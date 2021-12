Weekend a Roma: cosa fare sabato 18 e domenica 19 dicembre

Un weekend di metà dicembre con temperature ormai invernali in una Roma scaldata da tanti romani e turisti, in giro tra shopping natalizio e alla scoperta della bellezza di tante luminarie.

Il cartellone di eventi del fine settimana è ricco e vario, tra appuntamenti prettamente natalizi dedicati a chi vuole assaporare tutte le possibilità di svago del Natale con villaggi natalizi adatti a tutte le età, presepi in mostra e tanti appuntamenti con i mercatini dove trovare tante idee particolari di regalo. Ma il programma prevede anche tante mostre, inaugurate in questi giorni, e un festival che unisce la degustazione di vini ai libri.

Cosa fare a Roma sabato 18 e domenica 19 dicembre

All’Auditorium Parco della Musica Milena Vukotic sarà la voce delle Fiabe in Musica, un concerto di Natale di musica classica ispirato alle fiabe. In pieno centro storico della città, in via Margutta, torna l’esposizione dei Cento Pittori con opere incentrate sulla Divina Commedia di Dante Alighieri. Tanti i mercatini dell’artigianato e natalizi, visitabili in molti casi solo fino a questo fine settimana. Dal Parco Labia dove è in programma l’Hippie Market Xmas Edition, al Ragusa OFF con il Christmas Land tra artigianato e vintage. Ma anche tanti mercatini di Natale in città, come l’ampio Villaggio di Natale del Solara a Casal Palocco, e nei dintorni, come la mostra mercato nel borgo di Greccio tra banchetti in legno e luci di Natale. Tanti appuntamenti per regalarsi un po’ di magia del Natale nel weekend.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 18 e domenica 19 dicembre a Roma e dintorni.

I mercatini

A Casal Palocco, nel Villaggio di Natale del Solara, una shopping-experience innovativa che accompagna i clienti in un viaggio fatto in tutta sicurezza. All’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa ultimo weekend di shopping natalizio al Christmas Land, tra artigianato Vintage al chilo e imperdibili attività natalizie per bambini. Nel centro storico di Grecio si possono visitare i caratteristici chalet illuminati della Mostra mercato dell'Artigianato e dell'oggettistica dei Presepi. Il mercatino natalizio più green della città è alla Città dell'Altra Economia Green Market Christmas Edition tra artigianato artistico, sessioni di yoga, presentazioni di libri e un’area bimbi. Al Parco Labia, ancora per questo weekend, torna l’Hippie Market Xmas Edition che in questa edizione speciale è abbinato al Festival dei Dolci di Natale con tante degustazioni natalizie tra gli stand.

Il Natale per i bambini

Sabato, in via di Torrevecchia, alle ore 16 va in scena l’appuntamento con lo spettacolo per i bambini con “Una Magica Festa di Natale”, uno show interattivo tra fiaba e magia con Mago Turbo e la principessa Belle. Al Teatro Tirso de Molina, la mattina di domenica 19, sale sul palco uno dei personaggi più amati dai bambini, Mary Poppins, nello spettacolo “Praticamente perfetta”. Natale significa anche laboratori e lavoretti in cui si possono cimentare i più piccoli, come agli Orti Casa del Parco con l’appuntamento Orto avanzato nel Parco dell’Aniene.

Le mostre in città

Edizione autunnale per la Mostra Cento Pittori Via Margutta, che fino a domenica le opere di oltre cento artisti provenienti da tutte Europa dedicate alla Divina Commedia di Dante. Si resta con il naso all’insù all’Auditorium Parco della Musica, dove si possono ammirare le installazioni dal titolo Human Scape, che verranno proiettate sulla cupola della Sala Sinopoli. La street art quella di uno dei più amati street artist, Harry Greb, è in mostra con la sua prima personale “In Your Face” all’Exclusive Urban Art Gallery.

