Weekend a Roma: cosa fare sabato 21 e domenica 22 agosto

Un weekend successivo al Ferragosto, con la voglia di sconfiggere il caldo e assaporare le ultime settimane di vacanze estive.

In questo fine settimana Roma offre occasioni di svago, tra muisca, natura e buon cibo. Senza dimenticare un pò di sano divertimento per tutta la famiglia. Concerti in riva al mare, cinema negli spazi verdi della città. E poi parchi divertimenti, che per alcuni giorni ospitano stand gastronomici, o centri commerciali con installazioni dei personaggi amati dai bambini.

Cosa fare a Roma nel weekend del 21 e 22 agosto

Castel Romano Outlet e Magicland sono i protagonisti degli eventi per tutta la famiglia, con degustazione di birre e una mostra sui Paw Patrol in mattoncini, ad altezza umana. Poco fuori città, a Cerveteri, l'Eco Festival ospita il rock dei Subsonica e il tour estivo del duo Coma_Cose, dopo il successo conquistato con la canzone Fiamme negli occhi al Festival di Sanremo. E ancora le sagre di carne, con le tipiche ricette romane. Appuntamenti, in alcuni casi, in programma solo in questo weekend.

Ecco i consigli su cosa fare sabato 21 e domenica 22 agosto a Roma e dintorni.

Musica e cinema nei parchi della città

Al Village Celimontana Stefano Reali racconta la vita travagliata e le grandi intuizioni artistiche di George Gershwin, il compositore americano che ha rivoluzionato il jazz, la musica sinfonica, e la musica pop. La sera, nella stessa cornice di Villa Celimontana, una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50 con i Four Vegas, che si esibiranno domenica 22 agosto. A Villa Livia nell'ambito dell' Appia Antica Chamber Music Festival, rassegna di musica da camera, si esibiranno migliori musicisti classici under 35 accompagnati da artisti di fama internazionale. Al Parco Talenti, ultime due sere di proiezione di film da Oscar, sabato 21 Il Gladiatore e domenica 22 La Grande Bellezza.

Concerti sul Lungomare

Due appuntamenti con la buona musica sul lungomare di Cerveteri. Il duo Coma_Cose approda all'Etruria Eco Festival di Cerveteri sabato 21 agosto . Domenica 22 agosto è il turno dei torinesi Subsonica che sbarcano con il loro rock sul Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Sagre fuori città

Per tutto il fine settimana torna la decima edizione della Sagra della Pecora di Fabrica di Roma, nella piazza principale del Mercato ai piedi del centro storico del borgo. Solo per sabato 21 l'appuntamento sugli Altipiani di Arcinazzo son la Sagra della carne alla brace, e la degustazione delle carni locali prodotte sui famosi pascoli ai piedi dei Monti Simbruini.

Beer Festival al parco divertimenti Magicland

Presso piazza Main Street, all'interno del parco, ad attendere i visitatori per tutto il fine settimana c'è una vasta scelta di birre artigianali e lo street food più gustoso. 3 postazioni dedicate alla birra artigianale locale, alla tipica birra cruda bavarese e alla irlandese Guinness. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Brick Live con Paw Patrol a Castel Romano Outlet

Nel Centro McArthurGlen sarà possibile visitare la mostra Brick Live, per la prima volta in Italia, con quindici fantastiche installazioni giganti in mattoncini colorati dei personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini: Paw Patrol, Blaze, Shimmer&Shine e Abbi Hatcher dell’emittente televisiva statunitense Nick Jr. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

World Press Photo al Mattatoio

Ultimo fine settimana per visitare la 64esima edizione del World Press Photo. In mostra al Mattatoio le 141 foto finaliste del prestigioso premio di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti - presentati come singoli o come racconti - contribuendo così a costruire la storia del miglior giornalismo visivo mondiale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Torna il Pastena Festival

L’edizione 2021, che si terrà a Pastena (FR) nella suggestiva cornice delle sue famose Grotte, avrà nomi di rilievo internazionale nel suo cartellone concerti: da Eugenio Bennato, ad Enzo Gragnaniello, a Rione Junno insieme all’attore Paolo Sassanelli per un progetto speciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]