claustrofobia" è una storia semi-fantasiosa e semi-inventata di una situazione che se non fosse tragic… no no… fa ridere e basta… #mainagioiaspettacoli torna al Teatro Tirso de Molina dopo i successi con “Affari di Famiglia” e “Tre uomini e una cuccia” e lo fa in formazione “trio”. Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio e Andrea Dianetti risalgono sul palco diretti ancora da Alberto Ferrari che già li aveva guidati in "Claustrofobia" di Gianni Quinto – Black Comedy Bancaria”, spettacolo fortunato che ha avuto repliche in tutta Italia. Fino a domenica una pièce piena di fraintendimenti e travestimenti, di escamotage e colpi di scena con richiami alla commedia classica inglese ma strizzando l’occhio alla tagliente comicità italiana senza peli sulla lingua. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Regina Viarum: la Via Appia Antica e la Villa dell’imperatore Massenzio”, visita guidata

Una passeggiata lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Appia Antica organizzata dall'associazione 10 guides of rome. Partendo dalla Basilica di San Sebastiano si andrà alla scoperta di una delle più imponenti ed importanti vie consolari, chiamata la “Regina Viarum” (la regina delle strade), e costellata di edifici famosi, di chilometri di catacombe e tombe monumentali. Si entrerà nell’area archeologica della Villa dell’imperatore Massenzio, dove si trovano i resti imponenti del mausoleo, noto col nome di Tomba di Romolo (dal nome del giovane figlio dell’imperatore, morto nel 309 d.C.), del Palazzo imperiale e del Circo per le corse dei carri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ciaspolata sul Monte Autore e trekking sul Monte Navegna

Nel weekend sono in programma due appuntamenti sulla neve sul Monte Autore e sul Monte Nevagna. Sabato 22, evitando la calca della domenica, è in programma una ciaspolata nei monti Simbruini, con un percorso panoramico che da Campo dell'Osso, attraverso la faggeta, porterà fino alla vetta del monte Autore, per godere di un panorama a 360' vedendo le cime innevate degli Appennini, dal Terminillo al Gran Sasso, dal Velino agli Ernici. Possibilità di affittare le ciaspole sul posto e, per chi vuole finire la giornata in bellezza, andremo tutti insieme a scaldarci con una bella cioccolata calda. Domenica 23, invece, appuntamento nei monti Carseolani, nella Riserva Navegna-Cervia, dove partendo dal borgo dei pastori, Vallecupola, si arriverà fino alla cima del Navegna, per vedere contemporaneamente i due laghi del Salto e del Turano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti per i bambini

Fine settimana su misura anche per i romani più giovani. Tanti gli appuntamenti teatrali per i bambini in programma sabato 22 e domenica 23 gennaio. In programma anche divertenti laboratori creativi e appuntamenti con gli animali.

Il Brutto Anatroccolo, spettacolo teatrale per bambini

Dove finiscono i ricordi? Spariscono e muoiono per sempre oppure vivono in un posto sconosciuto? Esiste un paese che si chiama: “paese dei ricordi” dove i ricordi abitano; alcuni sono lontani, alcuni lontanissimi, alcuni completamente dimenticati. Qui i ricordi vivono per sempre coccolati dalla loro custode. Qui è conservato anche un ricordo importante di Bianca, una ragazza che, come il brutto anatroccolo, vive sola e scoraggiata. Uno spettacolo musicale con due attrici e un brutto anatroccolo alla ricerca di un bel finale che aiuti tutti a non avere più paura dei piccoli difetti e ad accettarsi per come si è. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo per bambini "Filastrocche a bocca piena"

Sabato 22 gennaio, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "Filastrocche a bocca piena" di e con Massimiliano Maiucchi. Filastrocche a pranzo e a cena sempre con la bocca piena a merenda e a colazione fino all’ultimo boccone… forse ho fatto indigestione. Filastrocca della torta, colazione in fattoria, la torta di mele, italian fast food… tante filastrocche dedicate al cibo, da leggere insieme, giocando con le rime e con i suoni: per scoprire il piacere di mangiare divertendosi! [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo teatrale per bambini "Il gigante egoista"

Sempre al teatro Ar.Ma, sabato 22 gennaio, alle 16, va in scena lo spettacolo per bambini "il gigante egoista". Spettacolo tratto dalla fiaba immortale di Oscar Wilde: è la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché è egoista e vorrebbe tenere tutte le cose belle per sè. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]