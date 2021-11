Weekend a Roma: cosa fare sabato 20 e domenica 21 novembre

Un weekend di fine novembre, con un clima autunnale che si prevede senza pioggia, che invita a uscire per ritagliarsi momenti di svago in città.

Il cartellone romano propone appuntamenti da vivere all’aperto e anche al chiuso, tra spettacoli teatrali, mostre e festival di arte. Il fine settimana è sinonimo anche di degustazioni e assaggi, di pasta e di vino. Tempo di shopping, anche natalizio, nei mercatini in giro per la città. Spazio ai più piccoli, e alle famiglie, con due appuntamenti dedicati ai bambini: dal teatro ai laboratori creativi. Ore di relax le propongono questo fine settimana anche i teatri della città, con commedie ironiche e spettacoli coinvolgenti.

Cosa fare a Roma sabato 20 e domenica 21 novembre

Tempo di degustazioni e assaggi alla Festa dell’Amatriciana da Eataly, per un viaggio culinario attorno ad uno dei piatti più iconici della regione. A Vignanello, in provincia di Viterbo, è in programma il secondo e ultimo weekend dedicato all’olio e al vino novello tra degustazioni, mercatini e spettacoli di sbandieratori. Un weekend all’insegna del varietà e dello spettacolo all’Ellington Club tra Burlesque Show e brunch domenicali accompagnati da musica. Una Roma sconosciuta e inedita è in mostra allo Spazio5, in un viaggio fotografico nell’Archivio Riccardi. Appuntamenti anche per i più piccoli, come il Festival Libri Monelli on laboratori, letture e spettacoli per tutta la famiglia. Ad ognuno il suo momento di divertimento e svago, un’occasione da non rimandare.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 20 e domenica 21 novembre a Roma e dintorni:

I mercatini

Sabato e domenica al Parco Labia torna l’Hippie Market, un evento dove poter scoprire la coloratissima carovana Hippie composta da Street Chef, artigiani e designer, musicisti, Street Band, ballerine, maghi, operatori olistici, dell’infanzia e scrittori. Shopping, anche in vista del Natale, all’Urban Bazar nella galleria d’arte Micro Arti Visive. Una mostra mercato dedicata ad artigiani, creativi e designer made in Italy, Urban Bazar propone abbigliamento, borse, accessori, scarpe di brand italiani. Torna l’edizione h24 del Vinyl Village alla Città dell’Altra Economia. Due giorni interi per diggare, per divertirvi, per passare nel miglior modo il vostro tempo a suon di buona musica tra migliaia di vinili e CD.

Eventi per bambini e famiglie

Al Circolo ARCI del Brancaleone due giorni con il Festival Libri Monelli, che vuole promuovere il piacere e l’urgenza della lettura tra i bambini e i ragazzi. Tra sabato e domenica in programma laboratori creativi, lo spettacolo di Capitan Calamaio e tante letture e animazioni. Sabato al Teatro Anfitrione lo spettacolo teatrale de “Il Piccolo Principe”. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Teatri

Al Teatro Olimpico, Francesca Reggiani porta in scena lo spettacolo “Gatta Morta”. Un nuovo one-woman-show con personaggi e sketch inediti sulle pari opportunità, che spesso non sono né tanto pari, né molto opportune. Al Teatro Ciak va in scena una commedia d’autore, “Aiutami amore mio”, con Debora Caprioglio e Maurizio Micheli, ispirata all’omonimo film di commedia all’italiana degli anni 60’con Alberto Sordi e Monica Vitti. Laura Morante porta in scena al Teatro Ambra Jovinelli lo spettacolo “Io Sarah io Tosca” sulla storia di Sarah Bernhardt, grande diva francese a cui Sardou dedicò il suo celebre dramma La Tosca, messo in musica da Puccini. A Ostia al Teatro del Lido va in scena lo spettacolo “Le intellettuali di Piazza Vittorio”, un riadattamento di Le intellettuali di Moliere, che parla anche in chiave ironica di donne che cercano di conciliare le loro mille attitudini.

Festa dell’Olio e del Vino Novello

A Vignanello, in provincia di Viterbo, si svolgerà la XXI edizione della Festa dell’Olio e Vino Novello accompagnandoli con visite guidate e percorsi del gusto e degustazioni guidate. Nei weekend sarà presente anche un mercatino dell’artigianato, allietato da rievocazioni storiche e dallo spettacolo di sbandieratori e musici di Vignanello. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell’amatriciana

Da Eataly un weekend dedicato al piatto originario della città di Amatrice, immancabile nei menu delle osterie romane e non solo. Al terzo piano di Eataly, si potrà assaporare un ricco ventaglio di proposte culinarie da quelle più classiche a quelle più sfiziose, ovviamente tutte a base di amatriciana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra fotografica su Roma

Allo Spazio5 in mostra gli scatti dell’Archivio Riccardi dal tema “Roma. Miseria, Bellezza, Coraggio”. Oltre 3 milioni di negativi realizzati nel corso di una lunga carriera, iniziata da Carlo Riccardi ritraendo i soldati alleati di stanza nella Roma appena liberata, e poi esplosa come ‘paparazzo’ negli anni della Dolce Vita ma anche fotoreporter per varie testate, ritraendo i più diversi personaggi, eventi e situazioni che hanno scandito gli ultimi 70 anni di Storia del nostro Paese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Musica e Burlesque

All’Ellington Club sabato e domenica va in scena la musica e il Burlesque Show. Sabato 20: Burlesque Show alternato a Orchestra Swing di Emanuele Urso. Domenica 21: Brunch con Vinyl DjSet, apertura dalle ore 11.00 e chiusura alle ore 19:00 con ingresso libero. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rassegna d’arte sulla Togliatti

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo è in programma la Rassegna “Luci sulla Togliatti”, per sovvertire gli stereotipi di un tema mai abbastanza approfondito, quello del mondo sommerso del lavoro sessuale. Sabato e domenica va in scena Togliatti Mon Amour di Carlotta Piraino in collaborazione con Fortezza Est e Festival Mauro Rostagno. Lo spettacolo racconta il mondo notturno di viale Palmiro Togliatti, attraverso la storia del “Furgonaro”, utente del blog Spotted Togliatti cui diversi “clienti” scrivono in anonimato recensioni dei propri incontri. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival delle Arti a Capranica

Torna a Capranica “Nuvola Creativa. Festival delle Arti”, che quest’anno ha come sottotitolo “Ghê Gaia Terra/ Riflessioni sul rapporto tra Uomo e Ambiente”. Oltre sessanta gli artisti coinvolti, tra pittori, musicisti, performer e poeti. Una rassegna di racconti e di atmosfere, di rimandi e di storie in cui lo sguardo è puntato sull’universo dell'ambiente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]