Weekend a Roma: cosa fare sabato 19 e domenica 20 febbraio

Terzo weekend di febbraio, meteo abbastanza favorevole senza piogge all'orizzonte e tanti eventi da non perdere a Roma e dintorni. Quello di sabato 19 e domenica 20 febbraio sarà un fine settimana all'insegna delle mostre nei musei e a cielo aperto, delle visite guidate alla scoperta degli angoli più nascosti della città, dello street food e non solo.

Cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 febbraio

Le mostre continuano ad essere grandi protagoniste dell'inverno in città. Grande novità al Chiostro del Bramante che presenta "Crazy - La follia nell'arte contemporanea". Da non perdere anche il Balloon Museum al Pratibus District, la mostra di Klimt a Palazzo Braschi, quella su Giacomo Boni nel Parco Archeologico del Colosseo, La via delle api al Museo Civico di Zoologia. Riflettori accesi inoltre sullo street food protagonista da Eataly per tutto il weekend con proposte davvero succulente. Nuovo spettacolo con Ambra Angiolini al Teatro Ambra Jovinelli, al Parioli arrivano Ale e Franz e tanti altri sono gli appuntamenti per grandi e piccini da non perdere nel weekend del 19 e 20 febbraio a Roma.

Vediamo dunque, nel dettaglio, quali sono:

Crazy - La follia nell'arte contemporanea

Al Chiostro del Bramante arriva CRAZY - La follia nell'arte contemporanea un grande progetto creativo ed espositivo a cura di Danilo Eccher. Ben 21 artisti di rilievo internazionale, più di 11 installazioni site-specific inedite. La pazzia, come l’arte, rifiuta gli schemi stabiliti, fugge da ogni rigido inquadramento, si ribella alle costrizioni, così anche Crazy. Nessun percorso ordinario e prevedibile a favore di un’esplosione creativa capace di espandersi, come le colate di pigmento di Ian Davenport sulle scale e di modificare la percezione spaziale, come l'ambiente di Gianni Colombo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Uncharted: un’epica avventura piena di azione arriva nelle sale

Uncharted, le avventure del videogioco più venduto degli ultimi tempi diventano un film che arriva in molte sale romane nel weekend. Un gioco di avventura ad alta azione basato su fatti storici, personaggi emozionanti, cacce al tesoro e tutti gli elementi che lo rendono eccitante per gli spettatori. Il film Uncharted è un ritorno al classico film d'avventura, con un tocco molto contemporaneo e moderno. I suoi sono personaggi con cui non si vede l'ora di andare all'avventura e scoprire come elaborano i loro problemi e si legano l'uno all'altro. In Uncharted, in uscita nelle sale giovedì 17 febbraio, gli spettatori vedranno per la prima volta il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Street Food Festival da Eataly Roma

Per avere un assaggio delle tante specialità mordi e fuggi presenti in Italia, Eataly Roma ha organizzato, durante la Festa dell’Orgoglio Locale, un festival dedicato proprio allo Street Food che si terrà dal 18 al 20 febbraio. Nel grande mercato a Ostiense il "cibo da strada" sarà presente in tutte le sue espressioni. Al terzo piano, infatti, sarà possibile gustare baccalà panato, hot dog, montanare, piadine, tigelle, hamburger e tanto altro ancora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Balloon Museum al Pratibus District

A Roma c'è un museo diverso dal solito che vale la pena scoprire, magari proprio il prossimo weekend. Si tratta del Balloon Museum all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma, il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore sarà circondato da gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna all'Ambra Jovinelli

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna in scena all'Ambra Jovinelli con Il nodo. Una madre e un’insegnante, in un intenso confronto che parla di bullismo e di rapporti genitori-figli. Due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza. Dopo lo straordinario successo avuto negli Stati Uniti, Il nodo, della giovane Johnna Adams approda a Roma. Lo spettacolo è in scena dal 17 al 27 febbraio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giacomo Boni. L’alba della modernità", la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Il Parco archeologico del Colosseo dedica una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925): la vita e la personalità del famoso archeologo e architetto sono raccontate nei luoghi dove ha principalmente operato e di cui ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino. Autodidatta, con una formazione di disegnatore nei cantieri veneziani, col tempo diviene archeologo e architetto sviluppando metodi innovativi di scavo – a cominciare da quello stratigrafico – di restauro, di documentazione e di valorizzazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Klimt. La Secessione e l'Italia in mostra a Palazzo Braschi

