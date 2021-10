Weekend a Roma: cosa fare sabato 16 e domenica 17 ottobre

Un weekend di metà ottobre, con un clima piacevole degno delle più belle ottobrate romane. Tempo di tour cittadini per vivere la città da turisti, anche con la famiglia.

Un fine settimana con tante proposte che vedono vari angoli cittadini trasformarsi o in location per mercatini particolari o in veri e propri musei anche a cielo aperto. L’autunno porta con sé nuovi sapori, e nuove sagre che diventano l’occasione per gite fuori porta. Weekend come spazio dedicato anche ai bambini, con spettacoli teatrali ad hoc. Ma il sipario si alza anche per tutta la famiglia con commedie e festival teatrali, in vari teatri cittadini. Non manca l’offerta musicale, con concerti in città e fuori.

Cosa fare a Roma sabato 16 e domenica 17 ottobre

Tra i tour cittadini, e non solo, spicca l’evento autunnale del FAI che aprirà gratuitamente le porte di tanti siti e musei anche meno conosciuti. Via Veneto in questi giorni è anche un museo a cielo aperto, che passeggiando è possibile visitare. Arte itinerante, come l’evento del Roma Jewelry Week che mette in mostra in vari punti della città le creazioni artigianali di vari designer. Polenta, zucca e castagne saranno le protagoniste di sagre, anche fuori Roma. In città nuovo appuntamento con lo street food. Ottobrate da godersi anche con escursioni e trekking nel Parco Regionale dei Monti Simbruini. Un ricco calendario di appuntamenti, per chiudere in bellezza la settimana.

Ecco, dunque, gli appuntamenti da non perdere sabato 16 e domenica 17 ottobre a Roma e dintorni:

Passeggiate e trekking

Domenica da trascorrere nelle Pianure del Silenzio. Una giornata di trekking da Campaegli a Camposecco, in un suggestivo itinerario all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini, attraversando boschi di faggio, valli e le caratteristiche pianure carsiche di questa zona. Sabato, restando in città, visita guidata e passeggiata al Mandrione e Acquedotto Felice sulle tracce del romanzo "Ragazzi di vita" di Pier Paolo Pasolini. Sarà l’occasione per raccontare la storia della Scuola 725 nata nella zona ad opera di Don Roberto Sardelli, scomparso due anni fa, che aprì tra i baraccati una scuola che fa ancora da modello di integrazione ed educazione.

Sagre e Street Food

Domenica torna la Sagra della Polenta al Casaletto di Nazzano. La sagra rappresenta l’occasione per una scampagnata autunnale, Il menù prevede due versioni una con sugo di pomodoro e carne di maiale l’altra in bianco con funghi e salsiccia per seguire poi con grigliata mista di carne, verdure accompagnate da buon vino. Sabato all’insegna delle birra e della musica a Sant’Angelo Romano al Medullia Folk Beer. Una grande festa con spettacoli ed esibizioni, e gli stand di birre e gastronomici. Zucca e castagne saranno le protagonista all’Azienda Agricola Nuova, con la Sagra della zucca e delle castagne. Castagne arrosto calde e abbrustolite, dolci e morbide verranno cotte in giganteschi bracieri come la tradizione vuole da vecchi maestri abruzzesi e umbri. Mentre la Zucca sarà la protagonista di piatti gustosi e raffinati. Per gli amanti dello Street Food, nuova tappa del TTS Food a Villa Fiorelli nel quartiere Appio-Tuscolano. Un evento unico nel suo genere, che promuove il cibo di diverse regioni italiane e strizza l’occhio ad alcune cucine estere.

Teatro per tutta la famiglia

Torna la Festa del Teatro Off Inventaria, negli spazi romani del Teatro Trastevere. Sabato andrà in scena “Il mito della bellezza” in prima nazionale. Domenica è in programma lo spettacolo teatrale “(Lei) Lear | Muchas Gracias Teatro - Teatro C'Art” in anteprima nazionale. Sabato e domenica ultime due date dello spettacolo “Il rimpiazzo” al Teatro Lo Spazio. Lo spettacolo, che ha inaugurato la stagione del teatro, è liberamente tratto dal romanzo “Il Sostituto” di David Nicholls e adattato per la scena da Giulia Fiume con la regia di Federico Le Pera. Arriva da Napoli lo spettacolo “Rodari Smart”. Il lavoro unisce teatro, musica e video. Un coinvolgente e poetico omaggio a colui che ha dedicato gran parte della sua vita e del suo immaginario ai bambini e ai loro mondi possibili.

Musica e concerti

Sabato alle ore 20 Fleurs Du Mal in concerto al Mercato Trieste. La band romana al completo in set acustico propone i brani tratti dal nuovo Cd "Gumbo": alcuni standard di blues e swing accanto a diversi brani originali. A Genzano di Roma un evento dal sapore estivo, il Monolite Summer Fest. Domenica durante la rassegna saranno in scena due cantautori molto amati dal pubblico come Antonio Maggio e Pierdavide Carone. Entrambi in passato protagonisti al Festival di Sanremo.

Mercatini e artigianato

Il Green Market Festival torna alla Città dell'altra Economia. Sono tantissimi gli artigiani artistici che si alternano ogni volta negli oltre sessanta stands. Nell'area market, oltre agli artigiani si trovano anche stands di flower design, di illustrazioni, di eccellenze gastronomiche biologiche a km zero, di piccola editoria indipendente. Per gli amanti del genere vintage, torna il Vintage Market al Ragusa OFF. Oltre ai 100 espositori, anche un laboratorio di stampa a caratteri mobili in cui si utilizzano antiche lettere tipografiche e macchinari e dimostrazioni e tecniche di realizzazione di penne artigianali in legno.

Roma Jewelry Week

Prima edizione dell’evento internazionale che valorizza e diffonde la cultura del gioiello contemporaneo, d’autore, d’artista e delle realtà orafe storiche. Protagonisti sono i jewelry designer e l’eccellenza degli orafi sia italiani che internazionali, atelier del gioiello, gallerie, accademie e associazioni con sede a Roma. Un premio speciale sarà assegnato dalla jewelry blogger @missgio . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Esposizione a Via Veneto

Erwin Wurm, artista austriaco di fama internazionale, espone su Via Veneto le sue opere. L’esposizione dal titolo “Via Veneto Contemporanea” offre sguardi inusitati sulla strada e, attraverso di essa, sulla città e invita i romani a riscoprire la zona, nella forza delle sue memorie, ma anche, ad oggi meno indagata, nell’energia della sua contemporaneità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Giornate FAI d’autunno

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cyber mostra alla Pelanda

Virtual Reality Experience, Extended Edition è il primo festival italiano interamente dedicato alle esperienze immersive. In programma eventi online e on site. Le VR Experience saranno fruibili sulla piattaforma VIVEPORT con visori HTC Vive. I progetti AR – MR, le installazioni e le XR Art Performance saranno fruibili al pubblico presso la Pelanda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]