Weekend a Roma: cosa fare sabato 18 e domenica 19 settembre

Un weekend di fine estate, con la voglia di godersi la fine stagione di vacanze all’aperto. Complici le temperature un po’ più miti e le giornate ancora un po’ lunghe.

La città resta un palcoscenico a cielo aperto, tra festival di cinema con proiezioni di film per tutto il fine settimana e performance di artisti con mostre e spettacoli dal vivo dal centro città alle periferie. Ma anche visite guidate tra le strade dei quartieri, alla scoperta di curiosità e storia. Spazio anche alle sagre e allo street food, tra tradizioni locali e non. Non mancano gli appuntamenti con la musica dal vivo, con i concerti di cantautori di successo ed emergenti. Ma anche il teatro, con eventi per tutta la famiglia: dalla prosa al balletto, fino al teatro per grandi e bambini.

Cosa fare a Roma sabato 18 e domenica 19 settembre

Tra i festival artistici in giro per la città, che si inaugurano in questo weekend, c’è il Corviale Urban LAB che vede protagonista il quartiere dentro e attorno al Serpentone. Un altro quartiere protagonista di un festival di cinema è il Pigneto, con il Pigneto Film Festival. Fuori Roma, tanti eventi gastronomici e sagre da Tivoli a Cecchignola, per citarne solo alcuni. Live in concerto si potrà ascoltare Sergio Cammariere, durante la sua tappa romana alla Casa del Jazz. Tra gli spettacoli dal vivo, anche una proposta per i bambini e le famiglie al Centrale Preneste Teatro. Per fare brevi viaggi, anche con la fantasia.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 18 e domenica 19 settembre a Roma e dintorni:

Quartieri tra arte e spettacoli

A Corviale si inaugura la decima edizione di Corviale Urban Lab, spettacoli, mostre e concerti che per il weekend illumineranno con l’arte il Nuovo Corviale. Iniziando da sabato con il Progetto delle Memorie, una mostra che vuole riappropriarsi simbolicamente degli spazi comuni del famoso Piano Libero del Serpentone. Nel quartiere del Quadraro va in scena Attraversamenti Multipli, un festival che tra concerti, performance artistiche e installazioni nel cuore del quartiere saranno un modo per connettersi ai luoghi e alle persone, attraversando gli spazi, le storie e le emozioni che solo il teatro e le performance possono dare. Nel Terzo municipio, il Festival Sòcrates si svolge negli spazi aperti del Circolo ARCI del Brancaleone e utilizza la lente dello sport e del racconto sportivo per guardare alla nostra società, come con i tornei di “biliardino letterario”. Videocittà 2021 vede protagonista l’Eur, con una programmazione ricca di eventi tematici, di approfondimento sull’audiovisivo e show emozionali di contaminazione, caratterizzati dalla fusione tra le discipline che si svolgeranno tra Piazza John Kennedy e il suggestivo Giardino delle Cascate all’Eur.

Sagre e degustazioni

Nella frazione di Guadagnolo, si svolge la Festa delle More e si possono assaggiare questi frutti selvatici, immersi nello spettacolo naturale di questo piccolo paese situato a 1218 metri sul livello del mare. A Tivoli, in occasione del 73esimo Settembre Tiburtino, è in programma la Sagra della pizzetta fritta. Cibo e cultura sono protagonisti di Falastin, il Festival della cultura Palestinese al Circolo Arci Concetto Marchesi, vicino alla fermata della Metro B Santa Maria del Soccorso. Dall'arte ad assaggi della cucina palestinese. Ma anche cinema, musica, danza, laboratori e molto altro. Dai sapori della Palestina alle birre, protagoniste dell’Oktoberfest a Cecchignola, con tante birre artigianali, street food e musica live. Per gli amanti dello Street Food, l’evento itinerante questo fine settimana fa tappa a Colleferro, con le ricette degli Street Chef di tutta Italia e i piatti della cucina internazionale di strada.

Passeggiate culturali guidate nei quartieri

Si inizia sabato con una passeggiata tra Testaccio e Ostiense sulle tracce del film "Le fate ignoranti" di Ozpetek che ha consacrato il panorama della Roma post industriale nel cinema. Ad accompagnare il percorso la lettura di saggi e poesie, tra cui opere di Pasolini. Domenica è in programma una passeggiata guidata su via Prenestina fino al Pigneto seguendo le tracce del film "Fantozzi" in cui Paolo Villaggio interpreta per la prima volta il celebre ragionier Fantozzi. Un viaggio nelle origini del Pigneto nato come quartiere popolare per ferrovieri e netturbini.