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi protagonista la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Una mostra che ripercorre le tappe dell’intera parabola artistica di Gustav Klimt, il suo aspetto “pubblico”, e, oltre a presentarne il ruolo di cofondatore della Secessione viennese, per la prima volta indaga sul rapporto dell'artista con l’Italia, narrandoci dei suoi viaggi e dei suoi successi espositivi. La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti, che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ale e Franz con "Comincium" al Teatro PariolI

Arriva al Parioli – dal 16 al 27 febbraio - uno degli eventi più attesi della stagione. Ale e Franz saranno i protagonisti di "Comincium", scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis per la regia Alberto Ferrari. La coppia di comici rincontra il pubblico a distanza di tempo con tanta voglia di divertirsi e divertire. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Grande, grosso e vaccinato", lo show di Dado

Fino a domenica, al Teatro Golden c'è il nuovo show di Dado, "Grande, grosso e vaccinato". La quotidianità al centro della satira di costume, un genere utilizzato nei secoli e riletto in chiave geniale dal comico romano, che lancia anche la challenge #facciadateatro per "boicottare il divano di casa" e invitare il pubblico a scegliere il teatro. In un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo, il comico torna a dispensare buonumore per far ridere il pubblico come rimedio naturale per il benessere mentale e fisico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata a Testaccio tra antico e moderno

l moderno quartiere di Testaccio, compreso tra via Marmorata, le mura Aureliane ed il fiume Tevere fu previsto dal piano regolatore del 1873 come edilizia popolare che doveva sorgere accanto agli impianti industriali moderni in funzione fino agli anni ’70. Divenne pertanto il quartiere operaio di Roma. Domenica 20 febbraio è prevista una passeggiata guidata nel quartiere della durata di circa 2 ore e 30 minuti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti per i bambini

Fine settimana su misura anche per i romani più giovani. Tanti gli appuntamenti per i bambini in programma sabato 19 e domenica 20 febbraio:

La via delle api

La via delle api riapre nuovamente al Museo Civico di Zoologia, dal 4 febbraio al 29 maggio 2022. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Spettacolo per bambini "Un Naso tutto rosso - A carnevale ogni rima vale"

Sabato 19 febbraio, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "Un Naso tutto rosso - A carnevale ogni rima vale" di e con Massimiliano Maiucchi e Mimo Sasha. I bambini sono attesi mascherati. Un naso tutto rosso” è uno spettacolo di arte varia che da oltre 20 anni l’autore Massimiliano Maiucchi, propone nelle scuole, nelle biblioteche, nei festival letterari e nelle piazze di Roma e d’Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A caccia di animali e piccoli obelischi

Sabato 19 febbraio è in programma una visita guidata per i più piccoli organizzata da 10GuidesofRome. Una passeggiata per le vie, piazze e vicoli dei rioni Pigna, Sant'Eustachio e Ponte. Attraverso indizi e indovinelli, si andrà alla scoperta di un affollato zoo di animali di pietra, ma anche "piccoli" obelischi e tante curiosità sulle tracce della divinità egizia Iside e del suo antico e misterioso santuario nel Campo Marzio. Il percorso tematico della durata di 2 ore si svolge all'esterno, e partirà con un numero minimo di 9 partecipanti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

L'impero dei Dinosauri all'Orto Botanico

Impero dei Dinosauri è il nuovo progetto divulgativo dell’Associazione Paleontologica A.P.P.I. in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma – Dipartimento di Biologia Ambientale (Sapienza Università di Roma) in mostra fino al 3 aprile 2022. Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che consente ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]