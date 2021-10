Weekend a Roma: cosa fare sabato 2 e domenica 3 ottobre

Un weekend che inaugura le ottobrate romane e che, complici le temperature più piacevoli, diventa il momento giusto per riappropriarsi completamente del migliore svago che offre la città.

Un fine settimana di eventi che propongono un giro tra gli stand più particolari dei mercatini di quartiere, o che invitano ad assaporare della buona birra, con feste ad hoc. Spazio anche alla cucina di strada e all’assaggio di tipicità italiane. Il cartellone romano ha in programma anche una fiera internazionale, mostre di fotografia o dedicate al design e spettacoli teatrali, all’insegna dello svago culturale. Spazio anche a chi ama la buona musica, con concerti e musica dal vivo da ascoltare immersi nel verde e nel fascino di siti archeologici.

Cosa fare a Roma sabato 2 e domenica 3 ottobre

Tra gli eventi attesi del weekend c’è Romics alla Nuova Fiera di Roma, che porta in città il meglio del settore fumetti, animazione e games. Ottobrate significa anche mercatini, come per l’Open Day di Testaccio o l’angolo vintage al Pigneto Vinyl Fest, dedicato agli appassionati dei dischi in vinile. Musica da acquistare o da ascoltare, partecipando alla tappa romana del tour del cantautore Mario Biondi. Oppure andare a teatro, scegliendo tra una commedia brillante o uno storico spettacolo d’autore, in replica da svariate stagioni. Appuntamenti da prendere al volo, che durano il tempo di un weekend.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 2 e domenica 3 ottobre a Roma e dintorni:

I mercatini

Domenica all’ Ellington Club nel quartiere Pigneto è in programma il Pigneto Vinyl Fest. Il primo mercatino del disco di quartiere dove si potranno trovare venditori selezionati, DJ set di ricerca rigorosamente in vinile. Al Parco Labia, sabato e domenica, si svolgerà l’Hippie Market, Una due giorni in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche, lezioni di yoga, spiritualità, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, ma anche performance artistiche, momenti musicali, e area kids con laboratori creativi.

Birra e assaggi gastronomici

Birra e non solo, alla Festa della Birra al Cargo Burger Lab, un ex container navale all’interno di un’ex segheria. Assaggi di cibo e bevande all’Open Day del Mercato Testaccio che propone un’Ottobrata Testaccina all’insegna anche dell’intrattenimento e dei laboratori per bambini. Sabato e domenica saranno piccanti, per gli amanti del peperoncino. La manifestazione HOTtobre Piccante porterà dalla Calabria e dal mondo un’esposizione unica ed esclusiva di oltre 150 varietà di peperoncini. In programma dibattiti, racconti e assaggi di ricette da chef. Gli amanti del famoso cibo da strada non potranno saltare l’appuntamento con la nuova tappa del Festival di Street Food al Gazometro. Sabato e domenica si potranno scoprire piatti dai sapori autentici, da gustare nel più grande ristorante sotto le stelle di Roma, affacciati sulle sponde del Tevere.

Appuntamenti musicali

Sabato 2 ottobre, alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium il cantautore e performer Mario Biondi porta in concerto le canzoni del nuovo tour. Musica jazz che si coniuga alle note calde del soul e del funk. Uno spettacolo tutto da ascoltare. Nella cornice storica del Mausoleo Cecilia Metella inizia la rassegna musicale Around Jazz. Si inizia sabato 2 ottobre, con due grandi della musica italiana: John De Leo e Roberto Gatto. Domenica 3 sarà Alessandro Haber a intrattenere gli spettatori con l’emozionante spettacolo “Johann dalle Nuvole” di Ramberto Ciammarughi, uno dei più geniali pianisti e compositori della musica italiana.

Spettacoli teatrali

Fino a domenica al Teatro Cometa Off è in programma la commedia "Forse Non Lo Sai Ma Pure Questo è Amore", scritta e diretta da Alessandro Sena, dove il cast di attori porta in scena un mondo al contrario dove però le regole ed i sentimenti sono sempre gli stessi, a prescindere dalla sessualità delle persone. Uno spettacolo storicamente apprezzato dal pubblico e che negli anni ha avuto numerose repliche è lo spettacolo in scena all’Altrove Teatro Studio fino a domenica, dal titolo “Mumble Mumble - ovvero confessioni di un orfano d’arte” con l’attore Emanuele Salce.

Festival del fumetto Romics

Torna fino a domenica il Festival Internazionale Romics alla Nuova Fiera di Roma. La XXVII edizione del Festival sarà un’edizione speciale, un grande reboot: tra i padiglioni la possibilità di immergersi in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiori e design

Un Festival interamente dedicato alla natura e al floreal design, che si svolge in due luoghi che rappresentano il valore della natura e la declinazione contemporanea dell’arte e del design, nella citta? di Roma: Portuense 201 e il Parco della Caffarella. Due giorni di eventi, tra racconti e installazioni artistiche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fotografia e natura

Una mostra per esplorare da vicino la natura. Click IN Natura, il titolo dell’esposizione: venticinque scatti di Gabriele Ferramola tra macrofotografia e fotografia notturna raccontano la natura, i suoi colori e i dettagli più sorprendenti. Esperienze vissute in prima persona dal fotografo romano e riproposte ai visitatori cosicché anche loro possano rivivere quelle emozioni riportate su carta, tele o alluminio. In mostra negli spazi di Wire Coworking Space. [TUTTE LE INFORMAZIONI]