I Festival del cinema

All’Accademia di Francia a Roma, nella Villa Medici, inizia un nuovo festival del cinema con proiezioni serali all’aperto nei giardini della Villa, performances e installazioni, incontri sui film proiettati. Al Pigneto, il Pigneto Film Festival vuole raccontare, attraverso uno sguardo internazionale, una Roma inusuale. Durante il festival, cinque filmmaker stranieri dovranno immaginare e realizzare un prodotto audiovisivo utilizzando solo “materie prime” di uno dei quartieri più piccoli, alternativi e indisciplinati d’Italia. Nel Parco di Decima appuntamento con Decima Fest - Cinema e Musica, in programma serate di cinema, musica e incontri per riflettere su temi come l'ecologia, i giovani, il lavoro.

I concerti del weekend

Sabato tre concerti in programma. Sergio Cammariere fa tappa a Roma per presentare dal vivo alla Casa del jazz il suo ultimo album Piano Nudo, una raccolta di canzoni in stile modern jazz. L’occasione per ascoltare brani, che spaziano tra blues, jazz e musica classica. Alla Terrazza del Gianicolo, sarà live in concerto The Leading Guy,. L’artista è tornato in tour, e per la prima volta propone alcuni dei brani inediti che saranno contenuti nel suo nuovo progetto discografico interamente in italiano. Nel cartellone di eventi di Videocittà, c’è la tappa del tour estivo di M¥SS KETA. Tra suoni stupefacenti e visual psichedelici, il sorprendente show di MYSS KETA & DPCM presenterà per la prima volta dal vivo alcuni brani dei suoi ultimi due lavori discografici.

Teatro per tutta la famiglia

Sabato e domenica andrà in scena al Globe Theatre “Falstaff e le allegre comari di Windsor”. Una commedia capitanata da donne, protagonista l’amore contrastato tra giovani, equivoci, scambi, travestimenti e beffe. Al Centrale Preneste Teatro il Festival internazionale di circo-teatro sociale Bolla!, un weekend colorato e divertente per tutta la famiglia all’insegna del circo e del teatro di strada. Domenica sarà in programma “Domeniche in festa” con truccabimbi, laboratori e letture per grandi e piccini. Sabato e domenica un nuovo appuntamento al Teatro dell’Opera con il Balletto in due atti di Notre-Dame de Paris, con il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Mostre e Festival digitali

Al Circo Massimo prosegue l’evento Circo Massimo Experience per una visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del grande palco storico di Roma, tra ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche attraverso tutte le sue fasi storiche del luogo. Sabato e domenica, nuova edizione del Silent Rome Festival, che si svolge tra Parco della Balena, Villa Farinacci e il Mercato Trieste. Una rassegna di cinema, musica, presentazioni di libri con gli autori, spettacoli per bambini i cui contenuti sonori sono trasmessi tramite cuffie Wi-Fi multicanale, ed è lo spettatore il protagonista che può esplorare i differenti contenuti sonori proposti.

La mostra sulla Ferrari

La Mostra “Questa mia Terra”, al Palazzo Sforza Cesarini a Genzano di Roma, espone le foto storiche della Ferrari. La Mostra è dedicata allo speciale legame che si è consolidato nel tempo tra il territorio di Maranello, i suoi cittadini e l'azienda del Cavallino Rampante. Il programma prevede inoltre, per il weekend, la Sagra del pane casereccio di Genzano nel borgo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Torneo The Padel show e Padelle in campo

L’evento, in un’unica tappa quest’anno a Roma, ha come obiettivo trattare tematiche come sport, cultura e cibo in maniera dinamica e aggregante creando eventi ad hoc. Protagonisti dell’evento uno degli sport più amati e praticati del momento dagli italiani, il padel, con il mondo del food. Sabato 18 settembre, “The Padel Show 2021”, con un connubio tra sport e gastronomia, vedrà la prosecuzione del torneo federale di padel fino ad arrivare a domenica 19 ?settembre, in cui sono previste le finali e la premiazione del torneo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Escursioni e musica a Tolfa

Tra concerti e il consueto Picnic musicale con escursioni a piedi o in mountain bike, tra boschi, prati e musica all’area aperta, sabato e domenica ci sono gli ultimi due giorni del Tolfa Jazz Festival. Sabato due concerti jazz entrambi a ingresso libero, presso la villa Comunale di Tolfa. Domenica i Picninc Musical, per passare un’intera giornata a contatto con la natura, passeggiando nei boschi alla scoperta anche di luoghi sconosciuti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]