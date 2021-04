Weekend a Roma: cosa fare sabato 17 e domenica 18 aprile

Weekend di metà aprile, in zona arancione, con la primavera che ancora si fa attendere dai romani, ma con diversi eventi per trascorrere un piacevole fine settimana in sicurezza nella Capitale.

Cosa fare a Roma sabato e domenica 17 e 18 aprile

La possibilità di perdersi tra le bellezze di Roma, di scoprire giardini nascosti, di andare a caccia di notizie nelle ville e nelle piazze più belle, di fare shopping all'aria aperta. Anche se l'emergenza Covid ha fermato tanti eventi, il weekend nella Capitale è animato e all'insegna della cultura e della natura.

Ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana del 17 e 18 aprile a Roma:

Hanami all'Orto Botanico di Roma

Sabato e domenica torna all'Orto Botanico di Roma l’antica usanza giapponese dell’Hanami, per ammirare la straordinaria fioritura dei ciliegi del Giardino Giapponese. Lungo il percorso che conduce dall’ingresso dell’Orto Botanico al Giardino Giapponese saranno esposte creazioni realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma in dialogo con composizioni di Ikebana. La visita si svolgerà in sicurezza e l'ingresso sarà possibile solo su prenotazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Free Spirit Market a Città dell'Altra Economia

Torna, domenica 18 aprile, il Free Spirit Market a Città dell'Altra Economia a Testaccio. L'evento, ad ingresso gratuito e completamente all'aperto, è un'occasione per poter scegliere da soli come vivere scoprendo una cultura alternativa fra espositori e artisti nel market intorno al prato. Mercatino olistico artigianale, trattamenti e tanto altro. Un appuntamento che si ripete ogni terza domenica del mese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma

Doppia tappa per il mercato tra i più amati d'Italia. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi saranno a Ponte Milvio (via Caporati) sabato 17 aprile e a Monte Sacro (in via Val Padana) domenica 18 aprile. In completa sicurezza e nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni dettate dai protocolli sanitari anti Covid, lo spettacolo delle famosissime "boutique a cielo aperto" riporta a Roma il meglio del Made in Italy artigianale, pelletteria, cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pedalata nella storia, percorso storico-archeologico tra la Caffarella e l'Appia Antica

Un suggestivo percorso guidato in bicicletta. Dapprima nella Valle della Caffarella e poi lungo la Via Appia Antica fino a Via di Tor Carbone. Un itinerario storico-archeologico per scoprire la strada romana che mostra intatti i segni di un passato illustre e affascinante. Durante il percorso, sull'antico tracciato si visiterà dall'esterno il complesso di Massenzio, la Tomba di Cecilia Metella. Mentresi entrerà nel Casale Ex Mulino (Caffarella) e nella Basilica di S. Sebastiano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata al Quadraro sulle tracce del film di Pasolini "Mamma Roma"

L'Associazione Ottavo Colle, sabato 17 aprile, propone un itinerario sulle tracce del film "Mamma Roma" (1962) girato in larga parte tra Quadraro e Don Bosco. I visitatori potranno passeggerete tra particolari edifici come "il boomerang", tra le case del quartiere "Cecafumo" (scoprendone anche l'origine del nome) attraverso stralci del film di Pier Paolo Pasolini "Mamma Roma" (1962). La passeggiata avrà termine al Parco degli Acquedotti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Passeggiata al Borghetto degli Angeli

Per domenica 18 aprile, invece, l'Associazione Ottavo Colle ha pensato ad una passeggiata a Villa Certosa nella zona nota come Borghetto degli Angeli tra la Casilina e Tor Pignattara. Un piccolo mosaico di Roma dove si intrecciano storie di lottizzazioni e contesse, edificazioni in epoca fascista, devozioni alla Madonna degli angeli e scontri tra studenti di destra e di sinistra che videro uno di questi avere la peggio, Ciro Principessa a cui è dedicato il parco e alcuni murales. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le Divinità dell'Antico Egitto: laboratorio pratico all'aperto per bambini

Domenica 18 aprile, con Cicero in Rome, i bambini andranno alla scoperta del mondo Egizio. Le divinità e i miti dell'Antico Egitto saranno svelati ai bambini con un laboratorio pratico. Verranno costruiti gli accessori per diventare dei veri Faraoni e Regine, scoprendo tutti i principali racconti che animavano questa civiltà del passato, come la lotta fratricida tra Seth e Osiride, la magia di Iside, il cuore pesante di Anubi o la saggezza di Sobek. Un modo alternativo per far conoscere la storia ai bambini attraverso le loro mani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Villa Glori, il parco di scultura contemporanea

Sabato 17 aprile, in programma una visita guidata al parco di Villa Glori: una piacevole passeggiata nel verde alla scoperta della storia del parco, e delle sculture create negli anni Novanta per il progetto “Varcare la Soglia”. Villa Glori è il parco cittadino aperto nel 1924 in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Oggi, oltre ad essere un’oasi verde tra i popolosi quartieri Parioli e Flaminio, ospita un’esposizione permanente di sculture contemporanee realizzata nel 1997, dal titolo “Varcare la Soglia“. La visita guidata sarà totalmente all'aperto, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]