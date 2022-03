Weekend a Roma: gli eventi di sabato 19 e domenica 20 marzo

Vigilia di primavera. Giornate più lunghe, temperature miti, voglia di trascorrere un sabato e una domenica all'aperto, all'insegna della cultura, della spensieratezza, del buon mangiare e del buon bere.

Tutti desideri realizzabili a Roma nel fine settimana del 19 e 20 marzo. Proprio come la natura, infatti, la Capitale sboccia proponendo un calendario ricchissimo di eventi per tutti i gusti e tutte le età, che si aggiungono ai già numerosi appuntamenti per la Festa del papà.

Cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 marzo

Per chi ha voglia di dedicare il weekend alla cultura, tante sono le mostre da visitare in città: al Chiostro del Bramante c'è "Crazy - La follia nell'arte contemporanea". Resta ancora aperto il Balloon Museum al Pratibus District. Visitabile per tutto il mese di marzo la mostra di Klimt a Palazzo Braschi, mentre quella su Giacomo Boni nel Parco Archeologico del Colosseo sarà aperta fino alla fine di aprile.

A Roma apre anche la Casa delle Farfalle, che immerge in un'atmosfera affascinante. Per chi vuole aggiungere un pizzico di divertimento al weekend, riapre ufficialmente Cinecittà World, il parco del cinema e della tv in zona Castel Romano. Da Eataly arrivano tantissime birre artigianali; al teatro ci sono due "pezzi forti" come Don Chisciotte e Rugantino. Appuntamenti anche per gli amanti dei motori e per i più piccoli della famiglia.

Vediamo, dunque, nel dettaglio quali sono i principali appuntamenti di sabato 19 e domenica 20 marzo:

Festa delle Birre Artigianali

Eataly dà appuntamento a tutti i beer lover da venerdì 18 a domenica 20 marzo, per poter assaporare oltre 50 birre artigianali, una selezione di sidro e birre gluten free. Il terzo piano dello store romano ospiterà le eccellenze produttive di Alta Quota, Balabiott, Beerfellas, Birra dell'Eremo, Birreria Eataly, Brewfist, Claterina, e tanti altri birrifici. La Festa delle Birre Artigianali di Eataly Roma si aprirà con il Ballo delle Debuttanti. Andrea Turco, ideatore e fondatore di Cronache di Birra, presenterà 13 birre inedite di altrettanti birrifici italiani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Don Chisciotte all'Ambra Jovinelli

Questo weekend e fino al prossimo 27 marzo, Alessio Boni veste i panni dell’epico personaggio di Cervantes “Don Chisciotte” accompagnato da un peculiare Sancho Panza: l’attrice turca musa di Ferzan Ozpetek, Serra Y?lmaz. “Don Chisciotte” è un’opera immensa che celebra gli eroi incompresi, coloro che nel corso dei secoli hanno osato avvalersi del sogno e dell’immaginazione ponendosi controcorrente rispetto alle convenzioni sociali e per questo sono stati etichettati come pazzi. Lo spettacolo è in scena al Teatro Ambra Jovinelli. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinecittà World riapre

Cinecittà World, il parco del cinema e della TV, riapre da sabato 19 marzo per una nuova stagione ricca di novità, emozioni e spensieratezza: 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Il parco si impreziosice anche con alcuni capolavori del cinema, infatti apre un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto: Il Giardino degli Dei, una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Crazy - La follia nell'arte contemporanea

Al Chiostro del Bramante è arrivata CRAZY - La follia nell'arte contemporanea un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Rugantino torna in scena al Sistina

Una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina rivive per la gioia del pubblico: con la supervisione di Massimo Romeo Piparo sarà di nuovo in scena la maschera amara e dissacrante di "Rugantino" dei mitici Garinei & Giovannini. Sul palco Serena Autieri, Michele La Ginestra, Edy Angelillo, con la partecipazione di Massimo Wertmuller nel ruolo di Mastro Titta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inaugurazione del primo Weber Store

Una nuova sede Solara Garden sta per inaugurare nell’area dell'ex Drive In a Casalpalocco Roma, in Via Pindaro 21. Lo storico marchio del florovivaismo romano presenta al pubblico un garden dal concetto rivoluzionario e moderno. Per lanciare questa nuova iniziativa ed avendo il più importante centro di BBQ del centro Italia, il 19 marzo inaugura il "Weber store Roma" con tanto di "Grill Academy". Dalle 11 alle 15, si terrà anche un corso/show cooking con il famoso influencer di cucina Max Mariola. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days, mercatino giapponese a Roma

Il Mercatino Giapponese inaugura la nuova stagione con un "Japan Days" ricco di contenuti e novità. Gli ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso orientale tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante. Il Mercatino Giapponese, in programma dal 19 al 20 marzo, prevede anche laboratori, workshop, dimostrazioni di arti marziali, spazio bimbi e altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La casa delle farfalle

Apre a Roma "La casa delle Farfalle", un giardino magico, dove le farfalle sprigionavano tutta la loro bellezza. L'inaugurazione è prevista per il 19 marzo in via Labico 140. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. E un parcheggio a disposizione dei visitatori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Arriva il Kia Tour Sportage

Fino a domenica 20 marzo, presso i centri commerciali Euroma 2, Porte di Roma, GranRoma, si svolgerà una tappa del tour di Kia dedicato a Sportage e alla gamma elettrificata con la collaborazione dei concessionari di zona, Leonori, Kmotors Roma, GierreAuto. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei motori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Pinocchio and friends", l'incontro al Museo Explora

Appuntamento per i più piccoli da Explora domenica 20 marzo con i personaggi di Pinocchio and Friends. I bambini tra i 3 e i 10 anni di età potranno vivere una giornata per immergersi nell’atmosfera della fiaba più amata, insieme a Pinocchio e alla sua inseparabile amica piratessa Freeda, ma anche al Grillo Parlante. E saranno protagonisti del laboratorio “1, 2, 3... Salto!”: un momento dedicato alla creatività che consentirà ai più piccoli di sperimentare la costruzione di un gioco e divertirsi con i propri amici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma nel weekend del 19 e 20 marzo a Roma