Weekend a Roma: cosa fare sabato 19 e domenica 20 giugno

Sabato 19 e domenica 20 giugno ad attendere i romani sarà un weekend di piena estate, da vivere all'insegna del relax, dello spettacolo e del divertimento. La macchina della cultura è ripartita a pieni giri con arene cinematografiche, concerti all'aperto, mostre per grandi e bambini e tanto altro ancora. E poi quello del 19 e 20 giugno sarà anche un nuovo weekend di Europei, con una Fan Zone e tanti maxischermi allestiti in città per vedere l'Italia in campo contro il Galles domenica sera.

Cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 giugno

Ci sono gli appuntamenti con Il Cinema in piazza, nelle arene di San Cosimato, Parco della Cervelletta e nella nuovissima arena di Monte Ciocci. Prosegue il cartellone di CineVillage Talenti e quello dei concerti e degli spettacoli di "Si può fare", la rassegna estiva che prende vita all'Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz.

Un weekend per grandi e piccini quello in arrivo, con porte riaperte a Cinecittà World e Roma World per chi ama i parchi divertimenti e i parchi a tema, ed eventi speciali per gli amanti del vino, della pizza e dello street food.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 19 e domenica 20 giugno a Roma e dintorni:

Europei 2021, i maxischermi in città

Un weekend entusiasmante di Europei che vedrà l'Italia giocare - nella serata di domenica - contro il Galles. Dopo aver battuto 3-0 sia la Turchia che la Svizzera, il terzo match degli Azzurri agli Euro 2020 si potrà seguire ancora sui numerosi maxischermi allestiti in città: da piazza del Popolo ai Fori Imperiali, dall'Eur al Gazometro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cinema in piazza

Tanti gli appuntamenti del fine settimana nelle arene del Cinema in piazza. Sabato 19 giugno, a San Cosimato, serata per bambini con "Il re leone", film della Walt Disney nel 1994. Domenica 20 giugno, invece, appuntamento con "Magnifica presenza" di Ferzan Ozpetek. Ci spostiamo al Parco della Cervelletta dove, sabato è in programma "Alice nelle città" di Wim Wenders e domenica prosegue la visione della saga del maghetto più famoso del mondo con “Harry Potter e la camera dei segreti” di Chris Columbus. Si accendono i riflettori anche dell'arena Monte Ciocci con Carlo Verdone che omaggia Nino Manfredi e la proiezione di "Brutti, sporchi e cattivi" a Monte Ciocci. Domenica 20 giugno la settimana de "Il Cinema in Piazza" a Valle Aurelia si conclude con Enrico Vanzina, che presenta “Febbre da Cavallo – La Mandrakata”, omaggio a Gigi Proietti e Carlo Vanzina.

CineVillage Parco Talenti, gli appuntamenti del weekend

Al CineVillage Parco Talenti, sabato 19 giugno in programma l'incontro con Matteo Garrone, a seguire la proiezione del film Pinocchio. Domenica 20 giugno, invece, incontro con Federico Zampagnone e a seguire la proiezione del film Morrison. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I concerti alla Casa del Jazz

Incontro in musica ad altissimi vertici quello tra Enrico Rava e Danilo Rea in programma sabato 19 giugno alla Casa del Jazz. Appuntamento alle 21 a Villa Osio, all'interno della rassegna estiva Si può fare. Domenica 20 giugno, invece, il cartellone della manifestazione vede protagonista la poesia di Pasolini e il jazz sullo stesso palco con Roberto Gatto Perfect Trio & Valerio Mastandrea. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il concerto di Emma all'Auditorium Parco della Musica

Prosegue anche la programmazione della rassegna Si può fare all'Auditorium Parco della Musica. Venerdì 18 e sabato 19 giugno canta Emma sul palco della Cavea. L'artista rincontrerà il suo pubblico e per celebrare insieme i suoi primi dieci anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti Fortuna. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Città della pizza a Roma

I migliori pizzaioli d'Italia si riuniscono nella Capitale. Dal 18 al 20 giugno torna a Roma La Città della Pizza. Tre giorni dedicati alla promozione delle tante sfaccettature della pizza, in un viaggio da Nord a Sud, passando per il Centro. La manifestazione si svolgerà presso il Ragusa Off, con ingresso gratuito e la possibilità di assaggiare le pizze più buone d'Italia scegliendo tra oltre 45 ricette dalle più tradizionali alle più creative., comprandole con gettoni acquistati all'ingresso o con pre-acquisto online. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Riapre Cinecittà World

Fun is back! Il divertimento è tornato. Dopo mesi di rinunce e lockdown è ora di tornare a vivere e divertirsi in sicurezza in luoghi sicuri e controllati come i parchi divertimento. Da giovedì 17 giugno ha riaperto Cinecittà World, il Parco del Cinema e della Tv di Roma. Una vacanza a due passi dalla Capitale. Ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Nel mondo degli Antichi Romani a Roma World

Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: ha aperto nella Capitale il nuovo Parco Roma World che porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

International street food a Ostia

Dopo circa un anno e mezzo, torna all’insegna dell’eccellenza, nelle maggiori piazze italiane la V Edizione dell’International Street Food 2021, il circuito più importante nazionale del cibo di strada. La prima tappa sarà ad Ostia da venerdì 18 a domenica 20 giugno sul lungomare in piazza Magellano. Protagonisti gli chef su strada, che difendono con caparbietà e orgoglio i loro street food, all'insegna di tutti i cibi migliori di strada, dagli arrosticini, alle bombette pugliesi, all’ampredotto toscano, al coppo di pesce, alle prelibatezze dell’hamburgheria gourmet, alla puccia pontina, al messicano, alla paella, non mancheranno la pizza ed i birrifici italiani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cantine aperte nel Lazio

L'evento per gli amanti del turismo enogastronomico replica nel Lazio. Sabato 19 e domenica 20 giugno torna Cantine Aperte, l’appuntamento amato dai wine lover che, sulla scia del grande successo registrato nel tradizionale ultimo weekend di maggio, vuole inaugurare la stagione più calda dell’anno nel segno del vino e della valorizzazione dei tanti territori vitivinicoli del Belpaese. Diverse le cantine che aderiscono all'iniziativa nella nostra regione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Scopri qui tutti gli altri eventi in programma nel weekend a Roma