Weekend a Roma: cosa fare sabato 15 e domenica 16 maggio

Weekend di metà maggio, temperature primaverili (quasi estive) e meteo favorevole. Il fine settimana alle porte è ideale per trascorrere due giornate all'aperto e in sicurezza.

Gli eventi tornano - lentamente - ad animare la città, sempre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e così non mancano i mercatini, le mostre, i parchi da visitare sabato 15 e domenica 16 maggio a Roma e dintorni.

Cosa fare a Roma nel weekend del 15 e 16 maggio

E' questo il fine settimana delle Giornate Fai di primavera, con tanti luoghi meravigliosi da scoprire nel Lazio. Weekend all'insegna della bellezza e della natura anche con la seconda edizione di Back To Nature, mostra a cielo aperto a Villa Borghese. Mostre da visitare anche al chiuso in sicurezza: torna Banksy al Chiostro del Bramante, riapre la casa-museo di Alberto Sordi. Per gli amanti e le amanti dello shopping, non il solito, aperte le porte del Mercatino Giapponese, nuovo appuntamento con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi e anche con il Vintage Market.

Scopriamo dunque quali sono gli eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 maggio a Roma:

Giornate FAI di Primavera

Torna, sabato 15 e domenica 16 maggio, la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Ben 600 aperture in oltre 300 città in tutta Italia, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Nel fine settimana alle porte, anche nel Lazio, saranno eccezionalmente aperti ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti che svelano spazi sorprendenti, aree archeologiche e musei insoliti; e ancora, orti botanici, percorsi naturalistici da godersi anche in bicicletta, itinerari in borghi che custodiscono antiche tradizioni. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Back To Nature, seconda edizione

Dal 12 maggio a Villa Borghese, è tornata la mostra a cielo aperto Back to Nature. Un'esposizione - giunta alla sua seconda edizione - che mette al centro l'arte contemporanea in un contesto speciale e assolutamente suggestivo. A seguito del successo riscosso nell’autunno 2020, torna con nuove opere questo progetto espositivo che riflette sul futuro del mondo e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con la natura. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

All About Banksy al Chiostro del Bramante

Dopo il successo di Banksy A Visual Protest, mostra che seppur interrotta e chiusa più volte a causa della pandemia, è stata visitata e apprezzata da numerosi romani, una nuova esibizione dello stesso artista, nello stesso posto sarà visitabile a partire dal prossimo 5 maggio. All About Banksy: Exhibition 2 sarà al Chiostro del Bramante fino al 9 gennaio 2022. Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21. Il sabato e la domenica è obbligatorio l'acquisto del biglietto online. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra nella casa di Alberto Sordi

Con la riapertura dei musei e delle mostre della Capitale, torna accessibile ai visitatori anche la grande mostra per il Centenario della nascita di Alberto Sordi, allestita nella sua villa in piazzale Numa Pompilio. Si tratta di un'esposizione che non ha precedenti e che si snoda nei vari ambienti della casa dell'attore e nel giardino. Una mostra fatta di oggetti, abiti, fotografie, documenti inediti, video e tante curiosità che permettono ai visitatori, ai romani, a tutti coloro che hanno amato il grande Alberto Sordi, di calarsi in quella sfera privata che l'attore mostrava molto poco. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino giapponese

Un intero weekend da passare all'aria aperta negli enormi spazi outdoor della Città dell'Altra Economia CAE. Un percorso unico per perdersi tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante. Si torna a respirare e dare spazio agli operatori creativi, artigiani, illustratori e a tutte le categorie che animano da sempre il Mercatino Giapponese. Tutte le sfumature di questa grande cultura racchiuse in un unico contenitore. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Il mercato più famoso d’Italia dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi torna a grandissima richiesta a Roma nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni dei protocolli di sicurezza anti Covid. Lo spettacolo delle famosissime "boutique a cielo aperto" - con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore – torna a Ponte Milvio sabato e domenica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"La strega Bruttarella", spettacolo per bambini a Villa Pamphilj

Domenica 16 maggio primo appuntamento nel giardino del Teatro Villa Pamphilj con la rassegna Storie e Racconti, organizzata dal Teatro Verde. "La strega Bruttarella" è il titolo dello spettacolo di burattini, con Andrea Calabretta e Valerio Bucci che appassionerò i più piccoli. Un racconto di principi, principesse e streghe malefiche che ci portano in luoghi e tempi lontani. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vi presento Giulio Cesare, divo! Visita guidata e attività didattica per bambini

Una visita guidata per famiglie con bambini alla scoperta del personaggio più iconico dell'intera storia di Roma: Giulio Cesare. Conosciuto in tutto il mondo oltre che dai libri di storia, anche grazie a film e fumetti. Si ricostruiranno le vicende dell'uomo che ha dato il via al grande Impero Romano visitando i suoi luoghi, parlando di lui sia come politico e generale, ma anche come persona, raccontando del mondo che girava intorno a lui, fino alla sua tragica fine. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dante al Castello di Santa Severa

l 2021 è un anno speciale per la cultura del nostro paese poiché ricorrono le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Sabato 15 maggio, alle ore 16.30 al Castello di Santa Severa va in scena lo spettacolo 'Da cielo in terra a miracol mostrare' una libera interpretazione in Teatro – Danza in cui si alterneranno versi di Dante, commedia dell’arte, mimo, maschere e giullarate (l’evento è previsto in replica anche il 19 settembre). Lo spettacolo è parte del programma di eventi "A riveder le stelle" dedicati al Sommo Poeta dalla Regione Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Caffarella. Avventura tra natura e storia

Domenica 16 maggio, alle 10.30 e alle 16 in programma la visita guidata "Caffarella. Avventura tra natura e storia" Archeo trekking all’insegna dell’avventura nella sorprendente cornice del Parco della Caffarella, situato tra le Mura Aureliane, Via Latina, l’Appia Antica e Via dell’Almone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Baubeach riapre i battenti

Da sabato 15 maggio Baubeach, la spiaggia per cani “liberi e felici”, riapre al pubblico a due e a quattro zampe, con due novità: una installazione permanente, davanti alla quale le persone potranno leggere, toccare e meditare, e una esposizione di tre giorni attraverso la quale poter divulgare e far conoscere alcune opportunità concrete per migliorare il proprio lifestyle biosostenibile. L'installazione permanente Ora o mai più nasce dal recupero dei vecchi ombrelloni e attraverso l’opera artistica di Karen Thomas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vintage Market

Un percorso di oltre 6000 mq in cui trovare diverse aree, una dedicata esclusivamente al vintage, vinili e libri,al mondo dell'illustrazione e handmade, green e sostenibilità con 100 espositori provenienti da tutta Italia Torna il Vintage Market nella Capitale, sabato 15 e domenica 16 maggio, al Ragusa OFF, in via Tuscolana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage a 360 gradi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Regata di Ostia

I grandi eventi sportivi tornano sul litorale romano. Tutto è pronto a Ostia per la Seconda Tappa della Regata Nazionale 29er e 49er FX. L’evento organizzato dalla Lega Navale Sezione di Ostia inizierà venerdì 14 e proseguirà sabato 15 e domenica 16 presso il Porto turistico di Roma. Un’occasione da non perdere per gli appassionati del genere ma soprattutto una manifestazione dall’alto spirito agonistico che vedrà coinvolti 80 equipaggi con 160 atleti da tutta Italia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]