Il Villaggio natalizio di Gaeta

Nel borgo di Gaeta tra le luminarie che illuminano il centro storico c’è il Villaggio Incantato di Babbo Natale. Una magica esperienza per grandi e bambini dove sarà possibile incontrare personaggi fantastici, partecipare a laboratori creativi e assistere a spettacoli teatrali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Villaggio di Babbo Natale al Nuovo Tuscolo Sporting Club

Sabato e domenica il Nuovo Tuscolo Sporting Club si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale e nel Villaggio degli elfi con tanti laboratori creativi e golosi dove ogni bambino potrà decorare i dolcetti e portare a casa la sua creazione golosa. Nelle poste di Babbo Natale potrà scrivere e decorare la sua letterina, creare un quadretto ricordo del Christmas Village con mille colori brillantini e tanta magia del natale.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Mercatino Giapponese

All'Ippodrono Capannelle torna per un altro weekend il Mercatino Giapponese Christmas Edition. La mostra mercato a tema Giapponese, dove assistere a spettacoli, esibizioni di arti marziali e partecipare a workshop e laboratori creativi, diventa anche il posto dove trovare tante idee per lo shopping natalizio. Tutte ispirate all'Oriente e al Giappone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Milena Vukotic e le Fiabe in Musica all’Auditorium

Sabato all’Auditorium Parco della Musica andrà in scena il concerto di musica classica ispirato alle fiabe, Fiabe in Musica. Le Fiabe, tra cui l’opera di ?ajkovskij La fanciulla di neve, avranno la voce narrante di Milena Vukotic. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale in festa a Cave

Domenica nel Giardino del Teatro comunale della città di Cave, un giorno all'insegna di spettacoli e degustazioni natalizie. Tra mercatini di Natale e musica, tanti gli spettacoli che si alterneranno nel corso della giornata. Con l’arrivo anche di Babbo Natale sulla slitta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Amanda Sandrelli al Teatro Tor Bella Monaca

Sabato e domenica il sipario si alza su una famosa opera teatrale, “Lisistrata” di Aristofane. Ad interpretarla Amanda Sandrelli sul palco del Teatro Tor Bella Monaca. Una riscrittura del testo classico da parte di Ugo Chiti, possibile grazie alla sua capacità di interpretare la classicità con occhio contemporaneo e insieme rispettoso dell’originale, con la sua lingua sapida, ricchissima che sembra fatta apposta per rendere l’originale nella sua interezza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival dei vini e dei libri

A San Lorenzo lo spazio ESC Atelier Autogestito apre le porte ai visitatori con il Festival L/ivre dei vini e dei libri indipendenti. Sabato presentazione del libro “Jacobin Italia” e di Boosta Pazzesca's Lavoretti. Domenica è la volta della presentazione de “Il pirata. Antropologia del conflitto”. Ad accompagnare reading e presentazioni musica e djset. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra di Presepi artistici

Ad Alatri nelle sale del Museo Civico di Alatri e in alcuni locali del centro storico, si svolge la 18esima mostra di Presepi artistici, preziose opere esposte nuovamente al pubblico. Presepi realizzati da artisti locali che fanno immergere nelle atmosfere più suggestive del Natale. Dai presepi con pasta di sale a quelli classici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il concerto di Giordana Angi

Dopo l’uscita del suo nuovo album a maggio, “Mi muovo”, Giordana Angi la cantautrice che ha partecipato al talent show Amici è in concerto all’Atlantico domenica 19 dicembre. I biglietti sono disponibili online. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il mercato de gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi torna a Roma con la sua boutique a cielo aperto. Un giorno da dedicare al meglio del Made in Italy artigianale come pelletteria di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Piccola Fiera del Torracchio

Nel piccolo comune di Celleno, borgo tra i più belli del Lazio, gli artigiani e i creativi organizzano una Mostra Mercato di oggetti artigianali ed artistici. È l’occasione per conoscere o acquistare la tradizionale ceramica viterbese, assaggiare la produzione di ciliegie e confetture, accostarsi con curiosità a tecniche artigiane come illustrazioni, rilegatura e stampe artistiche; tessuti stampati o cuciti, giochi in legno, gioielli etnici e produzioni artistiche in vetro, mosaici e penne tornite. [TUTTE LE INFORMAZIONI]