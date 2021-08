Weekend a Roma: cosa fare sabato 14 e domenica 15 agosto

Dopo un anno lungo e faticoso, il weekend di Ferragosto è arrivato. Roma è più vuota, con tanti romani in vacanza, ma tanti altri che trascorreranno il fine settimana del 14 e 15 agosto in città.

E la Capitale risponde con diversi eventi musicali, spettacoli pirotecnici, teatro e tanto altro per un Ferragosto indimenticabile nel cuore o nei dintorni di Roma.

Se vi state chiedendo come passare il vostro "Ferragosto romano", ecco gli eventi da non perdere suggeriti da RomaToday:

Stelle di fuoco a Cinecittà World

Fino al 15 agosto le migliori aziende pirotecniche italiane si incontrano nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale. Emozioni moltiplicate con ben nove giorni di fila imperdibili che caratterizzano le serate romane di mezza estate tra la città e il Litorale.

Sarà un Ferragosto dalle atmosfere scintillanti e coinvolgenti fino a notte, Cinepiscina, attrazioni aperte, spettacoli piromusicali, gare pirotecniche ad alto impatto emozionale e, per chi lo desidera, anche street food di qualità proveniente da tutta Italia con ricercate eccellenze enogastronomiche da gustare passeggiando tra le attrazioni e i grandi set cinematografici del parco per una fantastica cena comadamente seduti ai tavoli sotto le stelle al centro del Parco. E, solo il 15 agosto, previsto anche uno speciale Summer Party [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a coccia di morto: anteprima nazionale

Che ne dite di un Ferragosto al cinema? Il 14 e il 15 agosto uscirà in anteprima nazionale il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. Il sequel del successo con Paola Cortellesi e Antonio Albanese sarà visibile anche nelle sale cinematografiche della Capitale. Per non perdere l'occasione di vedere in anteprima nazionale il film, è possibile acquistare i biglietti in prevendita. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Terme di Cretone a Palombara Sabina

Ad appena 30km da Roma, non c'è migliore occasione di Ferragosto per provare i piaceri dell'acqua sulfurea delle Terme di Cretone, nota per le sue proprietà terapeutiche e cosmetiche fin dall’antichità. Il complesso è dotato di 2 campi da calcetto, un’area fitness, 3 piscine alimentate da sorgenti termominerali sulfuree, 4 campi da tennis e, per la sera, di un ristorante e d'estate c'è la possibilità di fare il bagno di notte. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Anfitrione con Cecilia Capriotti e Franco Oppini

Il 14 e il 15 agosto arriva all'Arena Estate del Teatro Tor Bella Monaca lo spettacolo "Anfitrione" con Cecilia Capriotti e Franco Oppini. Dall’Olimpo, scendono sul palco gli dei a divertire e coinvolgere il pubblico con la spudorata beffa che solo una divina perversione può escogitare, a danno dell’ ignaro Anfitrione di cui Giove ha preso l’aspetto per sostituirsi a lui nel talamo nuziale accanto alla bella Alcmena. Uno spettacolo che unisce mitologia e divertimento proprio nel weekend di Ferragosto. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Wake N Lake - Wakeboard a Roma

Per chi preferisce passare Ferragosto all'insegna di sport e adrenalina, Wake N Lake è il posto perfetto dove fare Wakeboard, uno sport adatto ad ogni età, che può essere praticato da esperti e non e persino da bambini (a partire dai 5 anni). La location è poco fuori Roma, nel suggestivo Lago di Mondo e comprende 5 ettari di struttura che dispone - tra l'altro - anche di zona club, bar, e 2000 mq di zona balneare attrezzata. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Flying In the Sky, il volo del falco pellegrino

Ferragosto all'avventura con “Flying In the Sky”, la ZipLine più veloce del mondo inaugurata a settembre del 2014 che consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza. Una struttura costituita da un cavo d’acciaio sorretto da due piloni lungo 2.225 metri sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo. Il percorso attraversa vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

Street Food a Ladispoli

Per 6 giorni Ladispoli torna ad essere la capitale dello street food e del divertimento. Dal 10 al 15 agosto i colori ed i sapori del TTS Food invaderanno una delle località più conosciute del litorale laziale. All’interno di Piazza Rossellini, nel cuore di Ladispoli, 20 Street Chef posizionati a cerchio trasformeranno la Piazza nel più grande ristorante all'aperto di tutto il litorale Laziale. Sarà possibile scegliere il proprio menù tra un'infinità di ghiottonerie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Un viaggio nel passato a Roma World

Per bambini e famiglie affascinati dalla storia, il Ferragosto è al nuovo Parco Roma World, che porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. [QUI I BIGLIETTI SCONTATI]

La musica di Nicola Piovani al Castello di Santa Severa

Sabato 14 agosto pomeriggio di laboratori per bambini e serata con "La musica pericolosa" di Nicola Piovani al Castello di Santa Severa. Alle 18.30 in programma un laboratorio pittorico e di riciclo creativo. Installazione con sculture di cartone riciclato di animali di varia natura e dimensione, a cura di Officine Perfareungioco e Zip Zone. Alle 21Nicola Piovani in "La Musica è pericolosa".

Food Village sulle banchine del Tevere

Moovenda Village ha portato sul Lungotevere Prati, all'altezza del Palazzo di Giustizia, una vera e propria città del gusto. Anche nel weekend di Ferragosto, a partire dalle 17, decine di punti ristoro per scegliere tra pizza e fritti, hamburger, cucina orientale e dolci. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

TrentUgo Tognazzi

Se a Ferragosto siete dalle parti di Torvaianica, c'è una mostra a cielo aperto da non perdere, è quella dedicata a Ugo Tognazzi a 31 anni dalla sua scomparsa. Già dai primi di agosto, infatti, 31 totem sono stati distribuiti per le vie di Torvaianica, con gli scatti dell’attore al fianco di grandi personaggi dello spettacolo. Parallelamente sarà visitabile anche la mostra “Storia del Torneo Tognazzi”, in viale Spagna n°5, realizzata dal gioielliere Ettore Costa, creatore del Trofeo Scolapasta d’oro. Una raccolta con oltre cinquecento foto che racconta la storia dello storico Torneo Tognazzi, dal 1966 al 1994, visitabile da sabato 14 a fine agosto. Si procede con un'iniziativa culinaria, “Il mese dell’Abbuffone”, a cura dei ristoranti della città di Pomezia e del litorale di Torvaianica, che per tutto il mese di agosto proporranno alcune delle ricette dell’“inventore della supercazzola”, anche abile e originale chef: dal Babà al kiwi alle Farfalle fuxia, ricette tratte dai suoi numerosi libri di cucina. [TUTTE LE INFORMAZIONI]